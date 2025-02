Fialova vláda není zlo, to je jinde, míní Kalousek. Stal se z něj pracující důchodce

Expředseda KDU-ČSL a TOP 09 Miroslav Kalousek je častým přispěvatelem na sociálních sítích, ale jako "nepolitik" není až tak často mezi lidmi. O to větší zájem byl o setkání s ním před několika dny v Horním Bezděkově, kterého se účastnil i reportér Aktuálně.cz. Stále vlivný muž mluvil nejen o politice, ale také o svých osobních radostech. Pokud jde o volby, zatím zvažuje, komu dá hlas.

Kalousek na úvod debaty ještě před prvními otázkami prohlásil: "Můžete mi i nadávat, nejen se ptát, já jsem na to zvyklý." Žádné nadávání se ale v prostorách penzionu Lívanec v Horním Bezděkově nekonalo. Dorazili tam lidé, kteří byli na Kalouska zvědaví a mnozí mu i fandili. Stále patří mezi lidi, kteří přitahují veřejnost. O tom svědčí i fakt, že má na sociálních sítích, kde glosuje aktuální dění, přes 347 tisíc sledujících. Občas jezdí na pozvání na besedy, ale příležitostí potkat ho není tolik.

Lidé se ho na besedě ptali například na to, z jakého důvodu nakonec nezaložil novou stranu, proč za nějakou nekandiduje nebo co říká na vládu Petra Fialy (ODS). Jeho odpovědi svědčily o tom, že zůstává příznivcem štíhlého a efektivního státu, ve kterém by podle něj mělo docházet například ke spojování obcí, škol či nemocnic a jednoznačnou prioritu by mělo mít vzdělávání. Několikrát upozorňoval, že Česko podle něj plýtvá spoustou peněz na některé zbytečné výdaje a politici nemají odvahu s tím cokoliv dělat.

"Pro vládu platí motto: Volili jsme mezi nezodpovědným zadlužováním a prohranými volbami. Zvolili jsme nezodpovědné zadlužování a prohrajeme volby," glosoval při besedě počínání Fialova kabinetu. Zároveň vysvětloval, že rozhodně nevidí tento kabinet jen kriticky. "Neudělali zdaleka všechno špatně, nejsme v žádné tragédii, mohli bychom se mít daleko hůř. Jsou země, které jsou na tom hůř," prohlásil s tím, že zlo vidí na současné politické scéně úplně jinde.

"Přestaňme se strašit, že žijeme ve spálené zemi, to není pravda. Žijeme ve skvělé zemi, akorát jsme promarnili spoustu příležitostí. Byly to čtyři roky promarněných příležitostí, které mě strašně mrzí. Protože oni slibovali, že udělají spoustu věcí, my jsme je proto volili. Můžeme mluvit o míře razance, co a jak mohli udělat. Ale když neudělali v některých věcech vůbec nic, a tvrdili, že udělali, tak je to škoda času. Ne, že by nevěděli, co udělat, ale oni k tomu nenašli odvahu. Netroufli si to udělat," uvedl.

Nikdo nechce do politiky, říká Kalousek

Podle něj je zcela zásadním problémem Česka strukturální deficit, kdy stát rozdává peníze, aniž by se zajímal, kde je vezme. "V minulém volebním období se tak například prudce snížily daně, aniž by někdo proporcionálně snížil výdaje. Jsme v situaci rodiny, která veškeré své pravidelné příjmy dává na bydlení, zaplatí nájem, elektriku, služby a tím vyčerpá své příjmy. A na všechno ostatní, jako je jídlo, oblečení, vzdělání, volný čas a další věci si musí pravidelně půjčovat. Jak dlouho to bude trvat, než přijde exekutor?" ptal se Kalousek. "Buď se musíte přestěhovat do levnějšího bytu, nebo si zajistit vyšší příjmy. Nemůžete v té situaci vytrvat. My jsme bohužel v této situaci zůstali," míní.

Pokud jde o jeho osobní politické angažmá, do letošních podzimních sněmovních voleb nepůjde. "Mohu vám poctivě říct, že nebudu kandidovat na žádné kandidátce do sněmovních voleb teď v roce 2025," potvrdil.

Naznačil přitom, že pro každého, kdo by chtěl založit stranu, je obrovským problémem sehnat skutečné osobnosti, protože těm se do dnešní české politiky nechce. "Nikdo na sebe riziko veřejné dehonestace. Já se lidem nedivím. My jsme trochu 'magoři', kteří podstupují riziko politického angažmá," podotkl.

Ve volbách dá nejspíš hlas některé ze současných vládních stran. "Samozřejmě Babiše volit nebudu. S největší pravděpodobností to dopadne tak, že budu volit ty samé, co jsem volil před čtyřmi lety. Před čtyřmi lety jsem je ale volil s nadšením i s radostí a byl jsem nesmírně šťastný, když zvítězili, a naprosto jsem jim věřil, tyto emoce ve mně nyní nebudou. Já bych se strašně rád ještě v životě dožil toho, že budu volit někoho, koho chci," svěřil se.

V Rudolfinu jsem Zemana ani Babiše nepotkal

Účastníci besedy ale měli možnost poznat Miroslava Kalouska i z jiného pohledu. Jako člověka, který se raduje ze svých dětí a vnuků, i jako vášnivého posluchače klasické hudby. Když se moderátor zmínil o tom, že se Kalouskovi narodila vnučka, přiznal, že to silně prožívá. "Až jsem udivený, jak je z toho dědeček naměkko. Vnučka je úplně jiná kategorie než vnuk, to se nedá nic dělat," usmál se a rozpovídal se o vztahu k hudbě.

"Mám velmi rád klasickou hudbu, zejména operu. Je to pro mě ohromný relax. Já říkám, že se tam chodím umýt. Je málo činností, kde se vám podaří pustit z hlavy úplně všechno a vnímat jen emoce, které jdou na vás z pódia," vyprávěl a přítomné pobavil zmínkou o některých politicích. "V Rudolfinu jsem na koncertech nikdy nepotkal Zemana ani Babiše. Člověk tam pookřál a poznal, že jsou i jiné světy než Poslanecká sněmovna," uvedl. Dodal, že vyrůstal v rodině, kde se rodiče snažili, aby měl k hudbě blízký vztah.

Jinak si ale své soukromí střeží. V době besedy nebylo ještě jasné, kde pracuje. Své mlčení vysvětloval tím, že by se mu mohl někdo mstít perzekucí jeho zaměstnavatele.

"Když odcházíte v 61 letech z politiky a existují obavy, že by se vám někdo u vlády mohl pomstít třeba nějakými kontrolami u vašeho zaměstnavatele, tak není úplně jednoduché najít práci. Byli lidé, kteří se rozhodli se mnou spolupracovat. Nelitují toho, stejně jako toho nelitují já, ale požádali mě, abych o nich nemluvil. A já o nich nemluvím," vysvětlil s dodatkem, že jde o ctihodnou českou akciovou společnost, ve které je investičním poradcem.

"Radím u různých projektů. Během inflace jsem říkal, že pomáhám svým občanům chudnout pomaleji, protože jsem u nikoho nedokázal inflaci porazit," sdělil. A na dotaz, jak ho práce poradce baví, odpověděl stručně: "Je to rutina, která mě slušně živí, ale není to vášeň jako politika."

Aktuálně.cz po besedě zjistilo, že působí jako strategický poradce pro zbrojní společnost STV Group vlastněnou miliardářem Martinem Drdou. "Pan Kalousek spolupracuje s naší skupinou v roli strategického poradce. Jako příklad témat mohu uvést úlohu obranného průmyslu v obranyschopnosti země, spolupráci se státní správou a možnost podpory ze strany Evropské komise," potvrdil ředitel speciálních projektů STV Group Pavel Beran. Kalousek dodal, že je pro něj ctí pracovat pro takovou firmu.

Na besedě nevyloučil návrat do politiky, zároveň ale prozradil, že je v 64 letech už papírově čerstvý důchodce. "Před několika dny jsem byl žádat o důchod. Mám odpracováno 47 let, tak si ho snad zasloužím. Říkal jsem si, že kdyby to se mnou náhodou šlehlo, a já si nevyčerpal ani jeden měsíc důchodu, tak by mě to mrzelo jako starého lakomce," dodal.

Ujišťoval přitom, že se v žádném případě jako důchodce necítí a nadále chce být aktivní. Na poradenskou činnost si vyřídil živnostenský list. "Život důchodce zatím nehledám," prohlásil.

