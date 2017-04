Alzu už nedoženeme, ale lidé nám fandí. Odškodné za razii nás vrátí na výsluní, věří šéf Mironetu

před 44 minutami

Robert Novotný a Aleš Zavoral mají hodně společného: Kromě toho, že oba studovali ČVUT, začínali také v polovině devadesátých let prodávat počítače přes internet. Jenže zatímco do půli roku 2000 měl navrch Novotného Mironet, vzápětí se pozice obrátila a na čelo prodejců se dostala Zavoralova Alza. Mironet totiž srazil nezákonný zásah policie, která pro podezření z počítačového pirátství zabavila firmě počítače i účetnictví. Byť policie i soudy Novotného očistily, podnikatel stále bojuje o návrat na výsluní. Soudy již řekly, že má nárok na odškodné za nezákonný zásah, nyní budou muset rozhodnout i o jeho výši. Novotný si to cení na 626 milionů. Sumu spočítal podle obratu svého konkurenta.

Praha - V roce 1992 dva spolužáci z ČVUT Milan Kocián a Robert Novotný začali na Strahovských kolejích v Praze stavět počítačovou síť. Po krátké době přidali montování počítačů a následně i prodej přes internet. A během pár let se Mironet stal suverénní jedničkou na trhu.

Všechno zhatil v květnu 2000 zátah policie. Ta zabavila nejen účetnictví, ale také skoro všechny počítače. Vrátila je až po dvou letech, když se Mironetu zastal Ústavní soud a postup policie označil za nezákonný. Policie nakonec musela i přiznat, že žádné nelegální programy nenašla.

Do té doby úspěšnou firmu tehdejší zásah prakticky zmrazil. Novotný ale doufá, že se na přední místo vrátí a má mu v tom pomoci spor o odškodné, které vede se státem. Soudy mu již pravomocně přiznaly 22,5 milionu korun za znehodnocení značky Mironet a nyní hraje o mnohem vyšší sumu: Za poškození firmy a ušlý zisk chce 626 milionů. A soud minulý týden řekl, že na odškodné má nárok. Musí se jen potvrdit skutečná škoda.

Mironet, Alza… Alza, Mironet

Dnes třiačtyřicetiletý Novotný odstartoval prodej počítačů v druhé polovině devadesátých let, ve stejnou dobu jako dnešní lídr trhu Alza. Tu založil ještě pod jménem Alzasoft jeho konkurent, o tři roky mladší Aleš Zavoral. I on, podobně jako Novotný s Kociánem, svou firmu pojmenoval podle sebe. A stejně jako oni začal podnikat už při studiu na ČVUT.

Jenže Alzasoft od počátku za Mironetem zaostával. "Měli jsme lepší obchodní model. Rozjeli jsme obchody mimo Prahu přes franšízovou síť. Zatímco Zavoral měl jedinou pobočku v Praze, my měli prodejní síť po celé republice," vzpomíná Novotný.

V polovině května 2000 se ale vše obrátilo. Tehdy totiž vtrhla do Mironetu policie a zabavila počítače a účetnictví - a to po udání od Microsoftu, že prodává pirátské programy. A zatímco Mironet na několik let ustrnul, Alza jej hravě překonala a nyní vévodí trhu s loňskými tržbami 17 miliard korun. Mironet se dostal "jen" na zhruba 1,1 miliardy.

Oproti Alze, která expandovala i do jiných oblastí a kromě počítačů a mobilů prodává například i hračky či drogerii, zůstává Mironet věrný IT. "Je to i trochu vynucené. Když nejste tak silní, musíte se na něco specializovat," vysvětluje Novotný.

Případ Mironet 1992 - dva spolužáci ČVUT Milan Kocián a Robert Novotný začínají stavět studentskou internetovou síť na Strahovských kolejích a staví na koleně počítače. Z jejich jmen je odvozen i název firmy s přidáním přípony net. Ten zůstává, i když Kocian z firmy odchází. 1995 - Mironet má již obrat 23 milionů korun květen 2000 - policie zabavuje počítače i účetnictví, firmu to paralyzuje. Policie po několika měsících zatýká Novotného a obviňuje ho z počítačového pirátství. duben 2002 - po zásahu Ústavního soudu vrací policie zabavené počítače a účetnictví, až posléze státní zástupkyně ruší obvinění Novotného. červen 2014 - Vrchní soud v Praze přiznává Novotnému 22,5 milionu korun za snížení hodnoty ochranné známky Mironet, způsobené nezákonným postupem policie. červen 2016 - Obvodní soud pro Prahu 2 stále projednává žalobu o 626 milionu, tedy ušlý zisk a znehodnocení firmy. Případ přebírá už třetí soudkyně, dokazování začíná od počátku. říjen 2016 - Obvodní soud pro Prahu 2 zamítá žalobu o 626 milionu, tedy ušlý zisk a znehodnocení firmy Argumentuje promlčením. březen 2017 - Městský soud v Praze verdikt vrací, případ podle něj promlčen není. Současně potvrzuje, že stát pochybil a nárok na odškodnění je.

Hlavním důvodem zásahu byl počítač, který si zakoupil figurant, kterého do prodejny Mironetu poslala právní kancelář Microsoftu. Ta si následně nechala vytvořit znalecký posudek, který vyčíslil škodu z údajně nelegálního softwaru na 17 tisíc korun. Následovalo trestní oznámení, které spustilo celou anabázi. "Přitom se pak ukázalo, že tam byl jen free software, tedy volně šiřitelné programy," říká Novotný.

Nikdo nám nevěřil

Zátah policie Novotného ale neodradil. "Něco takového vás naopak motivuje nedat se," říká Novotný, podle nějž měla firma vlastně štěstí v neštěstí, protože si krátce před razií na účtech shromáždila nemálo peněz na plánovanou investici - chtěla se totiž stěhovat a rozšiřovat prostory.

Podle něj nebyl nejhorší samotný zátah policie, ale to, jak policie vystupovala v médiích, kdy ve svých prohlášeních konstatovala jednoznačně vinu."Měli jsme spoustu ohlasů od zákazníků: Držíme vám palce, ale nezlobte se, musíme se chovat racionálně," vzpomíná Novotný. A ani se jim nediví.

"Policie to prezentovala, že je jen otázka pár dní, kdy nás zavřou," vysvětluje. Když nebylo jasné, zda firma přežije a bude schopna garantovat dvouletou záruční lhůtu, bylo pochopitelné, že lidé raději nakoupili počítače u konkurence.

"A ze stejných důvodů nám dodavatelé odmítali dodávat zboží na odloženou splatnost a chtěli platit okamžitě. Kdybychom zkrachovali, nic by nedostali," říká. A pozadu nezůstaly banky, které odmítaly vyšetřované firmě, o které se mluví v médiích, dát úvěr.

Podepište, nebo…

Vše podle Novotného odstartovala snaha Microsoftu zařídit si u Mironetu monopol. "Přesvědčovali nás neustále k podpisu smlouvy, že na veškeré počítače dáme jejich operační systém. My ale chtěli dát lidem na výběr. Nabízeli jsme jim volné programy včetně Linuxu," popisuje Novotný, podle nějž tento nátlak vyústil až v "udání" a následnou razii policie.

Novotný také popisuje, jak za ním několik měsíců před policejním zátahem přišel na veletrhu Invex - kde Mironet vystavoval počítače s Linuxem - muž, který se prokázal policejním průkazem a doporučoval mu, ať smlouvy s Microsoftem podepíše. "Jinak prý napomáháme šíření nelegálního softwaru," vzpomíná Novotný.

A podle něj Microsoft jednoznačně lhal. Ukazuje například prohlášení, v němž Microsoft policii uvedl, že Mironetu nikdy neprodal jediný program. "To je nesmysl, samozřejmě jsme je měli a dávali lidem, kteří si je objednali," říká a ukazuje další doklad, v němž policií pověřený znalec nakonec konstatoval, že měli k prodávanému softwaru potřebný počet licencí.

Postupovali jsme v souladu s právním řádem

Sám Microsoft se ke kauze nechce vyjadřovat. Pouze před dvěma lety, když Mironet uspěl u svého prvního soudu, vydal stručné prohlášení, kde vinu odmítl. "V tomto případě Microsoft spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, a to zcela v souladu s právním řádem," uvedla mluvčí Jana Vávrová.

Podle Novotného by měl stát to, co Mironetu na odškodném zaplatil a zaplatí, požadovat po Microsoftu, protože jej v začátcích případu uvedl v omyl. "Microsoft nebyl účasten na dalších řízeních u Ústavního soudu a u následných sporů ohledně náhrady škody. S ohledem na to považujeme jakékoliv nároky za zcela neopodstatněné," reagovala Vávrová.

A teď ty stamiliony

Novotný dosud ve všech soudních sporech uspěl. A nyní hraje o nejvyšší sumu - chce 626 milionů korun za znehodnocení své firmy a ušlý zisk mezi lety 2007 až 2009. I s úroky jde o miliardu korun.

Jako základ vypočtené sumy mu posloužil úspěch jeho největšího konkurenta, v úvodu zmíněné Alzy. Znalec totiž již v případě sporu o znehodnocení ochranné známky porovnával výsledky obou firem a také to, jak by se osud Mironetu vyvíjel, nebýt zásahu policie. "Částku jsme stanovili na 35 procent škody, ke které přišel sám stát," říká Novotný.

Žalobu o zmíněných 626 milionů korun sice Obvodní soud pro Prahu 2 loni na podzim zamítl pro údajné promlčení, ale Městský soud v Praze minulý týden řekl, že případ promlčený není. Naopak potvrdil, že má Novotný na odškodné nárok. Prvoinstanční soud má jen rozhodnout, zda to bude uvedených 626 milionů, nebo méně.

Pokud Novotný uspěje, získané peníze chce dát na další rozvoj své firmy a bude se snažit dostat na úroveň, na které by byla, kdyby ji zásah policie nesrazil. "Vytvoříte lepší tým, pořídíte si lepší prostory, můžete inzerovat… Prostě budete fungovat lépe a můžete nabídnout víc zboží za lepší ceny, " vypočítává, co se dá s uvedenou miliardou udělat. Ale sám si je vědom toho, že již místo české jedničky těžko získá zpět.

Novotného překvapily i kladné reakce čtenářů, kteří komentovali jejich poslední úspěch u soudu minulý týden. "V diskusi drtivá většina lidí píše, že nám přejí, ať tu částku dostaneme. Někteří i volají, že nám fandí a drží palce," dodává.

autor: Marek Pokorný

