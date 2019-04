Ministryně průmyslu a obchodu Nováková končí, ve funkci nevydržela ani rok

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková končí ve funkci. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. "Pan předseda vlády Andrej Babiš mě informoval o zamýšlené změně na pozici ministra průmyslu a obchodu. Respektuji toto rozhodnutí," stojí v jejím prohlášení. Podle informací HN a Aktuálně.cz by ji na pozici měl nahradit místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček. Ten se k této informaci odmítl vyjádřit.

Premiér Babiš v tuto chvíli o personálních změnách ve vládě jedná na Hradě s prezidentem Milošem Zemanem. Již v pondělí oznámil svůj konec ve funkci ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), jméno jeho nástupce zatím není známo. Zeman už avizoval, že je připravený jeho demisi přijmout. V příštích dnech se chce setkat s jeho nástupcem. K Novákové se prezident před schůzkou s Babišem nevyjádřil.

"Termín ukončení mého působení ve funkci je na dohodě pana předsedy vlády s panem prezidentem. Informovala jsem pana premiéra o rozpracovaných projektech, které jsou velmi aktuální a ve prospěch českých občanů a firem. Další komentář poskytnu po dnešním jednání na Pražském hradě," uvedla Nováková.

Kritika kvůli mobilním datům i Tchaj-wanu

Nováková v únoru čelila silné kritice poté, co důvod pro drahá mobilní data v Česku hledala v přílišném využívání bezdrátových wi-fi sítí. Kritika zesílila po nedávném incidentu, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva. Ministryně později uvedla, že v záležitosti nevidí svou chybu. Její náměstek Vladimír Bärtl, který vyzval zástupce Tchaj-wanu k opuštění akce, dostal kvůli věci od ministryně vytýkací dopis.

"V dopise bylo něco ve smyslu, že na situaci nebyla ministryně předem upozorněna, a tím se ocitla v diplomaticky nevhodné situaci, protože jsme podle ní při přípravě setkání nezohlednili současnou mezinárodní politickou situaci," upřesnil později Bärtl pro Aktuálně.cz.

Po její rezignaci volala dlouho i opozice. Předseda ODS Petr Fiala dnes na Twitteru uvedl, že měla ve funkci skončit už dávno. "Nesplněné sliby Marty Novákové o těžbě lithia státem a zahájení tendru na dostavbu Temelína jen dokazují, že 'odborníci' vybíraní Andrejem Babišem ministerské úkoly nezvládají," napsal Fiala. "Výměna Novákové nezbavuje Andreje Babiše zodpovědnosti za to, že Češi mají skoro nejdražší mobilní tarify v Evropě," reagoval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Čtyřiašedesátiletá Nováková byla ministryní od loňského června, kdy začala fungovat koaliční vláda ANO a ČSSD. V předchozí jednobarevné Babišově vládě zastával pozici ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Nástupce Havlíček?

O tom, že by ji ve funkci nahradil Havlíček, média spekulovala už dlouho. Od roku 2018 je místopředsedou Rady vlády pro výzkum a inovace, od roku 2014 byl jejím členem. Zasedá v řadě dalších poradních orgánů vlády a ministerstev. Ihned po revoluci začal Havlíček podnikat, posledních 20 let byl spjatý se skupinou SINDAT, ve které byl později 13 let generálním ředitelem. Manažerské i vlastnické posty v podnikání opustil v roce 2019.