Ministři z ANO odmítli zvýšení platů pro řidiče autobusů, tvrdil Babiš. Ve skutečnosti souhlasili

před 4 hodinami

Premiér Babiš tvrdí, že hnutí ANO v koaličním kabinetu hlasovalo proti navýšení mezd řidičů. Ministryně Marksová i záznam z jednání ale dokazují opak.

Praha - Andrej Babiš ve čtvrtek prohlásil, že chce zrušit navýšení mezd pro řidiče. Zároveň poznamenal, že hnutí ANO v koaličním kabinetu hlasovalo proti opatření. V pátek pak Babiš otočil a oznámil, že nařízení, které v říjnu 2016 schválila Sobotkova vláda, rušit nebude.

"My jsme tehdy za hnutí ANO hlasovali proti, protože to byla jasně jenom politická záležitost před krajskými volbami a já to považuji za nesmyslné, aby vláda určovala mzdy řidičů soukromých přepravců, kteří mají smlouvy s krajem," prohlásil Babiš ve čtvrtek na tiskové konferenci po jednání kabinetu s Asociací krajů.

Jenže dokumenty ukazují, že to bylo jinak. Podle záznamu z jednání kabinetu pro návrh hlasovalo z patnácti přítomných členů vlády čtrnáct, jeden se zdržel. To znamená, že mezi nimi musela být i většina ministrů hnutí ANO.

Jak ukazují fotografie Úřadu vlády z 5. října 2016, kdy se schůze uskutečnila, jednání se účastnilo všech šest ministrů za ANO včetně tehdejšího prvního vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše.

Že se na zvýšení mezd vláda shodla a ani zástupci ANO nebyli proti, potvrdila také tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), která návrh předkládala.

"Nemám pocit, že by se s námi hádali, naopak," napsala Aktuálně.cz Marksová. "Nařízení vlády bylo výsledkem dlouhých a pečlivých jednání," dodala exministryně s tím, že Babišovo čtvrteční tvrzení je "nesmysl". Její slova potvrdil i tehdejší náměstek na ministerstvu práce Robert Baxa.

Babišovo vyjádření redakce shání.

