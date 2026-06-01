Ministři v nesnázích. V kuloárech se šušká o změnách ve vládě. Některé překvapují

Je čas skládat účty, prohlásil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Půl roku po jmenování vlády se ve Strakově akademii chystá velká revize. Ministři budou prokazovat, kolik už toho udělali. „Bude vyhodnocení plnění úkolů z programového prohlášení,“ potvrdil Aktuálně.cz přímo Havlíček.
To, že ministři mají vykazovat přehled kroků, které v čele svého resortu za půl roku podnikli, avizoval Karel Havlíček na tiskové konferenci po jednom z březnových jednání vlády. Aktuálně.cz chtělo vědět, kdy přesně by k tomu mělo dojít.
„Je to v kompetenci premiéra, ale k 31. červnu bude vyhodnocení plnění úkolů z programového prohlášení,“ odpověděl vicepremiér ve čtvrtek. Kdo se dost nečinil, může na postu skončit. V kuloárech už se proto mluví o jménech, nad kterými visí příslovečný Damoklův meč.
Vojtěch to má nahnuté
Jedním z nich je i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, podle zdroje Aktuálně.cz, který má blízko k hnutí ANO, to má u premiéra Andreje Babiše pořádně nahnuté.
„Nic za ním totiž není. Vojtěch třeba ještě v únoru tvrdil, že chce mít do léta hotovou normu, díky které se navýší kompetence nelékařských zdravotníků. Označoval to za jednu ze svých priorit,“ uvedl.
Dosud ji ale nesepsal. „Ještě ani nevznikl věcný záměr zákona,“ dodal zdroj pod podmínkou anonymity. Bez většího posunu podle něj zůstává i slibovaná reforma hygienické služby.
Stojí i zavádění evropských předpisů. „Ministerstvo zdravotnictví se zavázalo, že letos implementuje dvě klíčová evropská nařízení: o evropském prostoru pro zdravotní údaje a o látkách lidského původu“ připomíná také opoziční poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL).
Už dnes je ale podle něj jasné, že resort nabírá pořádný skluz. Ani jednu normu pravděpodobně nestihne přeložit v souladu s plánem legislativních prací.
Pokud přitom zpoždění nesrovná, mohou Česku v budoucnu hrozit sankce. Pacienti současně nebudou mít garantovaný přístup ke svým zdravotním záznamům, když pojedou do jiné země Evropské unie, což jim zkomplikuje případné ošetření.
Spory kvůli vakcínám
Vojtěchovi nepomáhá ani spor se šéfem hnutí SPD Tomiem Okamurou, který se s ním přetahuje o očkování. „Premiér Babiš to totiž s SPD hrotit nechce. Netouží mít v koalici rozbroje,“ řekl Aktuálně.cz další zdroj, tentokrát z okolí ministra zdravotnictví, který si rovněž přál zůstat v anonymitě.
Ministru zdravotnictví se nedaří rozjet ani práce na takzvané supernemocnici, ke které se ANO zavázalo v programovém prohlášení vlády a která by měla vyrůst na pražských Vinohradech.
Samotného Vojtěcha navíc prý práce na ministerstvu nenaplňuje, raději by znovu zamířil do diplomacie. Tentokrát do Španělska. V kuloárech už se proto spekuluje o jeho možných nástupcích. „Jedním z nejvážnějších adeptů je v současnosti Boris Šťastný,“ řekl Aktuálně.cz další muž blízký Babišovu hnutí. Ani on si nepřál zveřejnit své jméno.
Motorista Šťastný nicméně s ničím podobným nepočítá. „Nikdo mi nic takového nenabídl,“ popřel tyto spekulace.
„Byla by to chyba“
Podle dalších expertů na zdravotnictví, kteří spolupracují s hnutím ANO, by navíc bylo odvolání současného ministra chybou.
„Je pravda, že se úvahy o konci Adama Vojtěcha šíří, už jsem to slyšel od několika lidí. Podle mě se to ale nestane, Adam to nakonec zvládne,“ říká pod podmínkou anonymity jeden z nich a pokračuje: „Má totiž nakročeno na změny, které české zdravotnictví skutečně potřebuje. Má potenciál rozhýbat spoustu věcí.“
Pro Babiše je navíc zdravotnictví klíčové, chce na něj mít stále přímý vliv. „Což by v případě předání resortu koaličnímu partnerovi ztratil. Osobně si proto myslím, že tyto zvěsti rozdmýchávají spíš lidé, pro které by mohly být připravované reformy nepříjemné,“ dodal expert pro Aktuálně.cz.
Sám Adam Vojtěch na otázku redakce, zda by mohl ministerský post opustit, nereagoval.
Nicméně premiér Andrej Babiš podobné spekulace ve čtvrtek ostře popřel. Na dotaz Aktuálně.cz, zda je v plánu rekonstrukce vlády včetně výměny ministra zdravotnictví, odpověděl: „Není, novináři lžou.“
Ministr na odstřel
Jenomže u Adama Vojtěcha spekulace nekončí. Mračna se zřejmě stahují i nad šéfem resortu obrany Jaromírem Zůnou (nestraník za SPD) a ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé sobě).
„O Zůnovi už se dlouho říká, že je na odstřel a že se pod ním kývá židle,“ souhlasí politolog Josef Mlejnek. Jeho pozice podle něj oslabila poté, co si vláda zvolila jako nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Navzdory Zůnově nesouhlasu. Babiše přitom názor ministra obrany vůbec nezajímal, lhostejně se postavil i k Zůnově hrozbě rezignací.
Šéf obrany rovněž neuspěl s koncepcí výstavby české armády do roku 2040. Babiš ji označil za neuspokojivou a nedopracovanou. Vadilo mu například pomalé tempo náboru vojáků. Chce rovněž znát důvody, proč vojáci z armády odcházejí.
„Dokument není dost ambiciózní. Když dnes máme 25 750 vojáků, tak plánovat do roku 2040 jen 32 tisíc vojáků je málo. S tím určitě nejsem spokojený,“ řekl premiér po schůzce na resortu obrany. Podle politologa se tak opět ukázala Zůnova slabá pozice.
U Motoristů je zase nejdiskutovanější postavou ministr kultury Oto Klempíř, a to kvůli kontroverzní mediální novele. Ta totiž narazila nejenom u opozice, ale také u koaličních partnerů. Výhrady k ní mají i některá ministerstva, sešlo se k ní okolo 400 připomínek. Ještě před projednáním normy navíc Babiš na tiskové konferenci řekl, že norma „nevypadá dobře“. Utrousil také, že vlastně vůbec není potřeba. Stačí podle něj změnit jen financování.
Podle Klempířova spolustraníka Borise Šťastného se ale ani na postu ministra kultury žádná změna nechystá. „Ne, ani o tomto jsem nikdy neslyšel. Podle mě jde jen o snahu destabilizovat naši vládní koalici. Ve skutečnosti se ale žádný rozkol nekoná,“ odmítl pro Aktuálně.cz spekulace na toto téma. A mediální novela se podle něj nakonec podaří.
Samoživitelka na Srí Lance
Posledních několik týdnů měla na kahánku i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Na povrch totiž vyplula řada nesrovnalostí. Politička například dlouhé roky využívala levný obecní byt v Bílině na Teplicku. Coby starostka tohoto města platila za nájem jen pár tisíc korun měsíčně, nouzí přitom rozhodně netrpěla.
Na jejím pozemku se navíc nachází několik černých staveb. Mrázová má přitom dnes jako ministryně pro místní rozvoj na starosti stavební legislativu, která může podmínky pro dodatečné povolování černých staveb zmírnit.
Vlnu odporu vyvolaly také její kontroverzní výroky o tom, že si dříve jako samoživitelka nemohla dovolit drahou dovolenou. Její profil na sociálních sítích se přitom fotkami z luxusních cest jenom hemží. Mrázová si podle nich užívala například z Turecku, v Římě, na Srí Lance nebo v Andalusii.
„Pouhý mediální útok“
Pod palbou je i Mrázové komplexní pozměňovací návrh stavebního zákona, který podle opozice nahrává developerům. „Odstupte a uvolněte místo na ministerstvu konečně někomu kompetentnímu, kdo bude krizi bydlení skutečně řešit,“ vyzval ji proto k rezignaci Zdeněk Hřib (Piráti).
Ministryně Mrázová ovšem výzvu opozičních poslanců nevyslyšela. Její šéf Andrej Babiš pak označil kritiku za cílený útok ze strany médií.
Stranické kolegyně se zastal i druhý muž hnutí ANO Karel Havlíček. „Rozhodují výsledky její práce. Denně se potkávám s velkým množstvím podnikatelů, stavebníků, investorů, manažerů. Všichni pozitivně hodnotí stavební zákon, který má gesci. To je mnohem důležitější než destinace její dovolené,“ uvedl.
