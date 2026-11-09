Ministři schválili vznik Rady vlády pro umělou inteligenci

Vznikne Rada vlády pro umělou inteligenci (AI). Rozhodl o tom v pondělí koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů. Vznik rady inicioval ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Vladimír Mařík. Na tiskové konferenci po zasedání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
„Je to velké téma v rámci EU. Jde o to, aby i Evropa byla konkurenceschopná a jde i o bezpečnost AI,“ řekl premiér. USA, Čína i Evropa podle něj do AI investují stovky miliard.
Vláda již má zmocněnce pro AI, kterým je bývalý ředitel akademického spolku prg.ai Lukáš Kačena. Letos vláda schválila podporu projektu AI Gigafactory, o který se ucházejí České Radiokomunikace.
Vláda má v současnosti zhruba dvě desítky rad, činnost zhruba poloviny zajišťuje úřad vlády a zbytek jednotlivé resorty. Fungují například Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro rovnost žen a mužů, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Národní ekonomická rada vlády (NERV) - poradní orgán pro klíčové ekonomické reformy a opatření nebo Rada vlády pro informační společnost.
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