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Domácí

Ministři schválili vznik Rady vlády pro umělou inteligenci

ČTK
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Vznikne Rada vlády pro umělou inteligenci (AI). Rozhodl o tom v pondělí koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů. Vznik rady inicioval ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Vladimír Mařík. Na tiskové konferenci po zasedání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Umělá inteligence
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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„Je to velké téma v rámci EU. Jde o to, aby i Evropa byla konkurenceschopná a jde i o bezpečnost AI,“ řekl premiér. USA, Čína i Evropa podle něj do AI investují stovky miliard.

Vláda již má zmocněnce pro AI, kterým je bývalý ředitel akademického spolku prg.ai Lukáš Kačena. Letos vláda schválila podporu projektu AI Gigafactory, o který se ucházejí České Radiokomunikace.

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Vláda má v současnosti zhruba dvě desítky rad, činnost zhruba poloviny zajišťuje úřad vlády a zbytek jednotlivé resorty. Fungují například Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro rovnost žen a mužů, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Národní ekonomická rada vlády (NERV) - poradní orgán pro klíčové ekonomické reformy a opatření nebo Rada vlády pro informační společnost.

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