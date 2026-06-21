Stalo se to jen pár dnů poté, co se ministr Jaromír Zůna sešel s finským prezidentem Alexanderem Stubbem, aby spolu jednali o modernizaci české armády. Obrana tehdy zasáhla do jednoho z chystaných obchodů, o něž mají Helsinky velký zájem. Nedovolila uspořádat takzvaný průmyslový den, kde chtěla finská firma Patria svá obrněná vozidla AMV XP předvést zástupcům české armády.
Měl to být další z kroků, jimiž chtěl finský obranný průmysl zdůraznit zájem o chystanou zakázku české armády.
Vozidla Patria AMV XP 8×8 CZ jsou totiž spolu s prototypovým strojem Pandur 8×8 Evo od CSG a obrněncem Boxer evropské skupiny Artec hlavními favority na přezbrojení 4. brigády rychlého nasazení.
V kontraktu za několik desítek miliard si chtějí ozbrojené síly pořídit přes 250 kolových obrněnců. Ty nahradí stárnoucí vozidla Pandur II, která jsou v polovině své technické životnosti a jejich modernizace nedává ekonomický smysl.
V úterý 26. května 2026 tak měli odborníci ministerstva obrany a armády vyrazit do Vyškova na terénní okruh Vojenského technického ústavu pozemního vojska (VTÚPV).
Patria a její český partner STV Group si polygon státního podniku pronajaly, aby se prý vojáci a resortní experti detailně seznámili s vozidlem AMV XP 8×8 CZ. Nakonec ale do Vyškova nedorazil nikdo. Do věci se vložilo ministerstvo obrany a takzvaný průmyslový den zrušilo.
Jak vypadá Patria AMV XP? Výrobce ukázal video:
„Zástupci ministerstva obrany a Vojenského technického ústavu nás o tom neformálně informovali ve čtvrtek 14. května. Oficiální dopis o odložení jsme obdrželi v neděli 17. května,“ popisuje Teemu Alakoski, viceprezident společnosti Patria.
„K důvodům uvedeným ministerstvem obrany se nemůžeme vyjádřit,“ nechce Alakoski sdělit, proč resort do akce zasáhl.
Samo ministerstvo reagovalo značně obecně a velmi formálně. „V tomto ohledu došlo pouze k odložení termínu konání akce v kontextu záměru rozšíření nabídky prezentujících subjektů ve vztahu k dané platformě,“ odepsala pouze Magdalena Hynčíková, mluvčí ministerstva.
„Standardní nájemní smlouva“
Ředitelem státního VTÚPV je Libor Šebesta, bývalý velitel Vzdušných sil Armády ČR a třeba také vojenský přidělenec v Indii.
Ten nahradil Jána Gurníka, jenž se z vedení podniku klidil na podzim 2022 po velkém průvanu spuštěném tehdejší ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Pro připomenutí - Gurníka si Zůna před několika týdny vybral jako svého hlavního zbrojíře.
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil Šebestu s žádostí o vyjádření. Nicméně jeho asistentka oznámila, že Šebesta pobývá na několikadenní zahraniční cestě a na tohle téma je prý třeba ptát se v pražském ústředí Vojenského technického ústavu (VTÚ).
Avšak ani tam novinář neuspěl. Asistentka vedení Dana Prokůpková si sice dotaz převzala, ale upozornila, že ředitel Jiří Kašpárek je rovněž na služební cestě v cizině. Do vydání článku na zaslaný dotaz nezareagoval.
„Využití prostor VTÚPV se řídilo standardní komerční nájemní smlouvou, což je běžná praxe. VTÚPV nabízí vynikající možnosti pro testování pozemních platforem a jsme přesvědčeni, že příležitost předvést schopnosti vozidel při překonávání různých překážek a v náročném terénu pomůže uživatelům lépe pochopit výhody platforem Patria,“ přibližuje Teemu Alakoski, viceprezident společnosti Patria.
Spolupráce v obranném průmyslu?
Bez zajímavosti není načasování celé věci a zrušení průmyslového dne pouhých dvanáct dnů před jeho konáním. Ještě v úterý 5. května totiž ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) dorazil na schůzku do pražského hotelu Hilton. Tam se potkal s Alexanderem Stubbem, finským prezidentem.
Tiskové oddělení resortu pak jen oznámilo, že krátké dopolední setkání proběhlo „na okraj česko-finského podnikatelského fóra, jednali spolu o otázkách týkajících se obrany, bezpečnosti a spolupráce v obranném průmyslu.“
Tentýž den navíc Patria, v níž si většinový podíl drží finský stát, podepsala nezávazná memoranda s třemi českými státními podniky. Mezi nimi je právě i Vojenský technický ústav, v jehož vyškovském areálu měl průmyslový den na konci května proběhnout.
Jeho zrušení - oficiálně pak „odložení na neurčito“ - zapadá do celkového přehodnocování kontraktu, které teď na obraně podle informací deníku Aktuálně.cz probíhá. Ostatně sám ministr obrany Zůna se už před několika dny při návštěvě Německa nechal slyšet, že miliardovou zakázku chce rozjet až v příštím roce ve formě otevřeného výběrového řízení.
Minulé vedení resortu v čele s Janou Černochovou (ODS) přitom plánovalo, že první peníze na vozidla by se mohly v obranném rozpočtu objevit letos. Navíc ministerští úředníci už na konci roku 2025 zfinalizovali studii proveditelnosti. Na jejím základě teď generální štáb dokončuje doporučení pro nákup.
Jinými slovy - analýza už ukázala, které obrněné vozidlo je pro potřeby české armády nejlepším řešením, nicméně z otevřené soutěže může vítězně vyjít někdo úplně jiný. Detaily studie armádní velení nechce zveřejňovat.
„My potřebujeme vozidlo, které by plnilo požadavky NATO, mělo schopnost mid-life upgradu (modernizace, která prodlouží jeho životnost a zvýší jeho schopnosti, pozn. red.), abychom ho mohli dlouhodobě používat. Které vozidlo tohle zadání splní a bude ekonomicky nejvýhodnější, takové vozidlo armáda bude požadovat. Tečka. Není tam žádná preference,“ prohlásil už dřív Karel Řehka, končící náčelník generálního štábu.
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