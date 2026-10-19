Armáda nabírá nové lidi, nemá pro ně ale práci. Na umístění jich čekají téměř dva tisíce

Jednou z mála věcí, kterými se nyní ministerstvo obrany pod vedením SPD může skutečně pochlubit, je dobře šlapající nábor nových posil do ozbrojených sil. Ovšem i tohle pozitivum má svou druhou stranu. Jak totiž vyšlo najevo, přestože je o službu velký zájem, armáda jej nedokáže využít. Aktuálně čekají na práci ve vojsku téměř dva tisíce lidí.
Naposledy na začátku října, když se ve sněmovně řešila nedůvěra vládě Andreje Babiše (ANO), se vicepremiér a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) pyšnil několika čísly. Opozici prezentoval, že nábor nových posil do armády probíhá nad očekávání.
„K 29. září nastoupilo do armády – nebo již má vydáno rozhodnutí o nástupu – 3597 budoucích vojáků. Včetně studentů Univerzity obrany, kterých je 396,“ chválil se Zůna do parlamentních mikrofonů.
„Původní náborový cíl stanovený minulým vedením ministerstva obrany na 2250 osob pro celý rok naplníme na více než 160 procent. Současně dojde ke snížení odchodovosti vojáků zhruba o 15 až 20 procent,“ predikoval dále Zůna.
V letech 2027, 2028 a 2029 by podle jeho slov navíc mělo každý rok přibýt 3500 vojáků.
Trochu v jiném světle
Ministr Zůna však během prezentace poslancům nesdělil kompletní informaci, kterou měl k dispozici. Jak totiž vyplývá z jeho odpovědi na interpelaci poslankyně a bývalé ministryně obrany Jany Černochové (ODS), už 18. září jí poslal materiál, který nábor představuje v jiném světle.
Z dokumentu, jejž má redakce deníku Aktuálně.cz k dispozici, je zřejmé, že nabírání rekrutů má jeden zásadní zádrhel. V českých a moravských posádkách pro zájemce o službu totiž v nynější situaci není dostatek práce.
„Ke dni 4. září 2026 eviduje Agentura personalistiky Armády ČR 1402 uchazečů v databázi, kteří již absolvovali pohovor s profesním poradcem a čekají na vhodné služební zařazení. Cestou virtuálního náborového střediska je objednáno k pohovoru dalších 496 uchazečů. Celkově tedy na nabídku místa čeká 1898 uchazečů,“ odpovídá Zůna v písemné interpelaci na dotaz Černochové.
Tak významný „převis počtu uchazečů nad počtem služebních míst“ prý panuje zhruba od poloviny letošního roku. A co je příčinou téhle nepříjemné situace, kdy armáda není schopná zájemcům o kontrakt nabídnout práci?
„Vzhledem k rekordnímu počtu uchazečů o vstup do služebního poměru vojáka z povolání byla velká část míst určených k rekrutaci v roce 2026 obsazena,“ píše dále Jaromír Zůna v reakci na poslaneckou interpelaci.
„Stovky ukončených uchazečů“
Tahle situace nezpůsobuje jen netrpělivost mužů a žen, kteří by chtěli vstoupit do ozbrojených sil. Řada z nich čekat nevydrží a raději jde hledat práci jinam, sáhne po konkurenční nabídce nebo si svou službu v armádě úplně rozmyslí.
„Uchazeči vedení v databázi jsou pravidelně kontaktováni a v některých případech sami požádají o ukončení procesu,“ potvrzuje ministr obrany Zůna.
„V ostatních případech jsou vyřazeni dle vzájemné domluvy, pokud se více než jeden rok nedaří nalézt vhodné zařazení. Od počátku roku se jedná o nižší stovky ukončených uchazečů,“ vysvětluje ještě ministr v interpelaci.
Dva měsíce čekání
Průměrná doba, po niž dnes potenciální zájemci čekají na nabídku služebního místa ve vojsku, činí prý dva měsíce. Aby si je ozbrojené síly nadobro neznepřátelily, snaží se je alespoň získat do záloh.
„Uchazečům o služební poměr vojáka z povolání, kterým nebylo po delší době nalezeno vhodné služební zařazení, je nabízena možnost vstupu do aktivní zálohy. Jedná se tedy o nižší stovky osob. Nabídky prozatím využily desítky osob,“ stojí dále v ministerské odpovědi na interpelaci Černochové.
Jak Jaromír Zůna píše dále, mezi hlavní důvody toho, proč se zájemcům o kontrakt v armádě nedaří nalézt vhodná práce, patří „nesoulad nabídky volných míst s očekáváním uchazeče, nadměrné očekávání uchazečů, kteří nechtějí začínat na základních pozicích“, a také jejich zdravotní stav. Tedy třeba to, že nejsou schopni plnit fyzické požadavky armády.
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