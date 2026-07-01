Ministr Zůna jmenoval nového šéfa ÚVN. Stal se jím vojenský lékař Luděk Hána

Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze (ÚVN) se stal vojenský lékař Luděk Hána. K dnešnímu dni ho do funkce jmenoval ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Uvedlo to ministerstvo obrany (MO) na svém webu. Hána vystřídá po dvou letech Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné služební místo.
V květnu v Ústřední vojenské nemocnici zasahovala policie, v kauze falšování lékařských posudků obvinila deset lidí. Dosavadní ředitel poté požádal o převelení na jiné místo a následující týden ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení.
Hána vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Následně absolvoval Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze. Sloužil jako lékař v polních nemocnicích a velitel zdravotnického střediska 601. skupiny speciálních sil. Loni se stal zástupcem ředitele Sekce vojenského zdravotnictví MO.
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