Zaorálek odvolal šéfa Národní knihovny, kvůli e-knihovně i pomalé opravě Klementina

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) odvolal ředitele Národní knihovny Martina Kocandu kvůli nesrovnalostem v projektu e-knihovna, které prověřují policie či Bezpečnostní informační služba. Zaorálkovi dlouhodobě vadí i pomalý postup další fáze rekonstrukce Klementina, tam uzavřené pronájmy či některé neuskutečněné akvizice.

Dočasným vedením Národní knihovny pověřil Zaorálek jejího dlouholetého zaměstnance a ředitele Knihovnického institutu Víta Richtera. Informoval o tom na tiskové konferenci. Kocanda se k odvolání vyjádří na briefingu ve 13:30.

Ministr novinářům řekl, že o e-knihovně a dalších zakázkách s Kocandou mluvil několikrát. Zaorálek zpochybnil, že Kocanda se od projektů mohl "oddělit", jak mu údajně řekl při pondělním rozhovoru. Hlavní ideou projektu Národní e-knihovna měla být integrace databází, digitálních knihoven a dalších informačních zdrojů knihoven pomocí jednoduchého rozhraní.

Vít Richter pracuje v Národní knihovně od roku 1971 a je předsedou Ústřední knihovnické rady. Zaorálek ho ve středu uvede do funkce. Na místo po Kocandovi ministr vypíše výběrové řízení.

Vedle IT zakázek podle Zaorálka zklamal Kocanda také v dalších oblastech. "Vadí mi i to, že nepostupuje třetí fáze revitalizace Klementina, že chybí projektová dokumentace," uvedl. Dodal, že výhrady ke komunikaci s vedením knihovny mají památkáři. "Vedení Národní knihovny je do sebe uzavřené, nekomunikuje s námi ani s ostatními lidmi v knihovně, nefunguje řízení," uvedl.

Kocanda nejvýznamnější knihovnu v zemi řídil od roku 2017, kdy ho jmenoval ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Bývalý vězeňský kaplan a člen vedení Českobratrské církve evangelické tehdy v čele knihovny vystřídal památkáře Petra Kroupu. Kocandovo jmenování vyvolalo protesty odborářů, podle nichž nový ředitel neměl náležité odborné zkušenosti. Zaorálek za šťastné nepovažuje ani to, že s Kocandou do knihovny přišli další lidé z vězeňské služby, dodal v úterý.

