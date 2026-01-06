Ministr za ANO promluvil nezvykle o Ukrajincích. A dočkal se reakce z nejvyšších míst

Většina politiků hnutí ANO reagovala značně opatrně na výroky předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury a šéfa klubu SPD Radima Fialy, kteří sdíleli ruskou propagandu ohledně Ukrajiny i o sabotáži muničního skladu ve Vrběticích. Jednou z výjimek byl ministr školství za ANO Robert Plaga, který se obratem vyjádřil k Vrběticím i ke kritice Ukrajinců.
Když předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura pronesl na Nový rok velmi ostrý proslov na adresu Ukrajinců i Evropské unie, zavládlo u politiků vládní koalice ANO, Motoristů sobě a SPD spíše ticho. Anebo v případě politiků SPD příval souhlasných slov a potlesku. Což se opakovalo i po slovech předsedy klubu SPD Radima Fialy v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce, že nebyla prokázána účast Ruska na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.
Hnutí ANO zaujalo postoj, se kterým vystoupil po svém návratu z hor předseda ANO a premiér Andrej Babiš. Ten projev Okamury zlehčil tvrzením, že prý nešlo ani tak o projev šéfa sněmovny, jako spíš o vzkaz předsedy strany svým voličům. Tím také Babiš odůvodnil, proč se nemíní dál na toto téma vyjadřovat nebo dokonce ho s Okamurou probírat. Ohledně výroků Fialy rovněž řekl, že je nemíní řešit, i když osobně je prý přesvědčený, že za výbuchem stálo Rusko.
Právě na Okamuru a Fialu se ptali novináři některých ministrů při jejich příchodu na pondělní jednání vlády. Byl mezi nimi i ministr školství za ANO Robert Plaga, který seděl roku 2021 v první Babišově vládě, když kvůli sabotáži ve Vrběticích vyhostila 18 ruských diplomatů.
„Z mého pohledu ty informace, které my jsme měli k dispozici, jednoznačně ukazovaly, že ta verze, kterou říká Radim Fiala, není pravdivá. Za tím útokem stáli agenti GRU,“ prohlásil v pondělí Plaga. GRU je ruská zpravodajská služba.
Plaga zareagoval i na dotaz k Okamurovi, který v projevu mluvil o ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském a jeho spolupracovnících jako o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského chunty“. Předseda SPD přitom v minulosti mnohokrát kritizoval i ukrajinské uprchlíky v Česku.
„Já to vnímám jako projev předsedy SPD, nikoliv předsedy Poslanecké sněmovny,“ uvedl nejdříve Plaga přesně v duchu formulací Andreje Babiše. Vzápětí ale uvedl, že by rád k tomu dodal svou pozici. „Já bych chtěl vyjádřit respekt a podporu všem Ukrajincům, kteří jsou na českém území, pracují tady, a i těm deseti tisícům dětí, které se ve školách učí česky a vzdělávají se,“ vzpomněl ukrajinské žáky. A potěšil tím zjevně i ukrajinského velvyslance v Česku Vasyla Zvarycha, který jeho názor sdílel na sociálních sítích.
Vyjádření Plagy stojí za pozornost i proto, že samotný Babiš mluvil často loni v předvolební kampani před sněmovními volbami o uprchlících v negativní roli. Na řadě mítinků tvrdil, že Ukrajinci stojí za organizovaným zločinem v Česku a mnozí prý zneužívají českou pomoc. Také poslanci ANO se v parlamentních debatách po dřívější podpoře začali vyjadřovali o uprchlících mnohdy kriticky.