Staněk odvolal ředitele Muzea umění Olomouc kvůli Středoevropskému fóru

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) dnes odvolal dva ředitele příspěvkových organizací ministerstva - Jiřího Fajta, který stál v čele Národní galerie Praha, a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Odvolání Soukupa předcházel spor mezi ministrem a muzeem o přípravu stavby 600milionového Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). Právě tohoto projektu se týkal audit, kterým ministerstvo při odvolání olomouckého ředitele argumentovalo.

Odvolání ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa zdůvodnilo ministerstvo kultury "selháním při přípravě a řízení projektu SEFO a v té souvislosti protiprávním jednáním". Toho se měl Soukup dopustit tím, že údajně ignoroval výtky a zjištění kontrolních orgánů ministerstva a aktivně nezjednal nápravu ve věci ukončení smlouvy s architektonickým studiem DI5.

Ve svém prohlášení však odvolaný ředitel Soukup tvrdí opak: "My jsme na všechny výtky reagovali, vyargumentovali jsme je, ale ministerstvo je smetlo bez jakéhokoli zdůvodnění ze stolu." Soukup připomíná, že veškeré kroky Muzeum umění podnikalo "se souhlasem ministerstva kultury a s péčí řádného hospodáře".

Soukup upozorňuje také na to, že Staněk v předchozích dnech prohlásil, že v souvislosti s Muzeem nechystá žádné personální změny. "Nyní mě odvolal. To je podle mě ukázka toho, v jakém duchu vede svěřený resort," dodává.

Podle mluvčí ministerstva kultury Marthy Häckl však Staněk musel reagovat okamžitě, byť údajně doufal, že k "tak krajnímu řešení nebude muset přistoupit".

"Audit v Muzeu umění probíhal několik měsíců a předmětné smlouvy na výkup pozemku, kde mohla státu vzniknout škoda až 14 milionů Kč, se objevily až toto úterý," vysvětlila Häckl Aktuálně.cz.

Podle Soukupa je problém v jednosměrné komunikaci. To má ilustrovat i dopis, který poslal na ministerstvo a v němž informuje o jednáních kolem odkupu dalšího pozemku pro SEFO. "Žádnou odpověď jsem oficiálně nedostal, zato pan ministr Staněk celý dopis ohledně chystaného záměru zveřejnil, a to včetně předběžně dohodnuté ceny," říká.

A doplňuje: "Nelze v tuto chvíli predikovat, zda celý záměr zmařil, nebo vyhnal cenu ještě výš." Situaci přirovnal k roku 2009. "Tehdy kvůli neopatrnému vyhlášení ministerstva vyletěla cena parcely nahoru. V každém případě nynější zveřejnění dopisu ohrozilo projekt SEFO, protože jedním z argumentů pro vyhlášení architektonické soutěže by mohla být změna dispozice pozemku," uvádí Soukup.

Dočasný nástupce?

Soukupa nahradí ve funkci jeho zástupce Ondřej Zatloukal. Ten dle svých slov o odvolání ředitele předem nevěděl. "Má to dvě roviny, pragmatickou a osobní. Muzeum umění je poměrně velkou institucí, která musí být někým kontinuálně řízena. Pak samozřejmě pan ředitel s tou institucí pracoval 35 let, což je rána. Pro pana Soukupa je to tragédie, protože on té instituci věnoval celý profesní život," řekl Zatloukal pro Aktuálně.cz.

Zatloukal předpokládá, že ministr Staněk může připravit výběrové řízení na pozici ředitele muzea, nebo mu prodloužit dobu, na kterou se pověření vedením instituce bude vztahovat. "Může být prodloužena na několik měsíců, to je v kompetencích ministra kultury. On se mi nezmínil o tom, jak si to představuje dále," říká.

Na otázku, zda má ambice vést olomoucké muzeum i nadále, však odmítl odpovědět. "Je to příliš čerstvá záležitost, kterou jsem se dozvěděl prakticky před pár hodinami," zdůvodňuje Zatloukal.

Jeho rolí má být podle ministerstva mimo jiné zajistit kontinuitu výstavních plánů a programů, stejně jako přípravu a průběh klíčových projektů, jako je výstavba SEFO. "Pan ministr mě dnes ujistil, že personální záležitosti nemají žádný vliv na dohody uzavřené u kulatého stolu ve vztahu k projektu SEFO," potvrdil Aktuálně.cz hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, který se do sporu mezi ministerstvem a muzeem vložil na přelomu března a dubna jako prostředník.

Jednání, které Okleštěk svolal, byl přítomen i prorektor Univerzity Palackého v Olomouci Petr Bilík. Univerzita je totiž jedním ze signatářů projektu SEFO. Z jednání podle něj nevyplývalo, že by mělo dojít k nějakým personálním změnám. "Jednání byla mediována tak, aby bylo dosaženo smíru a aby byly vyvráceny zákulisní informace o údajných záměrech ministra kultury, mimo jiné o odvolání ředitele Soukupa," říká Bilík. "Je mi velmi líto, že se situace takto proměnila," uzavírá.

Rošádě v muzeu předcházel tzv. spor o SEFO mezi olomouckou institucí a jeho zřizovatelem. Důvodem sporu byla skutečnost, že na projekt nebyla vypsána architektonická soutěž, ale přes deset let se počítalo s návrhem architekta Jana Šépky. Na projekt přitom začátkem tohoto roku vláda schválila 600 milionů. Podle současného ministra kultury však tak velký projekt nemůže proběhnout bez soutěže, proto rozhodl o jejím vypsání. Celá situace vyústila až v otevřený dopis zaměstnanců Muzea umění, ve kterém Staňka vyzvali k rezignaci.