Kraje chtějí ztížit přijímačky na střední školy. Kdo je neudělá, měl by jít na učňák

Asociace krajů navrhuje zavedení bodové hranice pro přijetí na střední školy, takzvané cut-off score. Slibuje si od toho snížení počtu neúspěšných maturantů, neboť by se na školu dostali jen ti nadanější. Zbytek by šel na učňovské obory. V pátek asociace o návrhu, který už zaslala poslancům, jednala s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Podle něj by ale zavedení bodové stupnice nic neřešilo.

"Z pohledu hejtmanů je kvalita středního školství velmi kritická až tristní, letos neudělalo maturitu 37,2 procenta studentů, což je alarmující číslo. Proto jsme požádali ministra školství Roberta Plagu, abychom našli řešení napříč kraji a zlepšili kvalitu škol," vysvětlila v pátek po společném jednání s ministrem předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Asociace chce, aby se návrh vztahoval také na střední soukromé školy, na jejichž správu nemají kraje žádné kompetence. Plaga předem avizoval, že stávající návrh krajů nepodpoří. To však po jednání s kraji nepotvrdil, řekl, že chce o řešení dále jednat. Školy zakazují mobil už i o přestávkách. Nedůvodný zásah do soukromí, tvrdí inspekce číst článek "Debata byla vzrušená. Shodli jsme se na tom, že se snižuje úroveň vzdělání na středních školách. Budeme se bavit dál o tom, jakým způsobem to je potřeba řešit. Nyní musíme projít data, která máme za poslední dva roky jednotných přijímacích zkoušek, a podívat se, jestli nepodkročitelná hranice něco řeší. Já si myslím, že ne," uvedl Plaga. Problém je podle něj v tom, že je nadbytek maturitních oborů. "V tuto chvíli nelze dovozovat závislost mezi úspěchem u maturity a nějakou hodnotou získanou v jednom testu v rámci přijímacího řízení," dodal s tím, že s Asociací krajů tedy bude dále jednat. Vildumetzová však podotkla, že se do maturitních oborů dostávají i uchazeči, kteří měli na základní škole průměrné až podprůměrné výsledky. "A když se s kolegy hejtmany jednomyslně shodneme alespoň na prvním základním kroku k řešení situace, ministerstvo školství bez diskuse stojí proti," dodala.