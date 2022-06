Měl by to dělat někdo mladší, odmítl Drahoš post ministra školství. Doporučil Plagu

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) ke konci června rezignuje v souvislosti s kauzou v pražském dopravním podniku. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan v České televizi řekl, že by ho na vládním postu mohl vystřídat senátor Jiří Drahoš. Ten však Aktuálně.cz řekl, že tuto nabídku odmítl. "Poděkoval jsem a zdvořile jsem tu nabídku nepřijal," uvedl Drahoš. Nechce prý naskakovat do rozjetého vlaku.

"Byl jsem osloven v pondělí večer, mluvil se mnou ještě stále současný ministr Petr Gazdík z pověření předsednictva STAN a probrali jsme situaci. Já jsem nakonec oznámil, že si té nabídky vážím, ale že ji nepřijmu," říká Aktuálně.cz senátor Drahoš.

Vzhledem k tomu, že je předsedou senátního výboru pro vzdělávání, vysokoškolským pedagogem a bývalým dlouholetým předsedou Akademie věd, ho nabídka nepřekvapila. Důvodů, proč ji odmítl, má ale hned několik.

"Jsem přesvědčený o tom, že nový ministr by měl mít velmi silnou stranickou podporu a já jsem nezávislý senátor. Nastoupit teď do této situace jako nezávislý ministr by bylo z mého pohledu problematické," vysvětluje.

S tím podle něj souvisí i to, že nový ministr bude muset řešit mnoho důležitých aktuálních problémů. "Nástup ukrajinských dětí do škol nebo zavádění Strategie 2030, a k tomu se přidává, že bude Česko předsedat Evropské unii, kde jsou také komponenty důležité pro ministerstvo školství. To je nejednoduchý úkol," podotýká Drahoš. Jako třetí důvod udává, že v současné době řídí v Senátu podle něj fungující výbor.

"Kdybych tuto nabídku dostal před deseti lety, tak neříkám, že bych ji přijal, ale určitě bych o ní přemýšlel z jiného pohledu. Myslím si, že lidé v exekutivě mají být mladší. Necítím zatím žádný fyzický ani mentální problém, ale naskočit do tohoto rozjetého vlaku není tak úplně jednoduché," říká Drahoš.

Plaga návrat na ministerský post nevyloučil

Gazdíkovi podle svých slov navrhl, aby se do čela ministerstva školství dočasně vrátil bývalý ministr Robert Plaga (za ANO). Ten je nyní politickým náměstkem Gazdíka a od září má vést Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

"Přišlo by mi logické, kdyby byl po vymezenou dobu českého předsednictví v Evropské unii ochoten ministerstvo řídit, protože tam jsou záležitosti, které zná zblízka, a navíc je Gazdíkovým náměstkem. Mezitím by STAN mohl probrat možného kandidáta na ministra a vpravit ho do situace," dodává Drahoš.

Zda by Plagu už někdo ze STAN oslovil, není jasné, na dotazy nereaguje. Plaga však pro ČTK nevyloučil, že by nabídku přijal, pokud by ji dostal. "Jsem připraven ministerstvu jakkoli pomáhat, ale toto je bytostně politické rozhodnutí," řekl. Ministr vnitra a šéf STAN v pondělí zdůraznil, že chce najít kandidáta reprezentujícího STAN. Připustil ale také, že zvažuje i Plagu, bývalého dlouholetého člena hnutí ANO.

V souvislosti s obsazením ministerského postu zaznívá také jméno senátora za STAN a vysokoškolského pedagoga Miroslava Plevného. "Pan senátor zatím s konkrétní nabídkou osloven nebyl, je tedy předčasné se k věci dále vyjadřovat," vzkázal jeho asistent Milan Brych.

Gazdík odchází kvůli stykům s lobbistou

Gazdík skončí jako ministr školství i jako místopředseda STAN kvůli kontaktům s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který patří mezi obviněné v rozsáhlé korupční kauze pražského dopravního podniku. Gazdík v případu nepatří mezi podezřelé, podle policie se ale sešel s Redlem v zabezpečené kanceláři, trávili spolu víkend v Alpách a komunikovali přes zašifrovaný telefon.

Gazdík kontakty nepopřel, vyloučil ale, že by Redl nějak zasahoval do jeho politických kroků či rozhodování STAN. "Mé styky s některými lidmi však vrhají stín i na hnutí STAN. Nechci rozkolísat vládu ani koalici na prahu předsednictví EU," vysvětlil svou rezignaci.

Policie v souvislosti s kauzou obvinila deset lidí. Tvrdí, že organizovaná zločinecká skupina obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Do skupiny patřil i náměstek pražského primátora a člen dozorčí rady podniku Petr Hlubuček (STAN), který již na své funkce rezignoval a soud ho v pátek poslal do vazby.