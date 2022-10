Ministr: Schvalme manželství pro všechny hned. Máme jiné priority, říká část sněmovny

Po vraždě dvou mladíků v Bratislavě LGBT+ lidé stále silněji volají po zákonech, jež jim zaručí stejná práva jako ostatním, třeba v manželství. Podle ministra vnitra Víta Rakušana by takovou změnu měla vláda schválit hned, složení parlamentu tomu ale není příliš nakloněno. Podle informací Aktuálně.cz pochybují o schválení plnohodnotného manželství i samotní zastánci takového kroku mezi poslanci.

Účastníci manifestace proti nenávisti, která se uskutečnila uplynulý týden na pražském Václavském náměstí, nejhlasitěji naléhali na vládu a zákonodárce, aby změnili zákony, jež by LGBT+ lidem přinesly možnost uzavírat plnohodnotné manželství a získat rodičovská práva.

"Musíme společně zastavit šíření předsudků, které krmí nenávist vůči nám," argumentoval Czeslaw Walek z iniciativy Jsme fér s odkazem na nedávnou vraždu dvou mladých mužů v Bratislavě, které pachatel zastřelil jen kvůli nenávisti vůči LGBT+ lidem.

"V zemích, kde zákon platí, je společnost otevřenější a mezi mladými LGBT+ lidmi je méně sebevražd. Proč u nás manželství není, proč čekáme šest let? Jenom kvůli tomu, že máme rádi někoho stejného pohlaví?" ptal se Walek. "Nesouhlasíme s žádnými polotovary, s tím, aby nám někdo dal jen pár práv, a to je všechno. Jediné správné řešení je plná rovnost, manželství pro všechny," prohlásil za potlesku stovek lidí.

Podporu má téma i mezi českou veřejností. Podle průzkumu NMS Market Research z července 2021 je pro manželství gay a lesbických párů 65 procent lidí.

2:15 Tereza z Humpolce patřila ke stovkám účastníků manifestace proti násilí, kterou svolali LGBT+ lidé do Prahy na 26. října 2022. | Video: Radek Bartoníček

O přijetí takového návrhu se v Poslanecké sněmovně debatuje několik let, ale zatím bez jakéhokoliv výsledku. Letos v červnu se objevil zatím poslední návrh v podobě novely občanského zákoníku, která by plnohodnotná manželství LGBT+ lidem přinesla. Návrh je mezi body nynějšího programu schůze poslanců, kteří ho ale nezařadili k projednávání na konkrétní den ani hodinu. Na něj tak může čekat další měsíce. Možná i roky.

"Chceme, aby se tento bod dostal na program, ale předtím je potřeba o celém tématu ještě hodně diskutovat, zvláště, když současná sněmovna je konzervativnější," upozorňuje poslankyně STAN Michaela Šebelová. Právě Starostové a nezávislí společně s Piráty jsou těmi, kdo projednání a schválení změny zákona prosazují.

Předseda STAN, ministr vnitra Vít Rakušan dokonce ve středu na sociálních sítích napsal, že je pro schválení návrhu hned. "Nevidím žádný důvod, proč bychom jej hned nemohli schválit," uvedl s tím, že na Západě je manželství mezi dvěma ženami a dvěma muži zcela běžné. "Tohle je ten Západ, na který Česká republika skutečně patří. O naší příslušnosti k němu ovšem nestačí pouze mluvit. Je třeba činů," dodal po schůzce se zástupci LGBT+.

Ovšem situace není ani zdaleka v takové fázi, aby bylo možné manželství pro všechny předložit, natož schválit. Což potvrzuje Šebelová i poslanec STAN Josef Bernard, který také patří mezi předkladatele návrhu.

"Hledáme při jednání kompromis, který by byl přijatelný pro LGBT+ lidi. My jako STAN jsme pro manželství pro všechny se stejnými rodičovskými právy, jako mají dnes manželé, ale zároveň musíme hledat takový kompromis, který bude přijatelný pro většinu poslanců a senátorů," popisuje Šebelová. Zda bude v legislativě obsaženo přímo slovo manželství, či jiný výraz, se teprve vyjasňuje.

"Kdybychom změnili název 'manželství pro všechny' a přitom nastavili plná práva a povinnosti jako u ostatních, tak máme naději, že získáme více poslanců. Já navrhuji například označení registrovaný sňatek," míní Bernard. Ale zároveň upozornil, že je brzy na to říkat, jak bude nakonec návrh vypadat, jaký bude kompromis. "Zákon se dostane na program někdy v příštím roce, teď máme jiné priority," tvrdí.

Lidovci chtějí rozšířit práva, ale ne manželství

Z vyjádření předsedů klubů ODS a lidovců pro Aktuálně.cz jasně vyplývá, že schválení manželství je pro ně nadále nepřijatelné a navíc i neaktuální. "Pokládám projednání tohoto návrhu v blízké době za nepravděpodobné. Máme spoustu jiných starostí než kulturní války," tvrdí šéf klubu ODS Marek Benda.

"U nás není nic nového. Trvá náš nesouhlas. Kromě toho je třeba nyní řešit celou řadu aktuálních problémů," přidává se šéf klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Jedna výrazná změna ale nastala. Výborný sdělil, že lidovci intenzivně pracují na změnách zákona, které by přinesly LGBT+ lidem některá občanská práva zatím vlastní jen heterosexuálním manželům.

"Připravili jsme návrh zákonné úpravy všech práv a nerovností u registrovaného partnerství. Není to ale nic jednoduchého, protože to bude znamenat úpravu minimálně třiceti zákonů. Návrh je už předběžně napsaný, máme již i připomínky ministerstva spravedlnosti, na nichž nyní pracujeme," doplňuje Výborný. Nicméně tato snaha neobsahuje narovnání rodičovských práv. "To je složitá věc, která je předmětem debaty," reaguje Výborný.

Jana Pastuchová (ANO) odhaduje, že přibližně 35 poslanců hnutí snahy o zrovnoprávnění podporuje. "Určitě o tom ale budeme ještě jednat. Myslím, že návrh by podpořilo více našich členů, kdyby nešlo přímo o manželství," tvrdí.

Pro několik organizací, které sdružují LGBT+ lidi je ale získání rodičovských práv naprosto zásadní. To znamená, že chtějí, aby si mohli přisvojit dítě druhého manžela, případně si společně osvojit dítě z ústavu anebo být společně pěstouny. Stejně jako trvají na označení manželství. "Bez manželství a rodičovských práv to není rovnoprávnost," prohlašuje mluvčí iniciativy Jsme fér Filip Milde.

Tato iniciativa si hodně slibuje od schůzek se zástupci všech poslaneckých klubů, které už se rozběhly. Kromě debaty ohledně takzvaného "manželství pro všechny" účastníci mluví o otevřené výzvě Společně proti nenávisti, kterou podepsalo přes 17 tisíc lidí a 23 organizací.

LGBT+ lidé doufali ve schválení manželství pro všechny už před loňskými volbami, kdy bylo jiné složení sněmovny a premiérem byl Andrej Babiš, který původně takové manželství také podporoval. Loni v dubnu dokonce návrh prošel prvním čtením. Pro zamítnutí hlasovalo z 93 přítomných poslanců 41. Zároveň si ale prosadili, aby se návrh projednával v ústavně-právním výboru v prodloužené lhůtě osmdesáti dní a nakonec už se do programu celé schůze ani neprotlačil. S koncem minulé sněmovny skončil v koši.

Pokud jde o nynější sněmovnu, z 200 poslanců podporuje manželství se všemi právy pro LGBT+ lidi většina z 33 poslanců STAN a všichni 4 poslanci Pirátů. 20 poslanců SPD a 23 poslanců KDU-ČSL je proti. Nejsilnější vládní strana ODS s 34 poslanci má k tématu spíše negativní postoj, ANO se 72 poslanci a TOP 09 se 14 jsou rozdělení přibližně půl na půl. Pro schválení je potřeba nadpoloviční většina přítomných poslanců, takže v případě plného obsazení 101 poslanců.

V Severním Irsku vražda urychlila schválení zákona

Jinde v západní Evropě mohou lidé stejného pohlaví do svazku manželského vstoupit. Ve Velké Británii ho uzákonili v roce 2014. V Severním Irsku si první homosexuální pár manželské ano řekl až o šest let později. O možnost uzavřít sňatek zde usilovali LGBT+ aktivisté dlouhodobě, změnu legislativy tam urychlila podobně tragická událost, jako se stala před dvěma týdny na Slovensku. Zastřelili tam devětadvacetiletou novinářku Lyry McKee, která se chystala požádat o ruku svou přítelkyni.

Kromě Velké Británie mají v Evropě stejnopohlavní páry právo uzavírat sňatky ve všech státech Beneluxu, Skandinávie, Francii, Irsku, Maltě, Německu, Portugalsku, Rakousku, Španělsku či Švýcarsku.

VIDEO: Zastavte předsudky vůči nám, vyzývají LGBT+ lidé a žádají manželství pro všechny