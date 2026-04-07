Ministr nemůže prezidentovi zakázat zastupovat zemi navenek, řekl Pavel

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, míní prezident Petr Pavel. "Popíral by tím jeho ústavní pravomoci," uvedl v úterý Pavel v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně na dotaz k účasti na letním summitu NATO v Ankaře. Už dříve avizoval, že se kvůli tomu chce sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Zda počítá s účastí na summitu, Pavel studentům výslovně neřekl. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka před Velikonocemi ČTK sdělil, že účast "představitele opozice" na summitu vládě určitě nedoporučí. Aktuální vyjádření Macinky ČTK zjišťuje.
Macinka se už dříve dostal do ostrého sporu s hlavou státu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Od té doby také Motoristé hovoří o Pavlovi jako o zástupci opozice.
"Ústava říká, že prezident zastupuje zemi navenek, což znamená, že prezident jako první ústavní činitel se z principu účastní jednání na té nejvyšší úrovni," řekl Pavel studentům. "Ministr zahraničí může doporučovat vládě, ministr zahraničí může mít svůj názor, ale nemůže prezidentovi zakázat nebo povolit účast při zastupování republiky, protože by tím popíral jeho ústavní pravomoci," doplnil Pavel.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.
Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko reprezentovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, sdělil v březnu premiér. Prezident už dříve řekl, že ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí důvod.
Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se v úterý večer ukáže. Podle šéfa Bílého domu totiž nastal jeden z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách světa. Na konci příspěvku hrozícím Íránu zničením Trump napsal: "Bůh žehnej skvělému íránskému lidu".
Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.
Íránci přirovnávají dvě klíčové postavy Trumpovy administrativy k postavičkám z legendárního československého animovaného seriálu. Na síti X zveřejnila íránská ambasáda v Jihoafrické republice fotky Marca Rubia a Petea Hesgetha vedle postaviček Pata a Mata. Je to jeden z mnoha příkladů memové války, do níž se zapojily obě strany konfliktu. A také důkaz světové popularity obou svérázných kutilů…
Maximální cena nafty na čerpacích stanicích v Česku bude ve středu 49,59 Kč za litr, litr benzinu by pak měl stát nejvýše 43,15 Kč. Oznámila to v úterý ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Cenové stropy jsou tak výše, než je současná průměrná cena v Česku. Čerpací stanice, které státem určenou cenu překročí, mohou být podle ministryně pokutovány. Stát bude ceny monitorovat.