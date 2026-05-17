Ministr Motoristů promluvil o „náctiletém šéfovi“. Něco ale nesedí, došlo i na Turka

Šéf resortu životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) odpověděl v rámci interpelací na dotazy, které podal pirátský poslanec Martin Šmída. Ty se týkaly nejen podivných strukturálních změn na jeho ministerstvu, ale také tehdy náctiletého „šéfa sekretariátu“ Správy jeskyní ČR a syna státního tajemníka Martina Kocandy. Řeč přišla i na vládního zmocněnce pro Green Deal – Filipa Turka.
O nečekaně hvězdné kariéře tehdy 17letého Samuela Kocandy ve státní správě informoval jako první Deník N. Zhruba ve stejnou dobu, kdy se mladík dostal na pozici šéfa sekretariátu Správy jeskyní ČR, získal jeho otec a vlivný úředník Martin Kocanda post státního tajemníka na ministerstvu životního prostředí, tedy nadřazené instituci. Po zájmu médií se pozice u mladíkova jména přepsala na obecnější „sekretariát ředitele“.
Martin Kocanda uvedl, že jeho syn Samuel působí v rámci Správy jeskyní pouze jako brigádník. To, že byl na stránkách instituce uveden jako vedoucí sekretariátu, je prý omyl. Jak později zjistila redakce Aktuálně.cz, angažmá náctiletého úředníka v jeskyňářské instituci mělo jepičí život.
„Dohoda o pracovní činnosti s panem Samuelem Kocandou byla po vzájemné dohodě na jeho přání ukončena k 29. dubnu 2026. Tentýž den byl odstraněn i z adresáře na webu,“ potvrdil Pavel Gejdoš, mluvčí Správy jeskyní. Více jsme o případu psali zde.
Na podivnosti se ptal Pirát
Právě poněkud podezřelé zaměstnání syna státního tajemníka v příspěvkové organizaci, která je podřízená jeho ministerstvu, vyvolalo otázky i mezi poslanci.
Pirátský zákonodárce Martin Šmída proto interpeloval motoristického šéfa resortu životního prostředí Igora Červeného, jaká konkrétní kontrolní nebo nápravná opatření přijal, aby se předešlo obdobným situacím jako v případě Kocandových.
„Bez ohledu na formální právní výklad vzniká oprávněný dojem, že mohlo dojít k nepřiměřenému zvýhodnění osoby blízké vysoce postavenému úředníkovi, a to v organizaci, která spadá přímo pod Váš resort,“ zdůvodnil Šmíd svůj dotaz na člena vlády Andreje Babiše (ANO), který zaslal v polovině dubna.
Zánik sekretariátu? Původní důvod zněl jinak
Odpověď od ministra Igora Červeného přišla až po měsíci, kdy už Samuel Kocanda jednak dovršil plnoletost, jednak skončil i ve Správě jeskyní ČR. Záznam s kompletní reakcí (a chybným datem – hlavička obsahuje datum 16. května, třebaže dokument vznikl mnohem dříve) je dostupný na stránkách Poslanecké sněmovny.
„V návaznosti na medializované informace jsem si vyžádal vysvětlení Správy jeskyní ČR k personálnímu zařazení pana Samuela Kocandy, důvodu uzavření dohody o provedení práce, rozsahu vykonávaných činností i výši sjednané odměny. Z poskytnutých podkladů vyplynulo, že šlo o dočasné provozní řešení po souběžném odchodu obou pracovnic sekretariátu, nikoli o obsazení vedoucí funkce,“ argumentoval Červený.
Toto „dočasné řešení“ podle něj skončilo 28. dubna 2026, kdy v rámci reorganizace bylo samostatné oddělení sekretariátu zrušeno. Zde ale něco nesedí – mluvčí Správy jeskyní dříve uvedl redakci Aktuálně.cz, že ukončení pracovní činnosti se sice odehrálo po vzájemné dohodě, ale přímo na přání Kocandy mladšího. Jeho pracovní náplň dočasně převzala zbylá oddělení.
„Vedení organizace bylo současně upozorněno na nutnost důsledně rozlišovat mezi formálním pracovním zařazením zaměstnance a praktickým označením vykonávané agendy, aby v budoucnu nevznikaly pochybnosti o charakteru pracovního zařazení nebo o možném zvýhodnění konkrétní osoby,“ adresoval Červený zvláštní kapitolu, kdy byl náctiletý Kocanda opakovaně představován v interních e-mailových komunikacích nejen jako šéf sekretariátu, ale také jako kontrolor. Přitom jde o pozici, jež vyžaduje určitou odbornost a kvalifikaci.
Nové oddělení „pro Turka“
Motoristický ministr ale nadále odmítá, že by došlo k jakémukoliv pochybení. „Na základě prověření věci nemám informaci o tom, že by došlo k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky nebo k obsazení vedoucího místa mimo standardní pravidla. Celou věc proto považuji z personálního i procesního hlediska za uzavřenou,“ sdělil Červený k závěru.
Nebyl to jediný dotaz ze strany pirátského poslance Šmídy. Zajímal se také o souvislosti s vládním zmocněncem pro Green Deal a motoristickým poslancem Filipem Turkem, který se na resortu dočkal zřízení nového oddělení. „Jaké konkrétní důvody vedly ke vzniku a jak garantujete, že nejde o účelově vytvořenou strukturu sloužící fakticky jako zázemí pro pana Turka?“ ptal se opoziční politik.
„V souladu s novými prioritami MŽP vzniklo v rámci organizační změny nové samostatné oddělení klimatické politiky a Green Dealu. Samostatné oddělení je v přímé podřízenosti ministra a má v kompetenci zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti klimatické politiky a Green Dealu. Plní další úkoly dle pokynů ministra,“ uzavřel Červený.
