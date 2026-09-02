Ministr kultuty odvolal ředitele MUSEum+ Industriálního muzea v Ostravě

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve středu odvolal z funkce ředitele příspěvkové organizace MUSEum+, Industriálního muzea v Ostravě Pavla Lazara. Hlavním důvodem je obava o další řádnou realizaci projektu MUSEum+, jehož cílem je vybudovat v areálu Dolních Vítkovic nové industriální muzeum a pro jeho potřeby využít vysoké pece č. 4 a 6.
Projekt je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace a náklady na něj přesahují 1,5 miliardy korun. Dalším důvodem změny ve vedení je personální situace organizace, kterou v poslední době opustila řada klíčových pracovníků. ČTK o tom informovalo ministerstvo kultury. Lazarovo vyjádření ČTK shání.
Lazar zatím situaci nebude komentovat, řekla ČTK mluvčí projektu Tereza Leixnerová. Doplnila, že instituce ve čtvrtek vydá tiskovou zprávu.
Vedení organizace se dočasně ujala generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková. Do funkce nastoupí 3. září. Jejím hlavním úkolem bude stabilizovat organizaci a zajistit řádné pokračování projektu.
Lazarovi, který organizaci vedl od 1. ledna 2026, byla nabídnuta možnost v MUSEum+ nadále působit. O jeho případném dalším působení a pracovním zařazení rozhodne nové vedení organizace s ohledem na její potřeby.
„Ministerstvo kultury v tuto chvíli nechce předjímat způsob výběru budoucího vedení organizace ani jeho harmonogram. O dalším postupu bude informovat, jakmile bude stanoven,“ uvedl Klempíř.
Goryczková patří mezi přední odborníky na památkovou péči a má dlouholeté manažerské zkušenosti. Je generální ředitelkou NPÚ a v této funkci bude i nadále působit. Projekt MUSEum+ dobře zná a významně se podílela na jeho přípravě a rozvoji. Za jejího předchozího vedení se podařilo získat evropskou dotaci, převést vysoké pece č. 4 a 6 do vlastnictví státu a zahájit projekční práce.
MUSEum+ bylo založeno před pěti lety. Vytváří sbírku průmyslu a techniky, zvláště hornictví a hutnictví, především z území Moravskoslezského kraje. Loni v létě se MUSEum+ stalo majitelem vysokých pecí 4 a 6 bývalých Vítkovických železáren.
Projekt, zařazený do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027, má za cíl vytvořit z areálu bývalých hutí muzeum propojující historii průmyslu s moderními technologiemi a aktuálními společenskými tématy.
Tento týden jde o druhou změnu ve vedení příspěvkové organizace ministerstva kultury. V pondělí Jana Horváthová rezignovala na funkci ředitelky Muzea romské kultury. Jako důvod uvedla především velkou únavu v mimořádně náročné pozici a přání věnovat se více své odborné práci. Od 1. září byla řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Spielmannová.
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