Ministr kultury Staněk končí ve vládě, odejít chce ke konci května

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) se rozhodl odejít z funkce. Redakci Aktuálně.cz to potvrdil předseda ČSSD Jan Hamáček. Staněk se s ním dohodl, že odejde k 31. květnu. Ministr v posledních týdnech čelil kritice za odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

"Ministr kultury Antonín Staněk mě o své rezignaci k 31. květnu předem informoval. Jeho rozhodnutí respektuji a děkuji mu za jeho práci. Za současné vyostřené situace však resort potřebuje uklidnit a nový impulz. Jméno nového ministra kultury oznámím na konci května," řekl redakci Hamáček.

Premiér Andrej Babiš se ke Staňkovu odchodu vyjadřovat nechtěl. "To je věc Hamáčka, já mám svých problémů dost," řekl Aktuálně.cz a HN.

Staněk v rezignačním dopise premiéru Babišovi, z něhož citovala agentura ČTK, napsal, že si za všemi svými kroky stojí. "V uplynulých týdnech byla proti mé osobě vedena masívní kampaň bez racionálního zdůvodnění jen proto, že jsem se rozhodl učinit přítrž nehospodárnému, ba protiprávnímu jednání ředitelů dvou prestižních institucí spadajících pod můj resort," uvedl.

Potvrdil rovněž, že se dostal do střetu s představiteli sociální demokracie, kterou ve vládě zastupuje. "Ve svém boji za spravedlnost a právo již necítím další podporu z nejvyššího vedení ČSSD, a proto jsem se rozhodl vyhovět výzvě předsedy strany Jana Hamáčka a k 31. květnu rezignuji na post ministra kultury," napsal Staněk.

Odvolání ředitelů

Staněk čelil tlaku posledních několik týdnů. V polovině letošního dubna z funkce náhle odvolal ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

Staněk tak učinil při narychlo svolané tiskové konferenci těsně před Velikonoci. Bylo to zároveň několik měsíců poté, co veřejně popřel zprávy o tom, že by se Fajta chystal odvolat. O tom od ledna spekulovala MF Dnes, podle níž šlo o politickou dohodu mezi Staňkem a prezidentem Milošem Zemanem.

Jiří Fajt nedlouho po Staňkově rezignaci oznámil, že proti němu připravuje právní kroky, důvody svého odvolání vnímá jako křivá obvinění a pomluvy. "Myslím, že to nejhorší, co nastalo, je to, že ministr svým rozhodnutím tu instituci (NGP) přivedl do krize," řekl ve středu Fajt ČTK.

Ministr kultury Staněk odvolání obou ředitelů prestižních muzeí nebyl schopen mediálně dostatečně přesvědčivě vysvětlit. V průběhu uplynulých týdnů mnohokrát změnil argumentaci. V případě Jiřího Fajta nejprve hovořil především o autorské smlouvě, kterou si Fajt k platu přivydělal 1,12 milionu korun. Později ale ministr začal zmiňovat také údajně nevýhodné nájemní smlouvy, externí právní smlouvy, předraženou indickou výstavu a další.

Změny ve vládě

Pokud Staněk skutečně na svou funkci koncem května rezignuje, půjde již o šestého ministra a druhého sociálního demokrata, který tak učinil v současné menšinové vládě ANO a ČSSD. Prvním sociálním demokratem byl Petr Krčál, který odstoupil kvůli podezření z plagiátorství ve své diplomové práci.

Ještě větším personálním zemětřesením si však prošlo ve vládě hnutí ANO. Už po třinácti dnech od jmenování vlády ve funkci skončila ministryně spravedlnosti Taťána Malá, která podobně jako Krčál čelila obvinění z plagiátorství v diplomových pracích. Nahradil ji ministr Jan Kněžínek. Ani ten však ve vedení resortu nevydržel. Po dohodě s premiérem Andrejem Babišem v dubnu odstoupil a na jeho místo předseda vlády navrhl bývalou poslankyni ČSSD Marii Benešovou.

Babiš ukončil také vládní působení ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. Ta sklidila kritiku poté, co drahá mobilní data v Česku vysvětlovala tím, že Češi příliš využívají bezdrátové sítě wi-fi. Nepomohl jí ani incident, kdy na žádost čínského velvyslance musel setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva opustit zástupce Tchaj-wanu.

Svůj konec ve vládě oznámil začátkem dubna také ministr dopravy Dan Ťok. Uvedl, že se cítí být unaven útoky, které na něj byly vedeny.