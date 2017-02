Herman pošle do Národní galerie kontrolu. Prošetří spory s bezpečnostní agenturou

před 1 hodinou

Do Národní galerie v Praze zamíří kontrola z ministerstva kultury. Důvodem jsou neshody s bezpečnostní agenturou. Galerie musela o víkendu uzavřít všechny své budovy kvůli sporům s agenturou ABAS IPS Management, která hlídala budovy i umělecká díla a v pátek kvůli dlouhodobým problémům vypověděla smlouvu.

Praha - Ministerstvo kultury pošle kontrolu do Národní galerie v Praze (NG), aby v souvislosti s přerušením provozu kvůli potížím s bezpečnostní agenturou zjistila, zda nedošlo k nějakému pochybení. Informoval o tom ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Události podle něj ukázaly také na nedostatky zákona o zadávání veřejných zakázek. Bude proto navrhovat, aby v předpisu platily výjimky pro památkové objekty.

Národní galerie musela o víkendu uzavřít všechny své budovy kvůli problémům s agenturou ABAS IPS Management, která hlídala budovy i umělecká díla a v pátek kvůli sporům vypověděla smlouvu. Herman označil uzavření objektů kvůli ohrožení zabezpečení sbírkových předmětů za pružné. "Důležité je, že se v rekordně rychlém čase podařilo tuto záležitost vyřešit," uvedl na tiskové konferenci ve sněmovně.

Budovy NG se otevřely po pondělní dohodě na ostraze objektů a uměleckých děl se společnostmi G4S a Indus. Dohoda je uzavřená na rok, během kterého NG vypíše výběrové řízení. "Bude vypsána řádná soutěž, ze kterého vzejde řádné zabezpečení objektů na další období. Já posílám do NG veřejnosprávní kontrolu ministerstva, aby bylo jasné, k jakým pochybením došlo, nebo nedošlo," řekl Herman.

Případ ukazuje podle Hermana na nedostatky zákona o veřejných zakázkách. "Zdaleka ne vždy nejnižší cena znamená největší kvalitu," řekl. Dovedl by si představit, že by v oblasti významných památek platila specifická pravidla. "Jsou to objekty určené široké návštěvnické veřejnosti. Lidé, kteří tam konají službu, musejí být také schopni zareagovat na určité základní otázky, které se tohoto provozu týkají," uvedl. Odkázal na to, že výjimky mají i jiné resorty v otázkách armády či policie.

autor: ČTK