Ministr Klimkin: Filip říká absurdity. Ukrajinci proti invazi aktivně protestovali, jen KSČM to neví

Upřímně řečeno, ani trochu nás nepřekvapuje, že se KSČM pokouší dostat do mediálního prostoru nepravdivé zprávy a vyprovokovat ve společnosti pochybení nad nespornými historickými skutečnostmi. Je nám naprosto zřejmé, že se tento pokus načasoval na objednávku Kremlu, který se tak snaží zbavit se odpovědnosti za své zločiny v době, kdy si Češi a Slováci připomínají 50. výročí velké tragédie obou národů. Plně souhlasíme s názorem, že nezáleží na etnické příslušnosti hlavních aktérů invaze ´68, jelikož odpovědnost za zločiny totalitní diktatury nese jen a pouze zrůdný komunistický režim. Nemůžeme však nechat bez povšimnutí nepravdivá tvrzení, která se zásluhou předsedy KSČM rozšířila v médiích, jelikož právě rozmlžení povědomí o událostech minulosti je hlavním nástrojem dezinformačních kampaní. Tvrzení číslo 1: „Brežněv byl Ukrajinec“. Skutečnost: Brežněv byl Rus. Svědčí o tom jeho vlastní vyjádření v knize Vzpomínky (1979), kde psal: „A tak jsem podle národnosti Rus, původem jsem proletář, dědičný metalurg.“ Tvrzení číslo 2: „V sovětském politbyru byl v té době jediný Rus, který hlasoval proti [invazi].“ Skutečnost: Z 11 členů politbyra ÚV KSSS, kteří dne 17. srpna 1968 hlasovali o vstupu vojsk do Československa, bylo kromě Brežněva 5 dalších funkcionářů ruské národnosti – Gennadij Voronov, Andrej Kirilenko, Alexej Kosygin, Michail Suslov, Alexander Šelepin – minimálně tedy 6 Rusů. Za Ukrajince se považovali Nikolaj Podhornyj, Dmytro Poljanskyj a Petro Šelest. Patřil tam taky 1 Bělorus – Kiril Mazurov a 1 Lotyš – Arvīds Pelše. Jsou to veřejně dostupné informace, které si každý může jednoduše ověřit. Tvrzení číslo 3: „Zástupce Ruska [v politbyru] hlasoval proti [invazi].“ Skutečnost: Všichni 11 členů politbyra hlasovali pro invazi vojsk do Československa. Rozhodnutí politbyra ÚV KSSS se tradičně schválovali jednohlasně, a předmětné rozhodnutí nebylo výjimkou. Je potřeba taktéž připomenout důležitou roli, kterou hrál v přípravě invaze další Rus, Jurij Andropov, který, i když v té době byl pouze kandidát na člena politbyra, již tehdy vedl sovětskou KGB a hodně se podílel na plánovaní kampaně. V neposlední řadě musíme také brát v potaz, že Ukrajina, podobně jako další sovětské republiky, byla sama okupována ruským komunistickým režimem (Ukrajinská lidová republika byla násilně připojena k Sovětskému Svazu poté, co byla v letech 1919-1920 okupována ruskými bolševiky).