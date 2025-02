Ministru Blažkovi vadí úniky informací v kauze Motol, média viní z nezodpovědnosti

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) zkritizoval média, která zveřejňují informace ke korupční kauze nemocnice Motol v předsoudní fázi řízení. Na síti X v úterý uvedl, že je to nezákonné a že by to nemělo být lhostejné evropské prokuratuře, která případ dozoruje.

"Musím se opět pozastavit nad nezodpovědností některých médií. Zveřejňování detailních informací z předsoudní fáze trestního řízení je nejen nezákonné, ale i škodlivé pro práva mnoha osob i samotné trestní řízení," napsal ministr. "A měla by to být i evropská prokuratura, které by to nemělo být lhostejné v případech, které dozoruje, a to nejen v kauze Motol. Naše orgány, včetně mě, k tomu bohužel nejsou příslušné," doplnil. Blažek, původní profesí advokát, kritizuje úniky informací z trestních spisů opakovaně. Loni v dubnu se takto ostře vymezil vůči evropským žalobcům působícím v Česku, kteří podle něj zveřejňování policejních materiálů z jimi dozorovaných případů tolerují. Uvedl tehdy, že pošle stížnost na evropskou centrálu EPPO. Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřuje od června 2021 ve 22 zúčastněných členských státech trestné činy poškozující finanční zájmy Evropské unie. Centrála EPPO sídlí v Lucemburku, na vnitrostátní úrovni působí evropští pověření žalobci - v Česku tedy čeští státní zástupci, kteří se specializují na případy zneužívání unijních prostředků a odpovídají za vedení vyšetřování a trestního stíhání. Postupují při tom zcela nezávisle na vnitrostátních orgánech.