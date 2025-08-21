Jsme poškození, uvedlo ministerstvo a zveřejnilo novou časovou osou bitcoinové kauzy

"Struktura osy zůstala zachována, její rozsah se však doplněním informací zdvojnásobil z původních 27 stran na výsledných 59 stran, obsahujících více než 15 tisíc hodnot, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Zároveň prý byla provedena revize všech údajů s ohledem na to, aby nenarušily práci policie. Dokument je anonymizovaný. "Konkrétní jména v časové ose být podle Decroix nemůžou. "Osobně jsem přesvědčena že veřejné diskuzi nikterak neprospěje a nikterak nepomůže pro pochopení celé té kauzy zveřejnění jednotlivých jmen," uvedla. Jejich zveřejnění by také podle ministryně mohlo narušit práci policie.
Současně se ministerstvo podle svého vyjádření připojuje k trestnímu řízení vedenému proti Jiřikovskému jako poškozený - s tím, že nárok na náhradu škody bude vyčíslen dodatečně.
První část takzvané časové osy bitcoinové kauzy zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti v polovině června. Úřad ji však publikoval anonymizovanou. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix nicméně uvedla, že požádala, aby mohla zveřejnit i jména. "Věřím, že ze strany orgánů činných v trestním řízení dostaneme souhlas s tím, abychom celou tuto osu mohli zveřejnit již s konkrétními jmény," řekla v červnu.
Anonymizovaná osa byla podle ministerstva sestavená z 620 stran listinných důkazů. Kromě toho měli její tvůrci k dispozici také nosič s 860 počítačovými soubory a dalších deset dokumentů v elektronické podobě. Mělo jít o oficiální úřední dokumenty, záznamy z veřejných databází a stovky záznamů z pracovní komunikace a další dokumenty, včetně těch neveřejných.
Na konci července ale skončil koordinátor vyšetřování bitcoinové kauzy na ministerstvu spravedlnosti David Uhlíř. "Svou roli opouští poté, co úspěšně naplnil zadání, které mu bylo svěřeno," uvedlo tehdy ministerstvo spravedlnosti. Uhlíř měl sepsat závěrečnou zprávu o svých zjištěních. Tu ale nakonec nesepsal. Web Seznam Zprávy tehdy přišel s informací, že koordinátor údajně skončil poté, co ve zprávě chtěl zpochybnit darovací smlouvu na miliardu v bitcoinech exministra Blažka, tedy že je podle něj darovací smlouva od počátku neplatná. Decroix ale následně odmítla, že by to bylo důvodem, proč koordinátor skončil.
Kvůli nátlaku koaličních partnerů ale nakonec Decroix slíbila, že Uhlíř zprávu napíše, jen co se na začátku srpna vrátí z dovolené. Ani to se ale nestalo. Uhlíř totiž oznámil, že zprávu psát nebude. "S ohledem na nezávislost pana koordinátora nemám žádnou politickou kompetenci ovlivnit jeho kroky a jeho rozhodnutí. Z mé strany má plnou podporu ke komunikaci všech svých zjištění i názorů," napsala tehdy ministryně.
A zpráva tak nikdy nespatřila světlo světa. Místo slíbených 320 tisíc korun tak koordinátor dostal jen polovinu odměny. Uvedl také, že podle jeho názoru nemělo ministerstvo dar přijímat.
Ministerstvo pak o několik dní později zveřejnilo přehled práce, kterou koordinátor odvedl. Je ale částečný a v podstatě jde pouze o přehled hodin, které Uhlíř strávil jednotlivými úkony, jako jsou jednání či studium dokumentů.
Další vývoj v kauze nastal v polovině srpna, kdy policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zadrželi Jiřikovského u něj doma v Břeclavi. Muž před nimi i s dětmi utekl na střechu. Současně kriminalisté v souvislosti s kauzou provedli několik dalších razií, při nichž našli například několik milionů eur v hotovosti. Muž měl přitom následující den dorazit na výslech.
Důvodem k razii mělo být, že se kriminalisté chtěli dostat k důkazům, které měl Jiřikovský v počítači. Aby elektronika nebyla zamčená či muž důležité dokumenty nesmazal či s nimi nezmizel do zahraničí, rozhodli se pro překvapivou razii.
Jiřikovský následně skončil ve vazbě. Podle policie kvůli původu problematických bitcoinů. Podle ní jde o legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Zatčení programátora ale mělo i další linku. A tou byla slovní přestřelka mezi Blažkem a Decroix. "Když chcete na někoho bez přítomnosti třetích osob, zejména advokáta, činit nátlak, uděláte nečekaný zátah a máte ho na pár hodin pro sebe. Pěkně vystrašeného," napsal bývalý ministr na síti X.
"Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvýmu zimník!" zněla následná odpověď současné ministryně Decroix.
Blažek ale pokračoval komentářem o tom, že "státní ozbrojenci násilnicky" obsadili Jiřikovského dům a údajně po něm chtěli, aby jim prozradil něco na politiky, za což mu nabízeli podmíněný trest. Jak k tomu názoru došel, to ale neuvedl. Z jeho komentářů nebyli ale nadšení jeho bývalí kolegové. "Publicita tohoto typu nám neprospívá, uvedl například pro Aktuálně.cz ministr dopravy za ODS Martin Kupka.
V polovině srpna pak měla být zveřejněna aktualizovaná časová osa k bitcoinové kauze. To ale nakonec ministerstvo odložilo, jelikož byla Decroix na dovolené, a jak ministryně sama uvedla, zveřejnění bylo odloženo i kvůli razii u Jiřikovského. "Musíme ale počkat na vyjádření Vrchního státního zastupitelství, zda nenarušíme trestní řízení, uvedla tehdy. Nyní, na konci srpna ministerstvo osu zveřejnilo.