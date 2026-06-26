Ministerstvo zdravotnictví sestavilo desatero doporučení pro horké dny

V příštích horkých dnech by lidé měli přes poledne omezit pobyt venku i na přímém slunci. Nutné je pravidelně pít i bez pocitu žízně. Desatero základních zásad ve vedru představilo v pátek ministerstvo zdravotnictví.
Náročnější práci či sport je podle doporučení potřeba přesunout do časných ranních nebo večerních hodin. Vhodné je světlé oblečení i pravidelné ochlazování obklady či sprchou. Větrat by se mělo v noci a brzy ráno. Ministerstvo rady zveřejňuje na svých sociálních sítích. Varuje teď také před úžehem a úpalem, upozornila jeho mluvčí Naďa Chattová.
Podle desatera jsou kromě omezení pobytu na slunci vhodné i prodyšné oblečení a pokrývka hlavy. Chybět by neměly sluneční brýle. Používat by se měl krém s ochranným faktorem.
Ministerstvo radí pravidelně pít vodu, minerálky či iontové nápoje. Alkoholu je lepší se vyhnout. K udržení domova v chladu pomohou stažené žaluzie či rolety, větráky i vlhké textilie. Spát by se mělo v nejchladnější místnosti.
Kontrolovat je potřeba seniory, malé děti, nemocné či osamělé sousedy. V zaparkovaném autě nikdy nesmí zůstávat děti či zvířata.
Pokud se objeví bolesti hlavy, závratě, zmatenost, křeče či mdloby, může za tím být přehřátí. Potřeba je okamžitě vyhledat chladnější místo a doplnit tekutiny, ve vážnějších případech pak zavolat záchrannou službu 155. Lidé by měli být také všímaví ke svému okolí.
„Chraňte se navzájem. Při sportovních, kulturních i společenských akcích dbejte na dostatek stínu, vody a vzájemnou kontrolu zdravotního stavu,“ doporučuje ministerstvo.
Varuje také před úžehem a úpalem. Úžeh se může objevit po pálení slunce na hlavu a krk. Provází ho bolesti hlavy, nevolnost či zvracení, zvýšená teplota a únava, a to třeba až několik hodin po pobytu venku. Časté bývá spálení kůže.
Úpal vzniká po celkovém přehřátí. Může se projevit i bez pobytu na slunci při sportu, fyzické námaze či v přehřátém prostoru. Člověk mívá bolesti hlavy, nevolnost, může zvracet, má zvýšenou teplotu, křeče, zrychlený tep a slabost.
Při první pomoci je potřeba přesun na chladnější místo, uvolnění těsného oblečení, doplnění tekutin a postupné ochlazování těla vlažnou vodou či obklady, ne prudké zchlazení ve studeném prostředí a ledovou vodou.
Desatero ministerstva zdravotnictví pro horké dny:
1) Vyhýbat se polednímu vedru – nepobývat na přímém slunci
2) Oblékat se lehce – světlé prodyšné materiály, pokrývka hlavy, sluneční brýle, krémy s ochranným faktorem
3) Omezit fyzickou námahu – náročnější práce či sport časně ráno nebo večer
4) Udržovat domov v chladu – stažené žaluzie, větráky, vlhké textilie, větrání v noci či brzy ráno
5) Dodržovat pitný režim – voda, minerálky, iontové nápoje pravidelně i bez pocitu žízně
6) Pravidelně se ochlazovat – chladná místa, studené obklady, sprcha
7) Dopřát si spánek – spát v nejchladnější místnosti
8) Myslet na zranitelné – kontrolovat děti, seniory a nemocné, nikdy nenechávat v zaparkovaném autě děti či zvířata
9) Sledovat varovné příznaky – bolesti hlavy, závratě, zmatenost, křeče, mdloby z přehřátí, vyhledat chladnější místo a doplnit tekutiny, ve vážnějších případech volat záchranáře
10) Chránit se navzájem – sledovat ostatní na akcích, poskytnout pomoc
Nebezpečí požárů
Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Výstraha bude o víkendu platit na většině území Čech, v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom informoval v pátek.
Už nyní platí výstraha před požáry v Jihomoravském kraji. Od soboty se rozšíří na většinu území Čech s výjimkou jihu a severovýchodu a v neděli i na většinu území Olomouckého kraje.
I nadále platí varování meteorologů před vysokými teplotami, které mohou v sobotu přesáhnout 37 stupňů Celsia a v neděli až 40 stupňů. Meteorologové předpokládají, že vlna veder v neděli vyvrcholí a poté se ochladí.
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