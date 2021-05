Ministerstvo zdravotnictví rozpustilo svou skupinu MeSES, která mu radila s covidem

Ministerstvo zdravotnictví rozpustilo Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES), uvedla Česká televize. Podle jejích členů tak učinilo bez uvedení důvodů a bez předchozího varování. Ministr Petr Arenberger později uvedl, že důvodem je zlepšení situace a zrychlující se očkování. Skupina vznikla v polovině letošního března jako odborný poradní orgán ministerstva.

"Petr Smejkal byl dnes náměstkem ministra (zdravotnictví Martinem) Havrdou informován o tom, že ministr zdravotnictví se rozhodl ukončit spolupráci s MeSES. Žádné podrobnosti nebyly sděleny," uvedla tajemnice skupiny Irena Kotíková. Skupina podle ní připravuje stanovisko, které sdělí na tiskové konferenci v příštích dnech.

Informace o důvodech rozpuštění skupiny nemá ani jeden z členů skupiny sociolog Martin Buchtík. "MeSES byl před hodinou jedním telefonátem náměstka zrušen. Žádné důvody nám sděleny nebyly," napsal Buchtík na Twitteru.

Také šéf skupiny, epidemiolog Petr Smejkal, serveru iRozhlas řekl, že ministerstvo skupinu zrušilo bez předešlého varování. "Důvody neuvedli, snad je dodají písemně," řekl Smejkal s tím, že byl jinak v práci ve skupině ochoten pokračovat.

Ministerstvo zdravotnictví později potvrdilo, že se rozhodlo skupinu zrušit. Důvodem je podle zásadní změna epidemické situace. "Chtěl bych touto cestou poděkovat všem z MeSES za pomoc. Odvedli obrovský kus práce v době, kdy epidemie vrcholila, ale i nyní, kdy se vracíme zpět do normálního života. Chtěl bych říci, že jejich názory byly vždy relevantní. Pokud budou kolegové z MeSES ochotní, byl bych rád, kdybychom se mohli potkávat dál," uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

"Vzhledem ke zlepšující se epidemické situaci a dostatečným personálním kapacitám na ministerstvu zdravotnictví jsme se rozhodli přesunout tuto agendu již uvnitř v rámci resortu. Všem členům MeSES velice děkuji za jejich spolupráci," dodala náměstkyně pro zdravotní péči Martina Vašáková. Resort doplnil, že vývojem epidemické situace, testováním, vakcinací včetně doporučování změn protiepidemických opatření se bude nově na ministerstvu zabývat Klinická skupina pro Covid.

Arenbergerův vládní kolega, ministr školství Robert Plaga (za ANO), na Twitteru napsal, že si spolupráce s odborníky z MeSES cenil. "Chtěl bych moc poděkovat všem členům skupiny MeSES za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertízu a podporu, která tu chyběla a nyní bohužel opět chybět bude," uvedl.

Neměnit odborníky, ale vládu, zní od opozice

Zrušení skupiny kritizuje opozice. Podle předsedy ODS Petra Fialy to pouze potvrzuje dřívější Smejkalova slova o tom, že vláda epidemii covidu v Česku nezvládla. "Ne nadarmo se říká 'pro pravdu se zlobí'. Z 30 tisíců obětí covidu se vláda Andreje Babiše nevylže," napsal Fiala na Twitteru.

"Když odborníci na řešení pandemie z MeSES říkají, že vláda dělá něco blbě, nemají se vyměnit odborníci, ale vláda," uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU-ČSL.

Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka se ministr zdravotnictví Petr Arenberger stejně jako jeho předchůdci řídí metodou pokus-omyl. "Na podzim se máme na co těšit. Bohužel odcházejí ti, co měli zůstat, a ti, co měli odejít, zůstali," uvedl.

MeSES poskytoval vládě doporučení pro boj s epidemií. Svá stanoviska také zveřejňoval na webu. Poslední je z 10. května, kdy vládě doporučovala postupovat při zmírňování opatření konzervativně a nepřidávat do příští vlny zmírnění protiepidemických opatření další změny.

Činnost skupiny minulý týden kritizovala skupina 12 lékařů, mezi kterými je rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo kardiochirurg Jan Pirk. Vláda má podle nich standardní mechanismy řízení epidemie. Hlavní roli v ní má hrát ministr zdravotnictví, hlavní hygienik, případně hlavní epidemiolog za podpory Státního zdravotního ústavu.

Kritikům také vadilo, že MeSES nenese za svá doporučení ke zvládání epidemie žádnou právní, ekonomickou ani politickou odpovědnost.

