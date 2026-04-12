Ministerstvo zahraničí se ohradilo proti Pavlovým výrokům na adresu Trumpa

ČTK

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyjádřilo politování nad nedávnými kritickými výroky prezidenta Petra Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. V dnešním vyjádření úřad zdůraznil, že tyto výroky nepředstavují oficiální pozici české vlády.

Panel Discussion at Munich Security Conference
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) na nedávné mnichovské bezpečnostní konferenci.Foto: HN
Pavel ve vysílání podcastu Ptám se já pro server Seznam Zprávy v souvislosti s chováním šéfa Bílého domu vůči spojencům v NATO prohlásil, že Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let.

"Vláda České republiky přikládá zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO, stejně jako pevnému transatlantickému partnerství mezi Evropou a Spojenými státy," uvedl dnes Černínský palác. Reakci Hradu ČTK shání.

Vztahy mezi šéfem české diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé) a prezidentem jsou vyhrocené od doby, kdy Pavel odmítl kandidáta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem.

Hungary Election
Hungary Election
Hungary Election

