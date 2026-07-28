Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Kvůli uzavírkám pozemních komunikací mají čeští občané rovněž věnovat zvýšenou pozornost plánování cest. Doporučení v úterý ministerstvo rozeslalo prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drozd. Pro Španělsko je v něm aktuálně zaregistrovaných 1201 Čechů, sdělil ČTK mluvčí úřadu Adam Čörgő.
Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu spálily rozsáhlé požáry za posledních několik dní přibližně 77.000 hektarů a bylo kvůli nim evakuováno 63.000 lidí. Další desetitisíce lidí jsou zasaženy požáry u Valencie na východě země. Agentura AFP v úterý uvedla, že podle španělského ministra vnitra prožívá země kritické hodiny a v úterý je pro boj s požárem rozhodující.
"Doporučujeme vyhýbat se všem zasaženým oblastem a v případě nutnosti se důsledně řídit pokyny místních složek integrovaného záchranného systému," uvedlo české ministerstvo zahraničí ve zprávě pro Čechy ve Španělsku. Extrémní riziko vzniku požárů podle něj nadále přetrvává. Aktivní požáry lze nalézt na webu https://xn--incendiosespaa-2nb.es.
Česká diplomacie zároveň upozornila na uzavírky pozemních komunikací jakožto důsledek požárů. Lidé mají v tomto ohledu věnovat zvýšenou pozornost plánování cest. Aktuálně uzavřené silnice mohou nalézt na webu https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/.
Ministerstvo dále Čechům doporučuje mít během pobytu ve Španělsku zapnuté mobilní datové služby a polohové služby, které zaručují doručení případného varování orgánů civilní ochrany rozesílané prostřednictvím systému ES-Alert všem osobám nacházejícím se v ohrožené oblasti. V případě nouze se Češi mohou v pracovní době obrátit na velvyslanectví ČR v Madridu, anebo kdykoliv na nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle +420 222 420 222.
Ministerstvo už dříve varovalo před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. V systému Drozd je k úternímu dni ve Francii zaregistrovaných 389 lidí.
Kromě Francie a Španělska v Evropě bojuje s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Cestovní kanceláře v pondělí ČTK sdělily, že zájezdy ve Středomoří nejsou požáry narušeny. Podle Josefa Trejbala z portálu Letuška.cz nyní lidé častěji vyptávají na aktuální situaci v daných destinacích, masivní návrat do Česka ale portál neeviduje.
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