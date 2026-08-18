Ministerstvo zahraničí by podle Macinky mohlo získat 300 milionů prodejem nemovitostí

Ministerstvo zahraničí by podle šéfa české diplomacie Petra Macinky (Motoristé) mohlo prodat nepotřebné nemovitosti v zahraničí za necelých 300 milionů korun. S ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) v úterý diskutoval o zřízení fondu, do kterého by se ze státního rozpočtu zpětně vracely peníze z prodeje nemovitostí.
Tyto finance by pak podle něj šly na investice do českého majetku v zahraničí, tedy například na opravy jiných budov. Macinka to řekl po schůzce novinářům.
Ministerstvo zahraničí by podle něj mělo příští rok hospodařit s více než deseti miliardami korun, tedy podobně jako v letošním roce. Ministr už před úterním jednáním novinářům řekl, že na drtivé většině věcí týkajících se rozpočtu resortu je shoda, neočekával tak bouřlivou diskusi.
Před schůzkou se Schillerovou také uvedl, že u některých českých nemovitostí v zahraničí se prodej zvažuje i desítky let. "Ministerstvo zahraničních věcí vlastní opravdu velké množství nemovitostí v zahraničí a ta údržba něco stojí. A i když se asi před 20 lety domluvilo, že se budou každý rok dávat peníze na něco takového, tak myslím, že 20 let se tam nedala ani koruna a je potřeba to přenastavit," dodal.
Prodej je podle něj součástí přenastavení priorit o otevírání a uzavírání některých zastupitelských úřadů. "Máme úřady v některých zemích, zejména v Africe, kde ten úřad je jenom kvůli tomu, že tam máme nemovitost. Ale kvůli tomu přece nemá mít země ambasádu, aby hlídala nemovitost," řekl po jednání s ministryní financí.
Jakých zemí by se prodej mohl týkat, Macinka nechtěl konkretizovat. "My to v určitý čas představíme jako balík různých úřadů, generálních konzulátů nebo zastupitelských úřadů, které chceme uzavřít a vedle toho těch nových, které zase chceme otevřít a přesunout diplomatickou přítomnost ve světě," dodal.
Česká diplomacie už dříve oznámila, že na podzim otevře generální konzulát v americkém Miami a zároveň činnost ukončí generální konzulát v Hongkongu. Ministerstvo podle vyjádření ze začátku srpna rovněž posuzuje fungování dalších zastupitelských úřadů, například v Düsseldorfu, Rangúnu, Lucemburku nebo Singapuru.
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