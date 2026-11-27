Ministerstvo zdravotnictví v pátek vypsalo veřejnou zakázku na provoz šesti základen letecké záchranné služby na období let 2029 až 2043. Chce zajistit plynulou návaznost na stávající smlouvy, postupně modernizovat vrtulníky a udržet vysokou úroveň bezpečnosti provozu i dostupnost kvalitní péče.
Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Provoz zbývajících pěti základen zajistí ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany.
Podle červnového usnesení vlády by v Česku mělo po roce 2028 fungovat 11 stanovišť letecké záchranné služby, nové vznikne v Karlovarském kraji. Zakázka se týká základen v Českých Budějovicích, Jihlavě, Hradci Králové, Liberci, Olomouci a Ústí nad Labem.
K zajištění provozu šesti stanovišť ministerstvo požaduje minimálně osm vrtulníků. Od roku 2032 počítá s přísnějšími technickými požadavky pro stroje, včetně jejich maximálního stáří do 20 let.
Při výběru provozovatele bude vedle ceny hrát významnou roli také kvalita nabízených služeb, uvedl úřad. Kromě každodenní pohotovosti očekává také schopnost zasahovat za tmy i v neznámém terénu. "Letecká záchranná služba pomáhá v situacích, kdy o záchraně lidského života rozhodují minuty.
Chceme proto záchranářům zajistit moderní techniku a co nejlepší podmínky pro jejich práci. Vyhlášením zakázky s předstihem vytváříme předpoklady pro stabilní fungování a další rozvoj letecké záchranné služby na příštích patnáct let," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na síti X.
O brzkém vyhlášení zakázky informoval na začátku září poslanec Milan Brázdil (ANO). Podle něj v předběžných konzultacích před vypsáním tendru vyjádřilo zájem více firem než dva současní provozovatelé, včetně zahraničních.
Nyní osm z deseti základen provozují soukromé firmy. Tendr pro roky 2021 až 2028 vyhrály společnosti DSA a Air Transport Europe (ATE). Na provoz letecké záchranné služby se mělo za osmileté období vydat 3,8 miliardy korun.
DSA připadlo šest základen, a to v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Liberci a Ústí nad Labem, ATE pak dvě v Olomouci a Ostravě.
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