Volby v jeden den. Resort spravedlnosti nesouhlasí, svaz obcí chce volit v sobotu

Se zkrácením dvoudenních voleb v Česku na jednodenní, jak navrhuje ministerstvo vnitra, nesouhlasí ministerstvo spravedlnosti. Může tak podle něj být omezeno právo hlasovat třeba lidem s dlouhou pracovní dobou.Po připomínkovém řízení, ve kterém se sešlo 2000 návrhů na úpravu návrhu zákona, bude o změnách ve správě voleb rozhodovat vláda.

Proti plánovanému zákonu se vyjádřil i Svaz měst a obcí, vadí mimo jiné, že by zasáhl do provozu škol, kde jsou hlasovací místnosti | Foto: Jan Mudra

Podle předkládací zprávy se nelíbí některým krajům zavedení možnosti hlasování v předstihu, které má vyvážit omezení hlasování na jeden den, a zrušení doručování hlasovacích lístků voličům. Svaz měst a obcí požaduje, aby se hlasovalo v sobotu, nikoli v pátek.

Kvůli připomínkám k délce práce volebních komisí během jednodenních voleb vnitro změnilo termín uzavření volebních místností, místo v původně plánovaných 22:00 by mělo hlasování končit o hodinu dříve. V tom případě zůstane přesně zachována současná celková doba hlasování 14 hodin.

Konec hlasovacích lístků do domácností

Ministerstvo vnitra chce novým zákonem sjednotit obecná pravidla volební agendy, vedle zavedení jednodenních voleb plánuje zavést elektronické registry voličů i kandidátů, zavést korespondenční hlasování pro zahraničí i umožnit změny v tvorbě okrsků.

Nově by také hlasovací lístky neměli voliči předem dostávat domů. Záměr, který počítá s rozdáváním hlasovacích lístků až ve volebních místnostech, kritizuje například zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Podle autorů návrhu stačí, že si zájemci budou moci lístky předem vyzvednout na obecních úřadech. Kandidátní listiny budou dostupné také na internetu.

Ministerstvo spravedlnosti v připomínkovém řízení upozornilo na to, že zavedením jednodenního hlasování může být omezena možnosti výkonu aktivního volebního práva lidem, kteří ten den budou mít například dlouhou pracovní dobu. "Ačkoliv se návrh snaží takovýmto případům předejít zavedením nového institutu hlasování v předstihu, není zřejmé, zda bude za jeho pomoci takovýmto situacím skutečně předejito," uvedlo. Zachovat se podle něj má nynější stav, kdy se hlasuje v pátek a v sobotu.

Nová možnost hlasovat v předstihu

Svaz měst a obcí navrhuje hlasování pouze v sobotu, a to s ohledem na pracující, ale například i na provoz škol, kde často bývají volební místnosti. Sdružení se nelíbí ani to, že by měly obecní úřady vyhradit ve volebním týdnu dvouhodinový termín, ve kterém by mohli odvolit na úřadě ti, kteří nebudou mít na hlasování v pátek čas. Podle svazu takzvané hlasování v předstihu není v zákoně dostatečně popsáno, ministerstvo vnitra uvádí, že vypracuje potřebnou metodiku.

"Pro hlasování v předstihu se určuje jeden den místo dvou. Hlasovat v předstihu bude možné u obecních úřadů ve středu volebního týdne. Nebude se týkat komunálních voleb. Zde jsme zaznamenali obavy z manipulace s hlasy," sdělil Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Dále podle něj ministerstvo upravilo systém financování voleb tak, aby obce měly dostatečnou právní jistotu, že jejich výdaje na volby budou financovány ze státního rozpočtu, a nepůjdou na úkor obecních peněz.

Dlouhá cesta do praxe

Autoři zákona původně plánovali, že nabude účinnosti v polovině letošního roku, návrh, který posoudí vláda, uvádí 1. leden 2021. Seznam voličů má být podle něj vypracován během příštího roku, registr kandidátů poprvé využit v komunálních volbách 2022. Lísky do poštovních schránek by voliči poprvé neměli dostat v prezidentských volbách roku 2023.

Pokud návrh přes přetrvávající rozpory vláda schválí, ministerstvo vnitra očekává velkou debatu o změně ve sněmovně a Senátu. Prezident Miloš Zeman už dříve uvedl, že nesouhlasí s jednodenním hlasováním. Tvrdí, že tato změna by snížila volební účast. Pokud by návrh parlament schválil, prezident avizoval, že by zřejmě zákon vetoval.

Proti úvahám o snížení volební účasti argumentuje ministerstvo vnitra zkušenostmi ze Slovenska, kde byly jednodenní volby zavedeny na přelomu tisíciletí.