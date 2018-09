Když sirotky najdeme, můžeme je přivézt, řekla Šojdrová po schůzce s Babišem

Europoslankyně Michaela Šojdrová a zástupci neziskovek dostali od premiéra Andreje Babiše za úkol vybrat syrské sirotky.

Praha - Zástupci neziskových organizací spolu s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL) dostali na páteční schůzce od premiéra Andreje Babiše (ANO) za úkol vybrat syrské sirotky, kteří by mohli být z uprchlických táborů přesunuti do Česka.

Stát prostřednictvím ministerstva vnitra poskytne součinnost, následně by je byl ochoten přijmout. Po setkání s Babišem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) to novinářům řekla Šojdrová. Babiš trvá na tom, že dětem je třeba pomoci mimo Česko.

Babiš uvedl, že vnitro předá Šojdrové kontakty na řecké organizace, které pracují v tamních uprchlických táborech. "Projekt neexistuje, děti nejsou. Uvidíme, jestli nějaké děti najde," uvedl.

Vicepremiér Hamáček dodal, že se ukázalo, že Šojdrová zatím nemá konkrétní plán. "My za vládu potvrdili, že jsme připraveni předat kontakty. Pokud nějaký konkrétní seznam (dětí) vznikne, budeme to dále diskutovat," uvedl.

Šojdrová nedokázala odhadnout, kdy by první děti mohly do Česka přijít. "Nebude to lehký proces, chceme vybrat co nejmladší, nedoprovázené (děti)," uvedla. Na proces nebudou směřovat české peníze, ale finance Evropské unie. "Premiér řekl, že když ty děti najdeme, najdeme rodiny, tak je můžeme přivézt," uvedla.

Babiš v minulých dnech patřil mezi odpůrce přijetí sirotků. Tvrdil, že dětem by se mělo pomáhat především tam, odkud pocházejí a kde bydlí. Dnes po asi hodinu a půl dlouhé schůzce nechtěl na opakované dotazy sdělit, zda Česko děti přijme, pokud je organizace najdou. "Spíš by bylo lepší pro ty děti postavit školu, byty, ubytování někde v Jordánsku, tam by to bylo pro ně lepší perspektivně," uvedl Babiš.

Až se hledání posune, měla by následovat další schůzka s předsedou vlády, řekla Šojdrová. Europoslankyně a iniciátorka projektu šla na jednání s tím, že by výběr dětí byl zcela v gesci českého ministerstva vnitra. Preferovány by byly nejmladší děti nebo děti bez dohledatelných příbuzných a poskytnuta by jim byla dočasná mezinárodní ochrana, tedy ne trvalý azyl a české občanství. Po schůzce dodala, že děti by nejprve žily v ústavech, po několika měsících by mohly do rodin, které o ně mají zájem.

O plánu přijmout sirotky ve středu hovořili poslanci v rámci diskuse o globálním paktu většiny států OSN o migraci. TOP 09 neprosadila usnesení, kde by sněmovna požádala vládu o přijetí nejméně 50 syrských dětí z uprchlických táborů. Ve čtvrtek Babiše k přijetí dětí vyzvala téměř polovina senátorů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD). Podle zákonodárců na tyto děti nelze pohlížet jako na běžné imigranty, neboť se ocitly v tragické situaci bez vlastní vůle.