Ministerstvo spravedlnosti bude hledat úspory, rozpočet mu má klesnout o pět procent

Resort spravedlnosti má příští rok dostat výrazně méně peněz než v letošním roce. "Bylo nám řečeno, že rozpočet bude zkrácen, nejméně o pět procent," uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová po páteční schůzce s nejvyšším státním zástupcem. Právě peníze byly jedním z hlavních témat jejich schůzky.

A krácení bude palčivé podle Zemana zejména pro státní zastupitelství. "Bude potřeba posílit justiční čekatele s ohledem na to, že během příštích pěti až osmi let půjde poměrně dost státních zástupců do důchodu," uvedl Zeman. Loni v prosinci se přitom předchůdce Benešové Jan Kněžínek chlubil, že prosadil ve vládě rekordní navýšení rozpočtu, které umožní letos navýšit platy soudního personálu o více než deset procent.

Řeč přitom přišla i na novelu zákona o státním zastupitelství, která má zavést mimo jiné přesně omezené délky mandátu vedoucích žalobců. "Bude v nejbližší době vpuštěn do připomínkového řízení," potvrdila Benešová. Jak oba shodně uvedli, délka funkcí šéfů zastupitelství by měla být stejná, jako je to již v případě soudů - tedy 10 let u nejvyššího státního zástupce a sedm let u ostatních vedoucích žalobců.

Jednou z otázek je i délka přechodné doby, tedy jak dlouho po schválení novely budu moci zůstat dosavadní žalobci ve funkci. I v tomto podle nich panuje víceméně shoda. Benešová již dříve uvedla, že u nejvyššího státního zástupce by měla být přechodná doba dva roky, u vrchních žalobců tři roky a u zbylých by měla být odstupňována podle toho, jak dlouho jsou již ve funkci. "Nebylo by dobré, aby se všichni obměnili během jednoho či dvou let," potvrdil Zeman.

Ten s Benešovou souhlasil i v návrhu na změnu současné čtyřstupňové soudní soustavy na třístupňovou. Zeman ale upozornil, že to nemusí znamenat jen rušení vrchních státních zastupitelství, jak se o tom nejčastěji mluví.

"Je luxus mít čtyři úrovně soudů a státních zastupitelství. Jedna varianta je rušení vrchních zastupitelství a soudů, druhá slučovat okresní soudy a zastupitelství, ale to nejde udělat od stolu," řekl Zeman s tím, že by k tomu měly být detailní analýzy.

"Zdůrazňuji, že tu reformu nebudu dělat já, mám jen dva roky, to bych nestihla," poukázala Benešová, která jen chce svému případnému nástupci, který přijde po plánovaných volbách na podzim 2021, připravit pro rozhodnutí podklady.

Oba se dotkli i tématu přeplněnosti věznic. "Nyní zpracováváme na toto téma zvláštní zprávu, která bude v létě hotová," uvedl Zeman. "Vysvětlili jsme si, jaká jsou ve věznicích kritéria pro podmíněná propuštění, shodli jsme se na tom, že je třeba využívat více odklonů, více náramky, shodli jsme se na peněžitých trestech," konstatovala Benešová.