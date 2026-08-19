Ministerstvo pro místní rozvoj čeká příští rok změna financování i vznik nového úřadu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by v příštím roce mohlo hospodařit ze státního rozpočtu s 5,5 až 5,7 miliardy korun. Tuto částku předpokládá ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Mrázová to řekla novinářům po středečním jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).
Plánovaný Úřad rozvoje území, který by měl vzniknout po přijetí novely stavebního zákona, by v příštím roce měl mít rozpočet 1,7 miliardy korun. Na jeho provoz by 500 milionů korun mělo být přesměrováno s peněz MMR a dalších resortů, zbytek ze státního rozpočtu.
Letos MMR hospodaří se 31,7 miliardy korun. Významná část příjmů ministerstva však nepocházela ze státního rozpočtu, ale z evropských peněz. Podle Mrázové i v příštím roce by největší část peněz z rozpočtu měla mířit na spolufinancování evropských fondů. Konkrétně by mohlo jít například o projekty v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).
Konkrétní sumu, kolik MMR na příští rok získá, Mrázová zatím neupřesnila. "Bude to přes 5,5 miliardy a ještě tam máme některé věci, které musíme dojednat. Ale je to už v podstatě v rámci drobných částek, takže předpokládáme 5,5 až 5,7 miliardy korun, se kterými MMR bude hospodařit," uvedla ministryně.
Mrázová se Schillerovou také řešila připravovaný centrální úřad státní stavební správy. Takzvaný Úřad rozvoje území by měl podle současného harmonogramu začít fungovat od příštího roku. Vzniknout by měl po přijetí novely stavebního zákona, která krom jiného nově zavádí státní stavební správu. Novelu už schválila Sněmovna, tento týden ji budou projednávat senátoři, kteří ji pravděpodobně neschválí. Současnou podobu doporučily nepřijmout tři senátní výbory, které se novelou zabývaly. Následně by změnu zákona musela znovu projednat Sněmovna a podepsat prezident.
Mrázová také zopakovala, že MMR plánuje vyčlenit na výstavbu dostupného bydlení dalších téměř šest miliard korun. Peníze podle dřívějších informací mají pocházet z evropských fondů, z národního rozpočtu budou následně peníze vyčleněny na dofinancování projektů a poradenství. Podle Mrázové se podařilo také vyjednat peníze na zvýhodněné úvěry na pořízení bydlení v družstvu pro mladé rodiny. Program se nyní podle Mrázové ve spolupráci s ministerstvem financí dokončuje a v nejbližší době ho představí.
Horská služba by podle Mrázové měla získat peníze na investice a na obnovu například svých sídel, na nákup nových dopravních prostředků nebo zlepšení informačních systémů. Na rozvoj regionů by resort mohl směřovat některé dosud nespotřebované peníze.
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