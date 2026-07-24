Přeskočit na obsah
Benative
24. 7. Kristýna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Ministerstvo práce kvůli možnému střetu zájmů nežádá proplacení projektů z EU, zaplatí je stát

ČTK

Ministerstvo práce počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky (ANO) Alexandry Semancové nevykáže k proplacení z unijních peněz. Financování zajistí ze státního rozpočtu.

Schůze vlády, Aleš Juchelka
Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka.Foto: HN - Lukáš Bíba
Reklama

Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu, podle toho bude postupovat. ČTK to sdělilo oddělení komunikace ministerstva práce. Podle opoziční ODS by měl Juchelka podat trestní oznámení, pokud o záležitosti nevěděl, nebo sám vyvodit osobní zodpovědnost.

Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil na jaře server Seznam Zprávy. Tehdy uvedl, že kvůli tomu hrozí ztráta 103 milionů korun z Národního plánu obnovy (NPO). Před pár dny napsal, že z něj unie neproplatí čtyři projekty za 63,8 milionu korun. Dnes k tomu doplnil dalších 17,6 milionu korun z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Související

"Dotčené projekty jsou předmětem probíhajících administrativních a kontrolních postupů. V současné době probíhá jejich administrace v rámci Národního plánu obnovy a ministerstvo počítá s tím, že nebudou vykazovány vůči Evropské komisi," uvedlo oddělení komunikace.

Dodalo, že vedení resortu teď řeší jejich financování ze státního rozpočtu. Podotklo, že Evropská komise neposílá peníze z plánu obnovy na jednotlivé projekty, ale vždy po splnění stanovených milníků.

Reklama
Reklama

Sumu, která by se měla hradit místo unijních peněz z rozpočtu, tiskové oddělení neupřesnilo. "Teprve po dokončení administrativních procesů a kontrol bude možné vyhodnotit, zda došlo k porušení podmínek financování, zda vznikla škoda, a případně stanovit její výši," sdělilo oddělení komunikace.

Napsalo, že pokud se pochybení zjistí, bude ministerstvo postupovat podle zákonů. Odpovědělo tak na dotaz na vymáhání škody.

Související

"Může a měl by (Juchelka) podat trestní oznámení směrem k dané úřednici, nebo pokud o celé věci věděl, což naznačují mnohé články, musí ve své pozici skončit a vyvodit osobní politickou odpovědnost," uvedl na tiskové konferenci stínový ministr práce občanských demokratů Jiří Havránek.

Server Seznam Zprávy v polovině března uvedl, že Semancová vlastní firmu Siptrade, která pomáhá žadatelům získat dotace z EU. Měla pro ně podle serveru nárokovat asi 103 milionů korun a měla za to mít provizi. Jako Juchelkova poradkyně měla vliv na rozdělování miliard korun z NPO. Juchelka tehdy uvedl, že je Semancová jako jeho poradkyně člověk na svém místě.

Reklama
Reklama

ČTK pak sdělil, že mu Semancovou jako expertku na fondy EU doporučila radnice Prahy 8 a její případný střet zájmů neošetřilo minulé vedení resortu, které ji jako zaměstnankyni přijalo. Juchelkův předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív pochybení odmítl.

Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru z opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková řekla, že ve čtvrtek podala k prošetření případu trestní oznámení. Podle serveru Seznam Zprávy působení bývalé Juchelkovy poradkyně zahrnul do neukončené kontroly Nejvyšší kontrolní úřad. Zajímal se mimo jiné i o to, zda se ministerští úředníci obrátili na policii.

Mohlo by vás také zajímat: Gripeny už přelétly nad Prahou. Podívejte se, jak vypadalo burácení nad metropolí

Gripeny už přelétly nad Prahou. Podívejte se, jak vypadalo burácení nad metropolí | Video: Armáda ČR
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Russian missile strike in Kyiv region
Russian missile strike in Kyiv region
Russian missile strike in Kyiv region

ŽIVĚ Ruský útok v Kyjevské oblasti si vyžádal šest mrtvých, uvedl Zelenskyj

Ruský raketový útok si v Kyjevské oblasti vyžádal šest mrtvých a desítky zraněných, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že na místě probíhá záchranná operace i vyšetřování okolností útoku. Spolu s dopoledním úderem leteckými pumami na východoukrajinský Slovjansk, kde zahynulo nejméně pět lidí, si páteční ruské útoky na Ukrajinu vyžádaly životy už 11 lidí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama