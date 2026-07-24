Ministerstvo práce kvůli možnému střetu zájmů nežádá proplacení projektů z EU, zaplatí je stát

Ministerstvo práce počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky (ANO) Alexandry Semancové nevykáže k proplacení z unijních peněz. Financování zajistí ze státního rozpočtu.
Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu, podle toho bude postupovat. ČTK to sdělilo oddělení komunikace ministerstva práce. Podle opoziční ODS by měl Juchelka podat trestní oznámení, pokud o záležitosti nevěděl, nebo sám vyvodit osobní zodpovědnost.
Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil na jaře server Seznam Zprávy. Tehdy uvedl, že kvůli tomu hrozí ztráta 103 milionů korun z Národního plánu obnovy (NPO). Před pár dny napsal, že z něj unie neproplatí čtyři projekty za 63,8 milionu korun. Dnes k tomu doplnil dalších 17,6 milionu korun z Operačního programu Zaměstnanost plus.
"Dotčené projekty jsou předmětem probíhajících administrativních a kontrolních postupů. V současné době probíhá jejich administrace v rámci Národního plánu obnovy a ministerstvo počítá s tím, že nebudou vykazovány vůči Evropské komisi," uvedlo oddělení komunikace.
Dodalo, že vedení resortu teď řeší jejich financování ze státního rozpočtu. Podotklo, že Evropská komise neposílá peníze z plánu obnovy na jednotlivé projekty, ale vždy po splnění stanovených milníků.
Sumu, která by se měla hradit místo unijních peněz z rozpočtu, tiskové oddělení neupřesnilo. "Teprve po dokončení administrativních procesů a kontrol bude možné vyhodnotit, zda došlo k porušení podmínek financování, zda vznikla škoda, a případně stanovit její výši," sdělilo oddělení komunikace.
Napsalo, že pokud se pochybení zjistí, bude ministerstvo postupovat podle zákonů. Odpovědělo tak na dotaz na vymáhání škody.
"Může a měl by (Juchelka) podat trestní oznámení směrem k dané úřednici, nebo pokud o celé věci věděl, což naznačují mnohé články, musí ve své pozici skončit a vyvodit osobní politickou odpovědnost," uvedl na tiskové konferenci stínový ministr práce občanských demokratů Jiří Havránek.
Server Seznam Zprávy v polovině března uvedl, že Semancová vlastní firmu Siptrade, která pomáhá žadatelům získat dotace z EU. Měla pro ně podle serveru nárokovat asi 103 milionů korun a měla za to mít provizi. Jako Juchelkova poradkyně měla vliv na rozdělování miliard korun z NPO. Juchelka tehdy uvedl, že je Semancová jako jeho poradkyně člověk na svém místě.
ČTK pak sdělil, že mu Semancovou jako expertku na fondy EU doporučila radnice Prahy 8 a její případný střet zájmů neošetřilo minulé vedení resortu, které ji jako zaměstnankyni přijalo. Juchelkův předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív pochybení odmítl.
Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru z opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková řekla, že ve čtvrtek podala k prošetření případu trestní oznámení. Podle serveru Seznam Zprávy působení bývalé Juchelkovy poradkyně zahrnul do neukončené kontroly Nejvyšší kontrolní úřad. Zajímal se mimo jiné i o to, zda se ministerští úředníci obrátili na policii.
Mohlo by vás také zajímat: Gripeny už přelétly nad Prahou. Podívejte se, jak vypadalo burácení nad metropolí
ŽIVĚ Ruský útok v Kyjevské oblasti si vyžádal šest mrtvých, uvedl Zelenskyj
Ruský raketový útok si v Kyjevské oblasti vyžádal šest mrtvých a desítky zraněných, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že na místě probíhá záchranná operace i vyšetřování okolností útoku. Spolu s dopoledním úderem leteckými pumami na východoukrajinský Slovjansk, kde zahynulo nejméně pět lidí, si páteční ruské útoky na Ukrajinu vyžádaly životy už 11 lidí.
Kupka vyzval k nejmenování Lašáka do čela Letiště Praha a zveřejnění dokumentů
Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše (oba ANO), aby upustili od jmenování Radomíra Lašáka do čela Letiště Praha a zveřejnili dokumenty k výběrovému řízení, které má opozice za netransparentní.
Soud osvobodil domobraneckou proruskou skupinu v kauze podpory terorismu
Soud v pátek osvobodil proruskou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír v kauze podpory terorismu. Vedoucímu domobranců Ivanu Kratochvílovi uložil roční podmínku a pětiletý zákaz organizování uskupení zaměřených na vojenský či polovojenský výcvik.
Čína zařadila 14 firem z EU na sankční seznam, je mezi nimi i Tatra Trucks
Čína v pátek přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Podle informací agentury AFP je mezi nimi i česká firma Tatra Trucks vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily.
Škoda je dvojkou na evropském trhu: Elroq v prodejích předstihl spalovací Karoq
Nejvíc se mladoboleslavské automobilce daří v Německu, kam se dodávky zvýšily o pětinu a dosáhly historického maxima. V Česku narostl prodej o 6,9 procenta na 48 900 aut.