Stropnický vyznamenal vojáky. Posmrtné ocenění dostali dva odbojáři, partyzánka obdržela Zlatou lípu

Ministr obrany Martin Stropnický vyznamenal odbojáře, exilové pracovníky nebo zpravodajské důstojníky. Kříž obrany státu ministra obrany ČR in memoriam Stropnický udělil dvěma vojákům. Stropnický ocenil Zlatou lípou i desetinásobného mistra Evropy v terénní motocyklové soutěži a vítěze třiatřiceti soutěží mistrovství Evropy Květoslava Mašitu, který závodil i v dresu pražské Dukly.

Praha - Odbojáři, exilový zpravodajský důstojník nebo závodník na terénních motocyklech byli oceněni nejvyššími vyznamenáními ministerstva obrany. Vyznamenání dostalo 22 vojáků z povolání, občanských zaměstnanců úřadu nebo válečných veteránů. Oceněni byli za své hrdinské skutky, vynikající plnění povinností nebo reprezentaci armády.

"V dobách, kdy bylo nejvíce zapotřebí vracet lidem naději, také důstojnost, prokázali ti dříve narození odvahu, rozhodnost, smysl pro povinnost, zodpovědnost vůči vlastnímu svědomí. Prokázali tak, a dnes už je to bohužel archaické slovo, vzácný charakter," ocenil ministr obrany Martin Stropnický (ANO) vyznamenané z období druhé světové války. Poděkoval za vše, co pro stát vykonali.

Kříž obrany státu ministra obrany ČR in memoriam Stropnický udělil dvěma vojákům. Toto vyznamenání se podle ministerstva obrany uděluje jen mimořádně například za hrdinství v boji, za nasazení vlastního života nebo záchranu lidského života. Ministr jím vyznamenal podporučíka Karla Nesnídala. Za druhé světové války se zapojil do odboje a pomáhal získávat například strategické vojenské informace pro výsadek Silver A. V létě 1942 byl nasazen do Štrasburku, kde byl záhy zatčen gestapem. Odsouzen byl k trestu smrti a v září 1943 byl v berlínské věznici Plötzensee popraven.

Stejné vyznamenání in memoriam obdržel plukovník František Fryč, který jako zpravodajec odletěl 14. března 1939 do Londýna s týmem Františka Moravce. V Londýně se podílel na výběru československých parašutistů a spolurozhodoval o jejich úkolech. Po nástupu komunistů k moci byl vězněn.

Vyznamenání Zlatá lípa ministra obrany ČR dostala Božena Kopcová, členka partyzánské skupiny Lenka Jih, která spolupracovala s parašutisty skupiny Spelter. Společně s manželem ukrývali podle ministerstva obrany v hájence od podzimu 1944 do května 1945 parašutisty. Z jejich domu také vysílala ilegální vysílačka a byl používán jako skladiště zbraní.

Zlatou lípou in memoriam byl oceněn Antonín Burdych, v jehož domě byla v době heydrichiády ukryta tajná vysílačka a radiotelegrafista výsadku Silver A Jiří Potůček. Poté, co byl Potůčkův úkryt 30. června 1942 vyzrazen a do domu vpadlo gestapo, pokoušel se parašutistu varovat. Při pokusu gestapa o Potůčkovo dopadení byl Burdych těžce zraněn a na následky zranění zemřel. Záhy byli popraveni i jeho rodiče a manželka.

Stropnický ocenil Zlatou lípou i desetinásobného mistra Evropy v terénní motocyklové soutěži a vítěze třiatřiceti soutěží mistrovství Evropy Květoslava Mašitu, který závodil i v dresu pražské Dukly. Jako první Čech byl uveden mezi Legendy Mezinárodní motocyklové federace.