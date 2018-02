Ministerstvo obrany nakoupí vojákům přístroje pro noční vidění a letecké přilby za 200 milionů

před 5 hodinami

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová zakázky na vybavení ve středu předloží vládě. Dříve také uvedla, že velké zakázky v demisi podepíše.

Praha - Ministerstvo obrany plánuje nakoupit vojákům nové přístroje pro noční vidění a letecké přilby. Zakázky za asi 200 milionů korun ve středu předloží vládě k informaci ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO). Ministry informuje také o zakázce na sběr leteckých dat, uvedl Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

"Jsem sice ministryní obrany v demisi, ale úkoly a povinnosti, které musí vojáci plnit, se tím nijak nezastavily. Nerealizovat nákupy výstroje a přístrojů, které vojáci ke své práci nutně potřebují, by proto bylo nezodpovědné," podotkla k předkládaným materiálům Šlechtová. Dříve již uvedla, že velké zakázky v pozici ministryně v demisi podepisovat nechce.

Obrana plánuje za asi 182 milionů korun nakoupit přes alianční agenturu NATO Support and Procurement Agency (NSPA) 1600 kusů monokulárního multifunkčního přístroje nočního vidění MUM-14 spolu s 500 adaptéry. Smlouvu na dodávku takzvaných noktovizorů již ministerstvo přes NSPA uzavřelo v dubnu 2017. Podle smlouvy měli vojáci získat 2500 přístrojů a 625 adaptérů, dostali jich dosud 900. Její součástí byla opce, kterou resort využil. "Důvodem je mimo jiné to, že základní potřeba armády jen pro pozemní síly činí více než 5000 kusů těchto přístrojů," uvedl Fajnor. Využitím opce se podle něj zkrátí akviziční proces.

Společnosti Glomex plánuje obrana zadat zakázku na nákup 195 leteckých přileb HGU-56 pro posádky vrtulníků a dvě sady kontrolně měřící techniky. Armáda podle Fajnora potřebuje tuto speciální výstroj, aby nahradila v současné době používané přilby. "Firma Glomex byla vybrána záměrně, protože její přilby jsou konstruovány speciálně tak, aby mohly být využity ve vrtulnících Mi," uvedl mluvčí. U kompletů jiných výrobců by podle něj hrozilo, že nebudou s vrtulníky kompatibilní. Přilby za 21,4 milionu korun by vojáci měli dostat do konce listopadu 2019.

Šlechtová vládě také představí zakázku, jejímž prostřednictvím bude moct státní podnik Vojenský technický ústav (VTÚ) nadále sbírat a archivovat datové a systémové soubory zaznamenané palubními elektronickými záznamovými zařízeními a monitorovacími systémy vybraných typů letounů. "Činnost, kterou VTÚ provádí už od roku 1997, vede ke kontrole a analýze technického stavu dotčených letounů, vyhodnocování příčin leteckých nehod a také k jejich predikci," uvedl Fajnor. Hodnota zakázky je asi 21 milionů korun, smlouva bude platit do konce roku 2024.