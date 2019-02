Ministerstvo obrany může nakoupit dva letouny CASA levněji. Nesmí však otálet

Španělský výrobce letounů CASA nabídl České republice ke koupi dva své stroje. Letouny, které byly původně vyrobeny pro jiného zákazníka, přitom nabízí se slevou. Ministerstvo obrany mělo v plánu pořídit dva letouny CASA C-295M nejdříve za tři roky. Díky současné nabídce by však mohlo svůj záměr realizovat nejen levněji, ale i dříve.

Letouny by v případě dohody mohla Česká republika dostat již mezi lety 2020 a 2021. Výsledná částka - asi 2,5 miliardy i s DPH - by měla být podle informací tiskového odboru ministerstva obrany nižší o několik stovek milionů korun. Splatnost zakázky by navíc byla odložena na dobu, kdy Česká republika měla původně v plánu letouny CASA pořídit, tedy na roky 2022 až 2023. Díky tomu se tak nebude muset sáhnout do zdrojů vyhrazených na zakázky naplánované na příští tři roky.

Otázkou je, zdali ministerstvo obrany a vláda stihnou v krátkém časovém horizontu o zvýhodněném nákupu rozhodnout. "Nabídka je v tuto chvíli platná do poloviny roku 2019," uvedl tiskový mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek s tím, že momentálně probíhá příprava materiálu k projednání ve vládě.

Pokud bude existovat vůle, stihnout se to dá

Podle poslance Karla Krejzy (ODS) z podvýboru pro akvizice ministerstva obrany by napjaté termíny pro uzavření dohody neměly být překážkou. "Pokud bude existovat vůle, stihnout se to dá. Nabídka je to zajímavá, navíc tyto letouny potřebujeme. Vládní kolegy bych podpořil, aby v této věci jednali," komentoval současnou nabídku Krejza.

Naopak poslanec Leo Luzar (KSČM) by s uzavíráním smlouvy nespěchal. Podle Luzara by bylo žádoucí vést nejprve věcnou debatu, zdali Česká republika skutečně potřebuje letouny typu CASA. Do ní by se navíc měli daleko více zapojit poslanci z patřičných sněmovních výborů a podvýborů. "Zvažovat by se měly především strategické potřeby a specifické záměry země. Je nutné uvážit, zda potřebujeme velkokapacitní letoun na přelet dlouhých vzdáleností, či menší letoun pro operativní použití," specifikoval své výhrady vůči urychlenému nákupu Luzar.

Armáda ČR momentálně provozuje čtyři letouny CASA, které podle informací ministerstva obrany doposud přepravily na 62 tisíc osob. Kromě přepravy vojáků a ústavních a vládních činitelů slouží také k výcviku vojáků.

Právě skutečnost, že letouny CASA už česká armáda má, usnadňuje podle poslance Radovana Vícha (SPD) rozhodování nad nákupem letadel stejného typu. "Pro mě je podstatný ucelený a jednotný nákup. Na letouny CASA již vycvičené osádky máme. Pokud se navíc jedná o úsporu finančních prostředků, není proč otálet," dal by nákupu zelenou Vích.

Ministerstvo obrany si od nákupu dalších dvou letounů slibuje navýšení přepravní kapacity. Ta je limitována mimo jiné kvůli přítomnosti jednoho z letadel na Sinajském poloostrově, kde společně s necelou dvacítkou personálu slouží v rámci vojenské mise. Nedávno ministerstvo obrany rozhodlo, že na Sinaji dál zůstane, minimálně do konce roku 2020.

I z tohoto důvodu vnímá poslanec Jan Lipavský (piráti) nákup nových letounů za smysluplný. "Armáda ČR má pro další taktické letouny využití. Nákup letadel CASA je naprosto logický. Jedná se o prověřený stroj, který umí naše armáda provozovat," domnívá se Lipavský. Nevidí tak v urychleném uzavření smlouvy v řádu měsíců žádný problém.