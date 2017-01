Ministerstvo obrany chce pro Vojenské zpravodajství větší pravomoce v kybernetické bezpečnosti

před 3 minutami

Větší pravomoci v oblasti kybernetické bezpečnosti chce vyjednat ministerstvo obrany pro Vojenské zpravodajství. Novelu si však musí obhájit v Poslanecké sněmovně. Zpravodajci by podle novely mohli mimo jiné umisťovat aktivní prostředky kybernetické obrany do internetových sítí. Někteří poslanci však kritizují, že by docházelo k omezování soukromí občanů.

Praha - Ministerstvo obrany se před poslanci pokusí obhájit nové pravomoci pro Vojenské zpravodajství v kybernetické bezpečnosti. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) se na tom shodly vládní strany na sředečním jednání koaliční rady. Výsledkem debaty mohou být podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) i některé úpravy návrhu ve Sněmovně. Zpravodajci by podle novely mohli mimo jiné umisťovat aktivní prostředky kybernetické obrany do internetových sítí. Možné omezení soukromí kritizují někteří poslanci či Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

Sobotka na koaličním jednání žádal ministra obrany Martina Stropnického (ANO) o ujištění, že novela nebude znamenat nepřiměřený zásah do svobody či narušování soukromí občanů. "Bylo by dobře, aby zákon byl v Poslanecké sněmovně schválen, ale ministerstvo musí udělat hodně pro to, aby rozptýlilo obavy poslanců, které se v posledních dnech a týdnech objevují," řekl premiér novinářům po jednání koalice.

ČSSD, ANO a KDU-ČSL se podle Sobotky shodují, že kybernetickou obranu státu je nutné posílit. S tím souhlasil i Jurečka. "Je potřeba si uvědomit, že prakticky každá činnost zpravodajství a bezpečnostních složek je určitý zásah do soukromí občanů. Ale jsou tu nová výrazná rizika, na která musíme reagovat," uvedl. Musí však podle něj být jasné, že data, která Vojenské zpravodajství obdrží, nebudou zneužitelná a neuniknou.

Ministerstvo nyní záležitost bude probírat s příslušnými výbory ve Sněmovně a zainteresovanými stranami, shodli se představitelé koaličních stran. "Je to záležitost jednání poslanců bezpečnostního výboru, aby ve spolupráci s resortem obrany dokázali najít případné další úpravy, které by se v Poslanecké sněmovně realizovaly," uvedl Jurečka. Koalici pak o návrzích čeká další debata, upřesnil.

Zajištění kybernetické obrany Česka není zatím v zákonech ošetřeno. Norma proto nově přisuzuje odpovědnost za kybernetickou obranu Česka armádní tajné službě. Předpokládá, že v případě krajní situace by zpravodajci mohli přistoupit i ke kybernetickému protiútoku. Zpravodajství by dostalo možnost připojit k zařízením provozovatelů sítí elektronické komunikace své vlastní "technické prostředky kybernetické obrany".

Pravomoc umísťovat aktivní prostředky kybernetické obrany do internetových sítí kritizovalo tento týden Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Mohla by podle něj ohrozit bezpečnost Česka. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek však ohrožení bezpečnosti vyloučil. "Ta bude ohrožena především v případě, pokud hackeři napadnou klíčovou infrastrukturu," uvedl.

autor: ČTK