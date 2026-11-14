Minář stupňuje požadavky proti Babišovi. „Vládu by to bolelo,“ naznačil šéf Milionu chvilek

Předseda spolku Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, který chce dostat v neděli na pražskou Letnou stovky tisíc lidí na demonstraci za veřejnoprávní média, zároveň stupňuje své požadavky na vládu. Na dotaz Aktuálně.cz sdělil, co by musel kabinet Andreje Babiše udělat, aby spolek přestal s demonstracemi. A zároveň pohrozil, že se protesty mohou brzy přelít do celé země.
Základní požadavek Milionu chvilek pro demokracii trvá od chvíle, kdy vládní většina za značně kontroverzních okolností – v sobotu ve 4:36 ráno – schválila v Poslanecké sněmovně v prvním čtení zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu.
Předseda spolku Mikuláš Minář tak od první chvíle po vládě kategoricky požaduje: „Musíte to zrušit, musíte návrh na zrušení poplatků stáhnout.“
To ovšem není jediný požadavek, který od chvilkařů a jejich předsedy zaznívá. „Chceme, aby se vláda občanům omluvila za to, co se stalo ve 4:36, a zaručila se, že se tento styl vládnutí a útoky na demokratické instituce nebude opakovat v žádné jiné oblasti,“ zní druhý požadavek, který tímto ještě nekončí.
Minář pak pro Aktuálně.cz upřesnil, co dalšího myslí „jinými oblastmi“. „Ať už jde o justici, obranu, armádu nebo o občanskou společnost, o zahraniční ukotvení naší země, o kulturu, státní správu či ochranu přírody. To jsou nějaké mantinely,“ vysvětluje.
„Vláda může vládnout, mohou zvyšovat, snižovat daně, dělat si svoji politiku, ale neměli by ničit, ničit a ničit,“ upřesňuje šéf spolku, podle něhož mají některé vládní strany likvidaci těchto oblastí ve svém programu.
Na diskusi čekáme měsíce
A pak je tu ještě třetí požadavek, který bude mít pokračování právě v neděli na Letné. „Žádáme, aby vláda přestala lhát, že se s nimi nechceme bavit, a aby zahájila dialog i s tou částí společnosti, která s ní nesouhlasí,“ pokračuje Minář.
„Chceme, aby s námi mluvili — pan Babiš přece říká, že chce vést diskusi. A my na tu diskusi čekáme mnoho měsíců,“ prohlásil Minář, podle něhož se spolek setkává ze strany vládních představitelů pouze s ignorací. „Přestává nás to bavit,“ řekl Minář.
Přitom upozornil, že tento požadavek budou na Letné ještě podrobněji specifikovat. „Zatím neřeknu podrobnosti,“ konstatoval šéf spolku, který dal ale zcela jasně najevo, že série protestů Letnou nekončí. A že další kroky už by se netýkaly pouze centrálního shromáždění na jednom místě.
Minář: Přelijeme protesty do celé republiky
„Přijdeme s novým způsobem, který jsme zatím nedělali, jak protesty přelít do celé republiky, aby se mohl zapojit skutečně každý ve své obci a městě. Aby vláda viděla, a to ji bude bolet, že to není jenom Praha, ale jsou to lidé po celé republice,“ tvrdí Minář.
Ten naznačuje, že mnohé se bude odvíjet od toho, kolik lidí nakonec v neděli 15. listopadu na Letnou dorazí. On sám avizuje, že by mohlo jít o největší demonstraci po roce 1998. To se ale ukáže až přímo na místě.
Hodně bude záležet i na počasí. Podle dosavadních předpovědí má být mrazivý, ale slunečný den.
Každopádně půjde o obří akci, na kterou se velmi pečlivě připravují mimo jiné České dráhy i pražský dopravní podnik.
Slunce v duši, přeje dopravní podnik a posiluje spoje
Ten posiluje všechny linky metra a speciální výletnické tramvajové linky čísel 40 a 44, které v neděli vyjedou pro všechny příznivce „čerstvého vzduchu s kapkou lidské pospolitosti“, píše s nadsázkou Dopravní podnik hlavního města.
„Linka 40 zamíří na Letnou z Palmovky přes Florenc a Vltavskou, přičemž dále bude pokračovat přes Hradčanskou a Dejvickou na Červený Vrch. Posílí tak možnosti cesty na Letnou od všech tří tras metra. Do provozu vyjede před polednem a jezdit bude v pětiminutovém intervalu až do sedmé večerní,“ informují dopraváci.
Linka 44 bude také jezdit mezi polednem a třetí odpolední v pětiminutovém intervalu. Pojede ze Špejcharu (Letné) polookružně na Strossmayerovo náměstí, poté kolem Výstaviště na Nádraží Holešovice (vlaky ze severu) a objezdem kolem Holešovické tržnice a přes Vltavskou zamíří zpět na Letnou, tedy zejména v silném směru od metra C.
Dopravní podnik také doporučuje cestujícím, jak se co nejefektivněji dostat na nedělní demonstraci, pokud přijedou vlakem.
„Z hlavního nádraží ideálně na metro C a poté z Vltavské pěšky či tramvají, ideálně speciální 40 a 44, aby se nepřetěžovaly běžné spoje. Při využití posílených spojů metra je nejblíže cíli procházky stanice A Hradčanská,“ doplňuje.
A nakonec jedna prosba Dopravního podniku, která se týká všech lidí i jeho zaměstnanců. „Buďte k sobě vzájemně i k provozním pracovníkům maximálně tolerantní,“ stojí v jeho sdělení s přáním „pokud možno příjemné neděle v jakékoli dobré společnosti a slunce v duši“.