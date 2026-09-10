Minář si je jistý. „Na Ztraceného bylo méně lidí,“ tvrdí. Chystá další akce proti Babišovi

Ukázka z rozhovoru s Mikulášem Minářem z 10. září 2026, kdy mimo jiné odpovídal na dotaz ohledně koncertu Marka Ztraceného.
Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, který dostal letos v březnu na Letnou kolem 200 tisíc lidí, ve čtvrtek oznámil, jaké další akce chystá proti vládě Andreje Babiše. Zároveň se vyjádřil pro Aktuálně.cz k tomu, zda tehdy počty lidí nepřehnal, jestliže zpěvák Marek Ztracený „zaplnil“ Letnou 70 tisíci lidmi.
Mikuláš Minář je dnes patrně jediný člověk mimo zábavu, kdo dokáže dostat desítky tisíc lidí na své akce – nebo na akce spolku Milionu chvilek pro demokracii, který vede. Když ve čtvrtek po poledni přišel mezi novináře po letní přestávce, oznámil, že se chystá na další veřejnou akci, která ale bude tentokrát „jenom“ na Staroměstském náměstí.
„Očekáváme, že určitě dorazí několik tisíc lidí, jak z Prahy, tak regionů, víme, že se chystá poměrně velká účast. Budou tam i vybrané známé osobnosti a odborníci, kteří pojmenují současnou situaci a zároveň se zamyslí i nad odkazem Václava Havla a nastíní nějakou naději,“ sdělil Minář v souvislosti s tím, že akce proběhne týden před 90. výročím narození prezidenta Václava Havla.
Minář mluví o naději, protože je přesvědčený, že v Česku žije spoustu lidí, kteří těžce nesou vládu Andreje Babiše. „Může na ně padat rezignace, nebo deka. Proto je třeba, aby lidé, kteří mají co říct, promluvili a dali naději, protože cesta (s vládou Andreje Babiše – pozn. redakce) bude ještě dlouhá. A my nemůžeme dát ruce do klína, musíme bránit, co se dá,“ uvedl Minář, který dnes oznámil existenci dokumentu s názvem „Deklarace 27 z 27: společně za Senát“.
Principem této akce Milionu chvilek je, že nabídl všem kandidátům do Senátu, aby podepsali příslušnou deklaraci, a tím se zavázali k podpoře několika věcí – například, že budou ctít členství Česka v Evropské unii a v NATO nebo budou respektovat ústavu a rovnost před zákonem.
Pokud kandidát deklaraci podepíše, může počítat s pomocí Milionu chvilek pro demokracii. A to tak, že na webu chvilek je odkaz, vybízející dobrovolníky, ať pomohou v kampani před volbami do Senátu právě těm kandidátům, kteří zmiňovanou deklaraci podepsali.
Webová aplikace přitom umožňuje propojit takového dobrovolníka se senátním kandidátem.
Když se Aktuálně.cz Mináře zeptalo, zda nezvažuje opět Letnou a zda by na ni opět dostal možná mnoho lidí, odpověděl, že neví. „S velkými akcemi to není tak, že si Minář usmyslí a zaplní Letnou. Záleží na náladě ve společnosti a na tom, jestli by se zrovna stala velká kauza, která by lidi rozbouřila. Pokud se stane, tak nepochybuji, že lidé na Letnou přijdou. Pokud půjde do tuhého, tak lidé přijdou znovu,“ míní Minář o Letné, kam dostal podle svého tvrzení přes 200 tisíc lidí.
Mimochodem, když letos v srpnu přišly desítky tisíc lidí na Letnou na koncert Marka Ztraceného, kritici Mináře zpochybnili, zda na „Minářovu akci“ přišlo tak moc lidí, jak tvrdil. Ztracený totiž oznámil účast 70 tisíc platících diváků. A část Letné byla přitom zaplněna.
„Na to mám úplně jednoduchou odpověď,“ reagoval dnes Minář a argumentoval údaji společností, které mají přehled o provozu mobilních telefonů. „V roce 2019, když jsme zaplnili také Letnou, tak T-Mobile vydal po akci oficiální prohlášení, že spočítal, že jenom aktivních SIM karet tam bylo 283 tisíc. Když se podíváte na tehdejší fotky a fotky z března 2026, tak vidíte, že těch lidí bylo srovnatelně,“ vysvětluje Minář, podle kterého jich určitě bylo čtvrt milionu.
Kromě toho souhlasí s těmi, kteří už po akci Ztraceného poukazovali na to, že při jeho koncertu byli diváci rozmístěni jinak než při akci Milionu chvilek pro demokracii. „On (Ztracený) měl lidi jenom na prostředku Letné, protože to byl koncert. A ví, kolik prodal vstupenek. To znamená, že my vůbec nepochybujeme o tom, že těch lidí tam bylo v březnu mezi 200 a 300 tisíci, někde kolem čtvrť milionu,“ řekl Mikuláš Minář.