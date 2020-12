Minář: Nechceme pět procent, ale silný mandát. Oslovíme lidi, kteří nemají koho volit

Nechceme přetahovat voliče opozičních stran, díváme se na dva miliony lidí, které stávající opozice neoslovuje a podle nás jsou oslovitelní, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Mikuláš Minář. Bývalý předseda Milionu chvilek ve čtvrtek představil hnutí Lidé PRO. Do voleb ale chtějí jít jen v případě, že na podporu kandidatury získají půl milionu podpisů.

Z prvních kritických reakcí slyšíme především výtku k tomu, že z vašeho úvodního videa nebylo jasné, s jakým programem vlastně na veřejnost jdete. Takže, jaký to je program?

Na videu to nebylo, ale je potřeba se podívat na náš web. Tam zájemci zjistí velmi dobře, co chceme dělat. Máme tam, že chceme vyrovnaný rozpočet, chceme nakopnout ekonomiku, podpořit drobné živnostníky a řemeslníky, řešit šedou ekonomiku a odliv 300 miliard dividend z naší země. Chceme podpořit inovace a další věci. Na webu je spousta věcí, vizí i cílů, to je pro začátek nejdůležitější. My také stavíme think-tank expertů, který začne dávat velmi podrobná řešení, jak naplnit naše cíle.

Pokud jde o vaše spolupracovníky a experty, často padá jméno Jana Čižinského, lidoveckého poslance a lídra Prahy sobě. Lidé z jeho hnutí na úvodním videu vystoupili, ale on sám ne. Proč?

My se s panem Čižinským potkáváme a věci konzultujeme. On je v okruhu lidí, kteří jsou blízko, nicméně je teď v situaci, kdy se chce více věnovat magistrátu. Uvidíme, jestli se časem také přidá, případně jako jeden z kandidátů. Takže v tuto chvíli patří do širšího okruhu. Spoustu věcí vidí podobně jako my. A má smysl, abychom se bavili i nadále.

A proč se neobjevil na videu?

To bylo jeho rozhodnutí. On říkal, že zatím nechce být na startu, chce se soustředit na magistrát.

Kdo je vám tedy nyní nejblíž?

David Ondráčka je určitě jeden z nejbližších spolupracovníků. Stejně jako ti, kteří jsou v úvodu videa. Například Daniel Franc, který odešel z Googlu, aby mohl s námi spolupracovat.

A další jména?

Například starostka Peček, matka několika dětí a právnička Alena Švejnohová. Ta k nám má od začátku velmi blízko. Má obrovský potenciál, umí pozitivně komunikovat, věříme, že bude inspirací, aby se zapojilo více žen do politiky.

Co Dana Drábová, která kandidovala za Starosty a nezávislé, a také mluví na vašem úvodním videu?

Bereme ji jako expertku, která ráda poradí tomu, kdo o to požádá. Takových lidí máme víc, nechceme si je ale uzurpovat jen pro sebe. Chceme ale spolupracovat s těmi nejchytřejšími lidmi v této zemi.

Takže to, že na vašem videu promluvil Petr Pithart, neznamená, že by například za vás někde vystupoval či kandidoval?

Přesně tak.

Někteří lidé v prvních reakcích vyjadřují zklamání z toho, že na dlouho očekávaný začátek jste pustili jen předtočené video, takže neviděli a neslyšeli živě vás ani nikoho jiného, nebyla tisková konference. Nebyla to chyba?

Nechtěli jsme, abychom začínali rozvlekle, chtěli jsme to nejpodstatnější sdělit zhuštěně ve velmi krátkém čase. Proto předtočené video. Samozřejmě za to mohla i koronavirová situace. Bylo by nejlepší sezvat všechny na jedno místo a potom to živě odpálit. Ale vzhledem k tomu, že nemůžete ani pořádně mluvit do kamery bez roušky, není člověku vidět obličej, tak nám přišlo naopak kreativnější různé lidi z regionu dát takto na video. Aby bylo vidět, že jsme pestré společenství různých profesí.

Oznámil jste, že pokud seženete půl milionu podpisů, půjdete do sněmovních voleb v roce 2021. Ale co když je neseženete?

Tak nepůjdeme do voleb.

A rozpustíte se?

Nepůjdeme do voleb a podpoříme asi nějakou jinou stranu nebo jiné strany.

Dokdy chcete podpisy získat?

My jsme si dali několik milníků, půl milionu podpisů musí být do voleb.

Takže budete čekat až skoro do voleb, jestli do nich vůbec půjdete?

Chtěli bychom, aby třeba do konce května bylo podpisů zhruba 300 tisíc, abychom mohli zahájit proces přímé volby kandidátů. Protože takové číslo značí velmi dobrou prognózu, že do voleb těch podpisů bude půl milionu.

Čekat ale do května nebudete, je to tak? Co budete dělat zítra, za týden, za měsíc?

Budeme usilovně pracovat, všechno rozjíždíme, budeme lidi zvát, aby se k nám připojili.

Ale co když to nevyjde?

Pro mě moc neexistuje varianta, že by se to nepodařilo. Já věřím, že poptávka po nás bude. Pokud ne, odstoupíme. Za každou cenu do toho jít nemusíme.

Nejdeme programově po voličích ANO

Teď to vypadá, že na popularitě u voličů získávají Piráti se Starosty a nezávislými. Začínají ubírat hlasy hnutí ANO, po čemž jste vy vždycky volal. Neříkáte si, že přicházíte se svým hnutím pět minut po dvanácté?

Řekl bych, že jdeme možná pár minut před svítáním, rozhodně ne minutu před dvanáctou nebo minutu po dvanácté. Protože my jsme vyzývali opoziční strany, aby se spojovaly, a ony se spojují. My z toho máme radost, držíme jim palce.

Ale přesto chcete dál získávat voliče?

My se díváme na dva miliony lidí, které stávající opozice neoslovuje a podle nás jsou oslovitelní. Myslím například na půl milionu voličů, kteří nechtějí jít k volbám, ale sympatizují s Milionem chvilek pro demokracii. A pak je tady milion a půl lidí, kteří chtějí jít k volbám, ale nemají žádnou stranu, která by jim byla blízká. Tyto lidi my chceme oslovit. Kdyby se nám to podařilo, tak přispějeme k tomu, že koalice demokratických stran bude mnohem silnější a vláda bude stabilnější.

Takže se zaměříte i na stávající voliče ANO?

My programově nejdeme po voličích ANO ani nikom jiném. My prostě nabízíme novou naději lidem, kteří jsou zklamaní z politiky, z jejího fungování a mají pocit, že je jim politika odcizená. Proto přicházíme s několika novinkami, jak tyto lidi vrátit do hry.

Jakými novinkami?

Na prvním místě se jich ptáme, na druhém jim budeme naslouchat. Zapojíme je do programu, dáme jim možnost ovlivnit složení kandidátních listin, což žádná jiná strana neudělá. A tím, že tam budou nová jména lidí, kteří mají nějaké renomé a hodnoty, tak lidé si můžou říci: OK, dám jim šanci. Navíc nezapomeňte, že my budeme mít obrovskou dobrovolnickou kampaň. A právě kontaktní kampaň je jedna z cest, jak mobilizovat lidi, kteří se třeba ani o politiku moc nezajímají.

Řekl byste, že nechcete brát hlasy voličům Pirátů, STAN, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, nebo něco takového slíbit nechcete?

Rozhodně se s nimi nechceme přetahovat o jejich voliče. To v žádném případě. Nepotřebujeme cílit na jejich voliče.

Jenže je něco takového možné?

Jestli má někdo tyto strany rád, tak ať je volí. To je úplně v pořádku. My se proti nim nepotřebujeme nijak vymezovat. Držíme jim palce, ale opravdu si myslíme, že něco důležitého na české politické scéně chybí. My to můžeme nabídnout, stávající opozice to nenabízí. Proto do toho jdeme.

Vy jste se nechal slyšet, že pět procent hlasů ve volbách nechcete. Ale co když tolik hlasů získáte?

Opravdu nechceme sebrat tři, čtyři procenta hlasů jiným a potom se nedostat do sněmovny. Stejně tak nechceme pět, šest procent hlasů a potom mít pár poslanců, kdy se ve sněmovně trápíte, protože nic nemůžete prosadit. Chceme silný mandát, abychom něco mohli skutečně změnit a naše voliče důstojně reprezentovat.

Někteří lidé při pohledu na váš web tvrdí, že se do určité míry podobná grafice hnutí ANO, navíc používáte podobnou modrou barvu. Všiml jste si toho a neobáváte se, že si to někdo bude spojovat?

Máme profesionální a moderní grafiku, když si vybíráte barvy, tak jich zase tak moc není. Musíte mít nějakou tmavou, a buď budete mít černou nebo tmavě modrou. S ANO nemáme nic společného.