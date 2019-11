Nepůjdu do politiky, chci být hlídací pes, tvrdí Minář po setkání s kritiky Babiše

Dva dny před demonstrací Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letenské pláni se předseda tohoto spolku Mikuláš Minář a místopředseda Benjamin Roll setkali se zástupci některých opozičních stran ve sněmovně. K žádné dohodě o spolupráci ale nedošlo. Zástupci spolku nicméně dávají najevo, že by uvítali součinnost těchto stran proti premiéru Andreji Babišovi.

Na jedné straně stolu zástupci Milionu chvilek pro demokracii a hned vedle nich předseda ODS Petr Fiala s místopředsedou Martinem Kupkou. Naproti nim vedení TOP 09 a STAN. A o kousek dál předseda pirátů Ivan Bartoš s místopředsedou Mikulášem Ferjenčíkem. Takto vypadalo čtvrteční setkání občanské iniciativy, která dlouhodobě vystupuje proti premiéru Andreji Babišovi, s vedením stran, které Babiše nejvíce kritizují.

"Sešli jsme se s nimi, abychom se pobavili o současné situaci. Řekli jsme si navzájem, jak vidíme nynější problémy, a zároveň jsme je seznámili s tím, co zveřejníme v sobotu při demonstraci na Letné," sdělil o schůzce místopředseda spolku Benjamin Roll.

Jelikož dnes byla poslednî možnost mluvit z oči do oči s Mikulášem Minářem před sobotní demonstraci, zeptal jsem se ho na Letné-fakt vás nezviklaly ani kritické komentáře k tomu,jak teď postupujete?A neměl byste jít opravdu přímo do politiky? Ještě více info bude na @Aktualnecz pic.twitter.com/V8ahx7OOqJ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 14, 2019

O mnoho více toho neprozradil. Jen řekl, že na Letné zazní tři výzvy směrem k politickým stranám, jednu z nich už spolek zveřejnil na začátku týdne. Požaduje, aby opoziční partaje usilovaly o změnu volebního zákona. Ten podle nich až příliš zvýhodňuje strany, které získají více voličů. "Další dvě výzvy zatím neprozradíme, ale vedení demokratických opozičních stran jsme je už řekli," dodal předseda spolku Mikuláš Minář.

Zároveň zopakoval, že si stojí za ultimátem, který spolek adresoval v pondělí Babišovi. Buď premiér vyřeší svůj střet zájmů, zbaví se holdingu Agrofert a médií a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo ať sám odstoupí. Na sobotním protestu Milion chvilek oznámí datum, ke kterému tak má Babiš učinit. A také kroky, které budou následovat, pokud se tak nestane. Babiš to odmítl a sdělil, že odcházet nemíní.

"Toto ultimátum je z naší strany promyšlené, věříme, že je to správný krok. Věříme, že to veřejnost pochopí. Zejména, když v sobotu ohlásíme podrobnosti této výzvy společně s dalšími plány," odpověděl Minář na otázku Aktuálně.cz, jestli bylo správné takovou výzvu Babišovi adresovat, když bylo zřejmé, že ji nevyslyší.

Minář ale připustil, že takový krok směrem k předsedovi vlády může vyvolat u některých lidí rozpaky. "Rozumím tomu, že řada lidí si může myslet, že nás takové ultimátum oslabí. My se ale pokusíme udělat všechno pro to, aby se tak nestalo," prohlásil Minář.

Sám opakovaně odmítl výzvy některých svých kritiků, aby vstoupil do politiky a utkal se s Babišem a jeho hnutím ANO ve volbách. "Prosím, vás, pokud chce někdo v naší zemi něco říci a něco změnit, tak má na to právo jenom, když je politik? Copak nemá řadový občan, nebo občanské iniciativy, právo snažit se prosazovat nějaký pohled, aniž by byly politickou stranou?" reaguje Minář.

Podle něho jsou politické strany potřeba a je správné, aby dělaly svou práci. "Zároveň ale potřebujeme silnou občanskou společnost, která se bude umět postavit za základní pravidla demokracie v naší zemi. Nemusíme být politickou stranou, naše úloha je být hlídacím psem a to můžeme dělat nejlépe jako občané," dodal.