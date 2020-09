Nouzový stav bychom mohli vyhlásit při větším výpadku lékařů a sester, řekl Hamáček

Stát zatím zvládá situaci kolem nemoci covid-19 standardními prostředky, pokud by však došlo k výpadku zdravotnického personálu, je třeba zvážit vyhlášení nějaké formy mimořádného stavu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) to dnes řekl ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Lékařů bylo podle dat zveřejněných Českou lékařskou komorou k 19. září aktuálně nakaženo 259, o měsíc dřív čtyři. Mezi zdravotními sestrami se počet nakažených zvýšil od 20. srpna ze tří na 433.

"Pokud by se ukázalo, že je tam velký výpadek na straně zdravotnického personálu, tak by to znamenalo povolat někoho jiného. A to už by znamenalo nějakou formu mimořádného stavu (…). Kdyby se ukázalo, že opravdu chybí lidé, tak bychom museli uvažovat o nějakém mimořádném opatření," řekl Hamáček. Pokud chce vláda nařídit pracovní povinnost, tak jí nic jiného nezbývá, protože ve standardním režimu už toto prostě nejde, upřesnil.

"A pokud bychom potřebovali personál odjinud, třeba ze škol, tak buď by to muselo být lokálně, ale já jsem přesvědčený, že to bude na celostátní úrovni, a pak je to nouzový stav," řekl. Lůžková kapacita v nemocnicích pro pacienty nakažené koronavirem je podle Hamáčka také zatím dostačující.

Podle ministra ale situace, kdy by muselo dojít k vyhlášení nouzového stavu, nenastane v následujících dnech. "Kritické scénáře ukazovaly na velký problém někdy v polovině října, tam ale zatím snad nejsme," uvedl Hamáček. "Pokud by to však začalo znovu růst po té exponenciále, tak se bojím, že jsme u nějakého mimořádného opatření dřív, protože to by znamenalo, že nám ta lůžka začnou docházet rychleji," dodal.

Pesimistické scénáře se ale podle Hamáčka zatím nenaplňují, křivka nárůstu se totiž v posledních dnech zpomalila. To podle ministra ukazuje, že jsou dosavadní přijatá opatření účinná.

Hamáček také řekl, že do stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu přizve pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Dříve uváděl, že stačí účast Jiřího Běhounka (za ČSSD), který vede Asociaci krajů ČR. "Já budu kontaktovat pana primátora Hřiba a pozvu ho na jednání stálé pracovní skupiny, protože je tam pár problémů ve vztahu k Praze a budeme je chtít řešit," řekl dnes Hamáček.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první nákazy novým koronavirem, bylo zaznamenáno celkem 63.294 potvrzených případů covidu-19. Denní nárůsty počtu nakažených v předchozích týdnech opakovaně překonávaly rekordy. Nejvýraznější přírůstek byl minulý čtvrtek, kdy testy nemoc prokázaly u 3126 lidí. Aktuálně nemocných je zhruba 31.800 lidí.

Narůstá i počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici. Množství hospitalizovaných se zvýšilo od začátku září zhruba pětinásobně na 809. Téměř na pětinásobek stoupl i počet hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu. Podle posledních údajů ministerstva k pátku jich bylo 168. Jen za tento týden už přibyly v nemocnicích skoro tři stovky nakažených.

