KSČM mimořádný sjezd neuspořádá, do voleb ji povede stávající vedení s Filipem

Mimořádný sjezd KSČM, na kterém by strana ještě před říjnovými sněmovními volbami zvolila nové vedení, se neuskuteční. Rozhodl o tom v sobotu ústřední výbor strany na žádost třetiny okresních organizací. Předseda KSČM Vojtěch Filip, který chce komunisty dovést až k volbám, po jednání novinářům řekl, že žádost byla motivována snahou o co nejlepší přípravu na volby.

"Nakonec jsme se shodli, že příprava je dostatečná a má dynamiku a že sjezd nebudeme organizovat," uvedl Filip. Sjezd strany s volbou nového vedení se tak uskuteční až v listopadu, tedy po volbách.

"V tuto chvíli platí termín podzimních voleb v listopadu," konstatoval po jednání místopředseda Petr Šimůnek. "Já to beru, že pokud jedna třetina okresních výborů požádá, tak sjezd by měl být," uvedl. Přiklonil se ale k Filipovu názoru, že ústřední výbor je suverén.

"Protože většina členů ústředního výboru je přesvědčena, že je důležitější se soustředit na práci navenek a vnitřní záležitosti strany můžeme řešit až po volbách. To je podle soudu ten nejzákladnější vzkaz, který většina ústředního výboru dala těm, kteří si mysleli, že je potřeba řešit vnitřní poměry strany," řekl Filip k rozhodnutí ústředního výboru.

Filip před novináři poukázal na článek 67 stranických stanov, kde stojí, že mimořádný sjezd musí svolat ÚV KSČM, nejpozději do dvou měsíců na žádost nejméně třetiny okresních výborů, třetiny krajských výborů nebo nadpoloviční většiny členů ÚV KSČM. "Ani jedna z těch podmínek nebyla splněna, byla pouze splněna podmínka jedné třetiny okresních výborů, které o to požádaly," řekl Filip.

Filip vede KSČM přes 15 let. Loni po podzimním debaklu komunistů v krajských volbách uvedl, že znovu kandidovat na předsedu nebude. V dubnu, kdy svou pozici obhájil v hlasování ústředního výboru, Filip řekl, že funkci dá k dispozici na sjezdu, který se má konat až po volbách, v listopadu. Uvedl tehdy také, že mandát vedení strany považuje za dostatečně silný.

Filip po dubnovém pokusu o odvolání uvedl, že KSČM nechce v podzimních volbách klesnout pod výsledek z roku 2017. Tehdy získala 7,76 procenta, se ziskem 15 mandátů dopadla nejhůře ve své polistopadové historii. V roce 2018 se dokonce komunisté poprvé od roku 1990 nedostali do pražského zastupitelstva. Pád preferencí strany se ale podle Filipa zastavil. Podle posledních volebních modelů KSČM nyní osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní parlamentní komory. Podle volebního modelu agentury Data Collect pro Českou televizi z tohoto týdne by KSČM získala 6,2 procenta.

Místopředseda Petr Šimůnek řekl ráno před zasedáním, že vyměňovat stranické vedení krátce před volbami považuje za obousečné. "Jedni říkají, že je špatné měnit vedení v tuto chvíli, a druzí říkají, že to může být impulz pro veřejnost, protože strana třeba omladí, přijdou lidé, kteří tomu vdechnou trošku jinou náplň," míní. Nevyloučil, že i mladší lidé by díky příchodu mladších členů do vedení mohli KSČM volit.

Výbor dnes také jednal o stranické anketě ohledně možnosti vyslovení nedůvěry vládě. Shodl se na tom, že anketu dokončí v pondělí 31. května. Nejpozději na středu 2. června Filip svolá výkonný výbor, možná on-line, aby nejpozději ve čtvrtek 3. června měl doporučení pro poslance, jak se při hlasování zachovat. Ve hře jsou podle Filipa všechny varianty. Potvrdil, že je domluven na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Měla by se uskutečnit začátkem týdne. Současná vláda podle Šimůnka podporu KSČM nemá, ale záleží na vyslovení okresních organizaci pro úterní jednání výkonného výboru.