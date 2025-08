Mimořádná schůze k bitcoinové kauze nic neobjasní, tvrdí Lipavský

Mimořádná schůze sněmovny k bitcoinové kauze, jak o jejím svolání uvažuje opozice, podle ministra zahraničí a kandidáta Spolu do říjnových sněmovních voleb Jana Lipavského nic nevyřeší. Všechny otázky se diskutují ve veřejném prostoru, uvedl. Zasedání poslanců tak podle něj bude jen mlácením prázdné slámy.

Ministryně Eva Decroix (ODS) podle Lipavského poskytuje o kauze maximum informací. Bylo jejím legitimním rozhodnutím, aby ukončila spolupráci s Davidem Uhlířem, který působil jako poradce, míní šéf české diplomacie.

Europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) v diskusi televize CNN Prima News připomenul, že vysvětlení chybí i některým koaličním partnerům ODS a vláda se zpovídá sněmovně.

"Pokud partneři chtějí zprávu a slyšíme, že bude vyhotovena, tak je to v pořádku," uvedl Lipavský. Je podle něj nicméně právem opozice svolat mimořádnou schůzi a diskutovat.

Podle Bžocha se opozice domáhá vysvětlení kauzy, toho, jak je možné, že ministerstvo přijalo dar nejasného původu, zda u korupce nebyli politici vládní ODS. Stejně jako Lipavský očekává výsledky práce policie a státního zastupitelství, je podle něj ale třeba, aby se obnovila důvěra v ministerstvo spravedlnost. Proto ANO žádalo, aby v jeho čele po rezignaci Pavla Blažka (ODS) stanul nestranický odborník, nikoli místopředsedkyně občanských demokratů, připomenul.

Komunikaci ministryně Decroix kritizovali na Prima CNN zástupci koaličních partnerů ODS. Místopředseda Sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek označil komunikaci ministerstva za minimálně neprofesionální a nešťastnou. Pavla Pivoňka Vaňková (STAN) uvedla, že pokud má být důvěra v ministerstvo obnovena, neměl by se politik chovat jako slov v porcelánu. Exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09) očekává, že se dozví, k jakým závěrům nyní již bývalý koordinátor došel.

Bývalý koordinátor pro objasňování kauzy Uhlíř skončil ve funkci tento týden. Potom, co koaliční partneři požádali o jeho zprávu, dokument vypracuje. Decroix v pondělí ke konci koordinátora uvedla, že úspěšně splnil zadání spočívající v tom, aby ministerstvo od počátku postupovalo transparentně, předvídatelně a v souladu s právem.

Poradcem byl Uhlíř od 19. června, do konce srpna měl odevzdat zprávu se svými zjištěními a doporučeními. Server Seznam Zprávy uvedl, že Uhlíř se chystal v závěrečné zprávě uvést, že smlouva mezi odsouzeným obchodníkem s drogami Tomášem Jiřikovským a ministerstvem spravedlnosti na miliardový bitcoinový dar je od počátku neplatná, protože kryptoměna velmi pravděpodobně pocházela ze zločinu. Server to dal do souvislosti s koncem koordinátora.

Kauza vypukla koncem května, kdy se v médiích objevily první informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.

Vedle toho zadalo ministerstvo vypracování auditu. Shrnutí jeho první části ze závěrů externí auditorské firmy Grant Thornton zveřejnilo ve čtvrtek.

Ministerstvo nemělo podle auditora přijímat miliardový bitcoinový dar, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Před přijetím daru mělo ministerstvo podle auditora podniknout kroky, které by toto riziko vyloučily.

Úřad k transakci nepřistupoval s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy a existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů, uvedl auditor. Problém podle něj spočíval v tom, že bitcoinovou transakci zřejmě nikdo nekoordinoval.