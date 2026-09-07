„Milý Karle, víš, kdo toto řekl?“ Zeman školil Havlíčka kvůli dávnému slibu

Horké chvilky si prožil v Kolíně vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Ten přijel podpořit kandidátku vládního hnutí ANO do Senátu Andreu Brzobohatou. Akce se ale účastnil i někdejší prezident Miloš Zeman. Když však přišla řeč na vysoké schodky státního rozpočtu, exprezident po „zemanovsku“ školil Havlíčka kvůli superhrubé mzdě. A na ministrovi bylo vidět, že mu to dvakrát příjemné není.
Zeman dostal na akci v kolínské restauraci Na Sídlišti 1962 dotaz, kde by doporučil, aby se nejvíce šetřilo. Otázka mířila na navrhovaný schodek státního rozpočtu pro rok 2027, kdy se ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vytasila s číslem 389 miliard korun.
Prezident začal svůj „šrapnel“ nenápadně. „Já bych ani tak nedoporučoval, aby se šetřilo, protože to je velmi hezká věta. A když neřeknete, kde se má šetřit, tak neřeknete nic. A když řeknete, kdy a kde se má šetřit, tak rozčílíte strašnou spoustu lidí,“ řekl na úvod Zeman.
A pak se obrátil směrem na vicepremiéra, se kterým seděl u stejného stolu. „Já bych Karlovi Havlíčkovi, který u toho byl, připomněl jeden výrok, cituji: ‚Slíbili jsme panu prezidentovi, že tento zákon bude platit jenom dva roky.‘ Milý Karle, kdo toto řekl?“ tázal se Zeman Havlíčka.
Havlíček: „To jsme čekali“
Ministr průmyslu a obchodu odvětil, že „to jsme čekali“, načež upřesnil, že má Zeman na mysli zrušení superhrubé mzdy. Havlíček pak podotkl, že „jsme to řekli my jako vláda“. A připomněl, že se jednalo o mimořádnou covidovou dobu.
„Když jsme skončili s dobou covidovou, přišla vláda nová, která to nechala, přišla energetická krize. Ale ať jsem fér, kdybychom seděli v té vládě následné, tak jsme to v té energetické krizi taky nechali. Nezrušili bychom to,“ prohlásil pak Havlíček.
Připustil, že jde o velký výdaj, ale trval na tom, že toto opatření lidem pomohlo. „Paradoxně v té energetické krizi, Miloši, pomohl lidem víc než všechna ta nesmyslná opatření, která se tady dělala a nefungovala,“ oponoval pak Zemanovi Havlíček.
Evidentně dobře naladěný Zeman ale pokračoval. „Ty se skrýváš za kolektiv, to znamená celou vládu, ale tento konkrétní citát opravdu pronesla Alena Schillerová,“ prohlásil exprezident. S Havlíčkem pak souhlasil, že zákon, který podle něj de facto snížil rozpočtové příjmy, měl být jakousi kompenzací za covid.
Exprezident pak řekl, že kvůli opětovnému nezavedení superhrubé mzdy po dvou letech - jak mu „vláda slíbila, jak bylo v důvodové zprávě a jak bylo řečeno na mikrofon“ - ztratila Česká republika na rozpočtových příjmech zhruba 120 miliard korun.
„A protože nominální mzdy od té doby výrazně vzrostly, dnešní odhad ušlého příjmu je 200 miliard korun,“ vypočítal Zeman a nezapomněl podotknout, že to je zhruba polovina navrhovaného schodku.
Celou věc pak raději ukončila Brzobohatá, která v tu chvíli držela mikrofon, když prohlásila: „Pojďme raději od toho“.
Zrušení superhrubé mzdy prošlo sněmovnou v roce 2020 během pandemie covidu. Pro tehdy byly ANO, ODS, SPD a KSČM. Zeman tehdy akceptoval tento krok vlády za předpokladu, že bude zrušení platit dva roky. V zákoně ale tento časový údaj nebyl. Navíc vládu Andreje Babiše (ANO) po volbách vystřídala vláda Petra Fialy (ODS), kdy občanští demokraté dlouhodobě prosazovali zrušení superhrubé mzdy.
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