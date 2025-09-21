Milovník vojenské historie měl doma samopaly i trhavinu, hrozí mu osm let vězení

Kriminalisté zabavili dvě pistole Tokarev, dvě signální pistole, sedm samopalů vzor 26 a 61, revolver, kulomet vzor 59, tisíce kusů střeliva, osvětlovací rakety a také přibližně dva kilogramy trhaviny TNT.
"Výbušniny převzali pyrotechnici, kteří při zákroku policistům asistovali, a odvezli je k odborné likvidaci. Podle dosavadních zjištění začal muž, vášnivý sběratel vojenské historie, zbraně a munici shromažďovat již v 90. letech," uvedl Vala.
Případ nyní vyšetřují břeclavští kriminalisté. Muž je podezřelý z nedovoleného ozbrojování, za které mu hrozí až osm let vězení. Nelegální držení zbraní a výbušnin představuje vysoké riziko nejen pro samotného držitele, ale i pro jeho okolí, varují policisté.
"Od začátku příštího roku bude vyhlášena půlroční zbraňová amnestie, během níž mohou občané bez postihu odevzdat jakoukoli střelnou zbraň, střelivo či výbušninu, které vlastní bez příslušného oprávnění. Zbraně lze donést na kteroukoliv policejní služebnu, kde budou bezpečně převzaty a zaevidovány," uvedl Vala. V případě nálezu vojenského materiálu, například při vyklízení pozůstalosti, doporučují policisté přivolat na místo hlídku.