Milovník vojenské historie měl doma samopaly i trhavinu, hrozí mu osm let vězení

před 2 hodinami
Samopaly, pistole i trhavinu TNT nalezli policisté u milovníka vojenské historie, kterému nyní hrozí až osm let vězení za nedovolené ozbrojování. Zbraně přechovával bez zbrojního průkazu v rodinném domě v Břeclavi, kam policisté začátkem září přijeli kvůli drobné potyčce mezi příbuznými. Novináře o tom informoval policejní mluvčí Petr Vala.
Kriminalisté zabavili dvě pistole Tokarev, dvě signální pistole, sedm samopalů vzor 26 a 61, revolver, kulomet vzor 59, tisíce kusů střeliva, osvětlovací rakety a také přibližně dva kilogramy trhaviny TNT.

"Výbušniny převzali pyrotechnici, kteří při zákroku policistům asistovali, a odvezli je k odborné likvidaci. Podle dosavadních zjištění začal muž, vášnivý sběratel vojenské historie, zbraně a munici shromažďovat již v 90. letech," uvedl Vala.

Případ nyní vyšetřují břeclavští kriminalisté. Muž je podezřelý z nedovoleného ozbrojování, za které mu hrozí až osm let vězení. Nelegální držení zbraní a výbušnin představuje vysoké riziko nejen pro samotného držitele, ale i pro jeho okolí, varují policisté.

"Od začátku příštího roku bude vyhlášena půlroční zbraňová amnestie, během níž mohou občané bez postihu odevzdat jakoukoli střelnou zbraň, střelivo či výbušninu, které vlastní bez příslušného oprávnění. Zbraně lze donést na kteroukoliv policejní služebnu, kde budou bezpečně převzaty a zaevidovány," uvedl Vala. V případě nálezu vojenského materiálu, například při vyklízení pozůstalosti, doporučují policisté přivolat na místo hlídku.

 
Proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech stran, míní Pavel

Zákeřný lupič vláčel oběť po zemi, pak do ní kopal. Brutální čin zachytily kamery

Vysočina: Nikdo z politiků sem nejezdí, Bartoš tu byl jak pouťová atrakce

V modelu STEM vede ANO před Spolu, Starostové posílili a dostali se před SPD
Proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech stran, míní Pavel

Jinak je to víceméně politická deklarace, která v dané situaci může vzbudit očekávání, řekl novinářům prezident Petr Pavel.
Žádný kompromis u Chat Control. Soukromí lidí musí ustoupit, tvrdí jeho tvůrce

Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard si stojí za tím, že kvůli ochraně dětí je třeba obětovat soukromí i nevinných lidí.
Narušením estonského vzdušného prostoru se bude zabývat Rada bezpečnosti OSN i NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Trump: Pokud Tálibán nevrátí vojenskou základnu v Bagrámu USA, stane se něco zlého

Co přesně Tálibánu hrozí, americká hlava státu neupřesnila.
Zásadní obrat. Britský premiér Starmer oznámí uznání Palestiny

Britský premiér Keir Starmer v neděli odpoledne oznámí, že Spojené království uznává Palestinu jako samostatný stát.
V Ravenně zablokovali české kamiony se zbraněmi do Izraele

Podle serveru Il Post byly výbušniny zřejmě vyrobené v České republice.
Zlatá obhajoba. Italské tenistky zase vyhrály Pohár Billie Jean Kingové

Poraženým finalistkám Američankám rekord v týmové soutěži uniká.
