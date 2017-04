Zeman začne v pondělí sbírat podpisy pro druhou kandidaturu, volební tým povede jeho žena

AKTUALIZOVÁNO před 37 minutami

V pondělí 24. dubna začne sběr podpisů, které prezident Miloš Zeman potřebuje pro svou druhou kandidaturu. Volební tým povede jeho manželka Ivana a jeho členy si vybere sama. Zeman to ve čtvrtek řekl v TV Barrandov. Zeman kandiduje bez podpory politických stran, jako nezávislý kandidát proto musí shromáždit nejméně 50 000 podpisů. "Poté, co jsem oznámil, že nepovedu žádnou vlastní osobní kampaň, moje okolí začalo přemýšlet, kdo vlastně bude vedoucí mého volebního týmu. A rozhodli se, že to bude moje žena," řekl Zeman. Prvním a základním úkolem týmu bude podle prezidenta organizace nominační petice, jeho manželka v pondělí podepíše petiční arch jako první.

Související články