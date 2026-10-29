Babiš si pochvaloval jednání. Magyar předvídal konec OSN, pokud bude lídrem Orbán

Země střední Evropy mají mnohem větší sílu, když spolu mluví, řekl ve čtvrtek po prvním společném zasedání české a maďarské vlády v Praze novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Ocenil proto oživení formátu Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Maďarský premiér Peter Magyar se negativně vyjádřil k možné kandidatuře svého předchůdce Viktora Orbána na generálního tajemníka OSN.
Společné jednání s maďarskou vládou se podle Babiše a maďarského premiéra Pétera Magyara zopakuje příští rok na jaře v Budapešti. Babiš čtvrtečním jednání v Kramářově vile a Strakově akademii, na které s Magyarem dorazilo osm ministrů, označil za milník ve vzájemných vztazích.
„Potvrzuje, že chceme spolu mluvit pravidelně, mluvit otevřeně a řešit konkrétní věci,“ uvedl. Schůzka podle něj byla velmi přínosná a konkrétní a ukázala, že v celé řadě aktuálních bilaterálních i evropských témat je mezi oběma státy shoda.
Podle Babiše se čtvrteční rozhovory týkaly i bezpečnostní spolupráce či aktivit v NATO. Politici mluvili také o obchodu a unijních tématech. Magyar zdůraznil podporu vzájemnému obchodu, kterému by měly podle něj úřady v obou zemích pomáhat. Zmínil i podporu výzkumu a vývoje či dopravy.
Skupina V4 byla v útlumu za minulého kabinetu v Česku, který spolu s polskou vládou hlavně v oblasti zahraničních vztahů nesouzněl s nynější slovenskou a předchozí maďarskou vládou.
Babiš byl spojencem bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, odmítl ale, že by s Magyarem byl soulad horší. „Jsme úplně v pohodě, máme společné cíle a chceme bojovat za region,“ uvedl.
V4 se podle něj znovu nastartovala i díky Magyarovi a Česko chce vazby podporovat při svém nadcházejícím předsednictví ve skupině. Magyar uvedl, že skupina získala v poslední době nový elán a impuls a mohla by být silnější než kdy dříve.
Vyzdvihl možnost spolupráce na unijní úrovni, kde je důležité mít spolehlivé spojence. „Je evidentní, že takhle jsme mnohem úspěšnější, než kdybychom postupovali zvlášť,“ řekl.
Babiš také podotkl, že Magyarovi závidí volební zisk a možnost vládnout bez koaličních partnerů.
Tisková konference se dotkla i tématu Magyarova předchůdce Viktora Orbána. Magyar reagoval na dotaz na informace listu The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podporuje Orbána jako kandidáta na post příštího generálního tajemníka OSN.
Uvedl, že nevidí ve svém předchůdci Viktoru Orbánovi dobrého lídra OSN. Jedině, že by bylo cílem organizaci zničit.
Magyar řekl, že o OSN se dá říct mnoho špatných věcí, zmínil například pomalost. Nejedná se ale podle něj o mafiózní organizaci. Uvedl, že Orbán a jeho vláda udělali z Maďarska zemi s jednou z nejvyšších korupcí, a také, že tři členové bývalého Orbánova kabinetu jsou zadrženi.
Jmenování Orbána do čela organizace by podle něj bylo začátkem konce OSN. „Nemyslím si, že by bylo vhodné ho postavit do čela OSN, jedině s takovým cílem,“ uvedl. Český premiér Andrej Babiš (ANO) se k věci nevyjádřil.
Podle nejmenovaného představitele amerického ministerstva zahraničí by se Orbán stal společným kandidátem USA, Ruska a Číny. Spojené státy Orbána podle zdrojů WSJ již oslovily, aby zjistily, zda by měl o funkci zájem.
Údajně byl vstřícný, coby nacionalistický politik však měl určité výhrady a nechce kandidovat, nebude-li si jistý vítězstvím. Samotný Orbán se na žádost listu o komentář odmítl vyjádřit.
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