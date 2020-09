Miliony roušek pro seniory mohou být k ničemu. Pošta šetřila na obálkách

Do schránek více než tří milionů českých seniorů aktuálně míří na patnáct milionů roušek. Panují však obavy, zda nejsou tyto ochranné pomůcky kvůli pochybení České pošty znehodnocené. Pracovníci pošty je vybalili z originálních obalů a vložili do obyčejných papírových obálek. Ačkoliv to jinak udělat nešlo, mohlo by dojít k znehodnocení roušek. Jak podle zákona, tak možná i ve skutečnosti.

Problém vznikl ve chvíli, kdy na Českou poštu přišlo 15 milionů roušek v originálních baleních po 50 kusech. Podle vládního nařízení však každému seniorovi mělo přijít pouze pět roušek a jeden respirátor. Pracovníci pošty se proto rozhodli improvizovat.

Roušky z originálního balení vyndali a přebalili je do obyčejných papírových obálek. Na to se však téměř okamžitě snesla vlna kritiky, protože taková obyčejná obálka nezadrží vlhkost ani jiné vnější vlivy. Rouška tak může být po cestě k seniorům zcela k ničemu, a podle některých kritiků jim může dokonce uškodit.

Postup, který zvolila Česká pošta, se nezdá ani Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). "Je nezbytné říci, že se v uvedeném případě nejedná o sterilní výrobky. Obecně lze však konstatovat, že se zdravotnickými prostředky by dle zákona mělo být zacházeno tak, aby před dodáním uživateli nedošlo k porušení originálního balení," říká mluvčí SÚKL Barbora Peterová. Ke způsobu doručování ani k případné kontaminaci ústenek se už ale vyjadřovat nechtěla.

SÚKL se nicméně kvůli přebalování roušek vydal na kontrolu jednoho z pracovišť České pošty. "To mohu potvrdit. Vzhledem k tomu, že ale v dané věci probíhá šetření, nelze v tuto chvíli sdělovat podrobnosti ani předjímat jakýkoliv další vývoj," dodala Peterová.

Pokud bychom se však řídili přísně podle dikce zákona, bylo by pravděpodobně nutné roušky z obálek znovu vyndat a zlikvidovat.

Zákon to vidí jasně

Příslušný paragraf zákona totiž s ohledem na ochranu lidského zdraví nařizuje odstranit každý zdravotnický prostředek, mezi které ústenky patří, pokud byl porušen jeho originální obal před dodáním uživateli.

"Zároveň musí být konečnému uživateli dodány společně s danými rouškami i veškeré informace od výrobce, které se týkají správného použití. Pokud je rouška kýmkoli vybalena z originálního balení a současně konečný uživatel neobdrží návod k použití, který výrobce vydal, pak se taková rouška stává podle zákona o zdravotnických prostředcích nepoužitelnou a jako taková by měla být zlikvidována," uvedl právník Jakub Král pro Zdravotnický deník.

Redakce Aktuálně.cz se s dotazy obrátila i na ministerstvo vnitra, to ale do vydání tohoto článku neodpovědělo. Není tak jasné, jak se vláda k dodávkám roušek v obálkách postaví.

Pošta si nicméně stojí za tím, že nijak vážně nepochybila. Její mluvčí Matyáš Vitík uvedl, že státní přepravce od vlády nedostal žádné instrukce, jak by měl s rouškami zacházet. Zdůraznil také, že všechny prostory, kde se balení ústenek odehrálo, byly důkladně dezinfikovány. "Usilujeme také o to, aby všichni naši pracovníci měli ochranné rukavice i roušky a používali dezinfekci," dodal pro Aktuálně.cz.

To ale neřeší obavy z přepravy roušek v papírových obálkách, kvůli kterým se nedá bezpečně vyloučit, že roušky po cestě k seniorům nepřijdou o své ochranné schopnosti. Papírová obálka totiž ledacos propustí. V bezpečí by měl být pouze respirátor, který jako jediný zůstal v obálce v igelitovém obalu.

Zvlhlá rouška = ztracená rouška?

Jednoduché obálky si všímají i adresáti, kteří už roušku dostali. Někteří z nich dokonce tvrdí, že si takto nedbale zabalenou roušku na obličej nedají.

Ve schránce respirátor s orig.obalem, ale roušky volně sypané do jakési obálky.Takto se zdrav.materiál nedistribuje.Čí debilní nápad to asi byl. Chybí tam ještě půlka rohlíku a nějaký bonbón. Fuj no. To si na obličej nedám.

Pošta má přitom v nabídce i větší obálky s vnitřní ochrannou fólií. Není sice jisté, jestli by z hygienického hlediska přepravě pomohly, ale podle Vitíka je pošta nepoužila už proto, že by se takové obálky často nemusely vejít do schránek.

Postup pošty není ideální ani podle Romana Prymuly, vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví. "Balit roušky do obyčejné dopisní obálky není úplně šťastné. Faktický rizikový faktor v tom ale nevidím, i kdyby tam byla potenciální kontaminace koronavirem, který během 48 hodin nepřežije a je to bez problémů," řekl Prymula serveru iDnes.cz. Vlastně tak ale seniorům doporučil, aby roušky, které by měli obdržet nejpozději v pátek, první dva dny raději nepoužívali.

Navíc by si měli dát pozor, v jakém stavu balíčky pošta doručí. Horší by totiž podle Prymuly bylo, kdyby obálky po cestě navlhly, například ve chvíli, kdy by je pošťáci nechali na prahu či parapetu. "Jestli se papírová obálka hází za plot, tak to dobře není, protože může snadno navlhnout. Stačí, aby sprchlo nebo bylo zalito, a ty roušky jsou v podstatě ztracené. Když se budou dávat do krytých a suchých schránek, aby případně nezmokly, není papírový obal takový problém," dodal pro iDnes Prymula.